Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời" đã được phát sóng, kể từ khi Bắp về ở với mẹ, ông Dũng trở nên buồn rầu. Mặc dù Tuấn nói sẽ để Bắp ở với mẹ một thời gian rồi từ từ sẽ nói chuyện với con gái và sẽ giải quyết những khúc mắc. Nhưng ông Dũng vẫn thấy không an tâm, ông thở ngắn than dài, nói Tuấn làm thế nào thì làm chứ ông cảm thấy không ổn.



Khi ông Dũng nhắc đến chuyện của Tuấn với Oanh. Tuấn đã chia sẻ thẳng thắn: "Con và Oanh đã chia tay rồi. Bố yên tâm chưa?". Ông Dũng trách sao Tuấn nói với giọng như thế: "Anh nói cứ như kiểu bố chia cắt anh chị ấy nhỉ?". "Con không có ý đó nhưng con thấy cũng đâu có ai vui vẻ về việc này? Đúng không ạ?" - Tuấn hỏi lại bố.

Trước câu hỏi của con trai, ông Dũng ngần ngừ rồi nói ý rằng mọi phản ứng của ông cũng chỉ là lo cho Bắp mà thôi. Ông nói ông cũng không sống được với Tuấn bao lâu nữa. Khi ông ra đi mà nhìn Tuấn vẫn cô đơn, không ai chăm sóc ông cũng buốt gan buốt ruột lắm.

Tuấn nói về nỗi buồn đã chia tay với ông Dũng. Ảnh VTV

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bố bằng lời xin lỗi vì dù lớn vẫn để ông phải lo lắng, Tuấn rời đi. Anh chìm vào trong suy nghĩ về con gái, trong đầu văng vẳng câu hỏi của Bắp: "Có phải bố cũng giống như mẹ - không cần con nữa phải không?".

Trong khi đó, Oanh cũng có tâm trạng không tốt. Sau khi nói lời chia tay, cô vương vấn trong những câu chuyện về Tuấn và con gái anh. Oanh nhớ lại lời kể của Khoai về nỗi lo lắng của Bắp - bố lấy vợ mới, có em bé và cô bé sẽ phải vào trại trẻ mồ côi sống.

Sau khi Oanh trả cho chị Ngà 2 tháng lương, nói cô thất nghiệp rồi và không thể thuê chị nữa, chị Ngà đành thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Giây phút nói lời chia tay với cô Tuyết, cả hai đều bùi ngùi. Cô Tuyết trước nay vẫn coi chị Ngà như em gái, có gì đều tâm sự với chị. Giờ chị Ngà sắp ra đi, cô một mình không ai bên cạnh khiến cô cảm thấy buồn.

Khi nghe cô Tuyết tâm sự, chị Ngà mếu máo khóc. Chị cũng đâu có muốn rời đi như thế này.

Chị Ngà rơi nước mắt khi nghĩ tới cảnh xa mẹ con Oanh. Ảnh VTV

Chị Ngà sau đó lại quyết định ở lại giúp Oanh, sau khi chị biết được chuyện Oanh và Tuấn chia tay. Và như cô Tuyết nói, có thể chị và cô Tuyết cũng là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ của cả hai tan vỡ. Chị Ngà nói với Oanh rằng Oanh cũng cần ra ngoài đi tìm việc mới và chị ra ngoài bây giờ sẽ phải thuê nhà, nên cả hai sẽ giúp nhau qua giai đoạn khó khăn này.

"Hàng ngày chị sẽ đi làm, chiều tối về đón Khoai. Việc nhà thì hai chị em sẽ chia nhau. Trong giai đoạn khó khăn này thì tiền ăn của cả nhà chị sẽ hỗ trợ" - chị Ngà nói với Oanh.

Oanh xúc động khi nghe chị Ngà nói muốn chia sẻ trong giai đoạn khó khăn. VTV

Chị Ngà và cô Tuyết cảm thấy mình cũng có lỗi trong việc Oanh và Tuấn chia tay nên đã quyết định tới quán gặp Tuấn để thú nhận mọi chuyện rằng cả hai đã nhiều chuyện và ảnh hưởng mối quan hệ của Oanh và Tuấn như thế nào. Cũng từ việc hai người giúp việc đến tìm gặp, Tuấn mới biết Oanh đã thất nghiệp và đang gặp khó khăn về tài chính.



Khi nghe Nhiên tâm sự chuyện Oanh đã thất nghiệp và đây là cơ hội vàng để giành quyền nuôi con thì mẹ Nhiên, thay vì ủng hộ con trai, bà lại ngăn cản. Bà nói bà không đồng ý với kế hoạch này.

Mẹ của Nhiên không đồng tình với việc con trai tranh quyền nuôi con với vợ cũ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Oanh vì thất nghiệp và khó khăn nên bất đắc dĩ phải gọi điện về quê muốn mượn mẹ 30 triệu đồng để đóng tiền học cho Khoai vì cô đã bị nhà trường gọi điện nhắc nhở. Tuy nhiên, mẹ Oanh đã dồn hết tiền cho em trai cô mua xe nên không còn tiền cho cô vay nữa.



Vào đúng lúc này, mẹ chồng cô xuất hiện nói muốn giúp cô nuôi Khoai trong thời gian Oanh khó khăn. Nhưng Oanh từ chối, cô nói khi nào không gồng gánh được sẽ nhờ nhà chồng cũ.

