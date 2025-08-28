Mới nhất
Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoại

Thứ năm, 12:16 28/08/2025
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong lại bị phá hoại chuối, mâu thuẫn giữa chính quyền và bà con tiếp tục căng thẳng.

Trong trích đoạn tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", khi vụ cá bè chết hàng loạt chưa được giải quyết, người dân xã Tiên Phong lại tiếp tục đối diện khó khăn khi nhiều buồng chuối bị phá hoại. Trước tình hình này, Thiếu tá Huy (Tuấn Tú) khuyên bà con bình tĩnh, phối hợp để xử lý sự việc.

Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoại- Ảnh 1.

Thiếu tá Huy vào cuộc điều tra vụ phá hoại chuối trong địa bàn xã. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, người dân tìm đến Vân (Thu Quỳnh) - chị gái của Huy để nhờ viết đơn kiện gửi lên huyện. Vân trấn an: "Trước hết hãy chờ chính quyền xã điều tra nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước, sau đó mình sẽ triển khai tiếp". 

Tuy nhiên, bà con vẫn nghi ngờ có sự tiếp tay, lợi ích nhóm giữa chính quyền và trại lợn. Đúng lúc này, Bằng (Vĩnh Xương) xuất hiện, khuyến khích bà con viết đơn gửi cấp trên.

Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoại- Ảnh 2.

Doanh nhân Bằng tiếp tục vận động người dân làm đơn gửi chính quyền. Ảnh VTV

Cũng trong tập 19, ông Chủ tịch xã Thứ (NSƯT Thanh Bình) nhắc Thiếu tá Huy cần làm rõ những vấn đề đang xảy ra ở xã để tránh gây hoang mang dư luận. Thiếu tá Huy khẳng định đã báo cáo cấp trên, đồng thời nêu rõ mỏ đá của Tiến (Trần Kiên) khai thác vượt khung giờ quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Nghe vậy, ông Thứ lo lắng vì mỏ đá này vốn thuộc về người anh trai đã mất, bản thân ông vẫn luôn dõi theo sát sao. Những diễn biến dồn dập tiếp tục đẩy mâu thuẫn trong xã lên cao trào.

Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoại- Ảnh 3.

Chủ tịch xã Thứ nhắc Thiếu tá Huy điều tra các vụ việc nóng trong xã. Ảnh VTV

Tập 19 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 28/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau. 

&quot;Có anh, nơi ấy bình yên&quot; tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ &quot;mất ghế&quot;'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'

GĐXH - Trong tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên", sự căng thẳng của người dân tiếp tục gia tăng khi chính quyền chưa có kết luận cụ thể.

Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệpPhát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệp

GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân phát hiện mình bị chơi xấu nên đã tát nữ đồng nghiệp...



T.Hằng (th)
