Hoàng Long - Sen trong phim 'Mưa đỏ': Gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng, đời thực kín tiếng

"Nhân vật Sen cực kỳ khó diễn, không thể mời diễn viên tay ngang"

"Mưa đỏ" là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 khi nhân dân, cán bộ và các chiến sĩ đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đến nay, 81 ngày đêm ấy đã thành huyền thoại, là dấu mốc lịch sử minh chứng cho khát vọng thống nhất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hoàng Long trong vai Sen của "Mưa đỏ". Ảnh: ĐLP cung cấp

Trong phim có 7 chiến sĩ trong Tiểu đội 1 và nhân vật Sen do Hoàng Long mang một sắc rất riêng biệt. Chi tiết để nhân vật Sen của diễn viên Hoàng Long trở nên khác biệt so với các nhân vật khác trong Tiểu đội 1 chính là ánh mắt sắt lạnh và vũ khí sử dụng. Khác với hình ảnh nhẹ nhàng, cảm xúc của Tú hay vẻ trầm tĩnh của Cường, Sen đại diện tinh thần gan lì, rắn rỏi, chiến đấu không khoan nhượng, lành nghề giữa chiến trường Thành cổ ác liệt. Cả hình thể lẫn biểu cảm của Hoàng Long - diễn viên trưởng thành từ Nhà hát Kịch Tuổi trẻ, hứa hẹn tạo nên những phân đoạn hành động mãn nhãn và cảm xúc nghẹt thở trong phim.

Nhận xét về nhân vật Sen, đạo điễn "Mưa đỏ" - NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ với báo chí: "Trong tiểu đội 1, nhân vật người lính nào tôi cũng dụng công để tạo nên hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất. Nhưng với tôi nhân vật Sen khiến tôi ám ảnh nhất. Đây là nhân vật cực kỳ khó diễn và tôi không thể mời một diễn viên tay ngang được. Và Sen cuối cùng được trao cho diễn viên Hoàng Long. Bạn ấy có kỹ thuật diễn rất tốt nếu không nói quá là khủng khiếp.

Nhân vật Sen trong phim có sự can trường của người lính đặc công nhưng cũng không thể chịu nổi sự khốc liệt của chiến tranh. Sen hóa điên không phải vì sức ép của bom đạn đâu mà chính là cái chết của những đồng đội. Nhưng Sen vẫn tỉnh vì anh ta nhận ra rằng người lính sẽ phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Sen là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh nhưng cuối cùng người lính đã thức tỉnh trong Sen để Sen vẫn can trường chiến đấu không bỏ rơi đồng đội. Và diễn viên Hoàng Long đã làm rất tốt vai diễn với những trường đoạn cảm xúc lẫn tâm lý phức tạp như vậy".

Diễn viên Hoàng Long (giữa) bên cạnh đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: FBNV

Và không phụ sự kỳ vọng của mọi người Hoàng Long đã làm tốt một Sen can trường gan lì và gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả yêu phim "Mưa đỏ".

Hoàng Long quen mặt với khán giả trên phim giờ vàng

Hoàng Long là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp và anh từng trải qua nhiều vai diễn khác nhau. Trước khi là chiến sĩ đặc công Sen can trường, gan lì của "Mưa đỏ", anh đã xuất hiện nhiều phim giờ vàng.

Với khán giả trẻ yêu phim của VFC sẽ nhớ cách đây 3 năm, Hoàng Long từng gây ấn tượng trong phim "Gara hạnh phúc". Anh vào vai nhân vật Bảo với chiếc khăn quấn đầu, khuyên tai với những lời thoại hài hước trong phim. Chia sẻ về vai diễn lần này, Hoàng Long cho biết: "Mình bị 'toạch' vai khác trong phim, thậm chí là bị mắng ngay tại chỗ, nhưng may mắn được đạo diễn Bùi Quốc Việt giao 1 vai nhỏ xinh, vừa sức, mình đồng ý luôn dù chưa biết vai đó như thế nào".

Hình ảnh đời thực của diễn viên Hoàng Long. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên cũng cho biết, vai Bảo thì có một chút "nhây" giống với tính cách đời thực của mình. Chỉ khác là ngoài đời, Hoàng Long có phong cách ăn mặc khác, cũng như ít nói hơn.

Câu thoại "u là trời" vốn không có sẵn trong kịch bản và được anh chàng chủ động đưa vào để nhân vật của mình có điểm nhấn riêng. Hoàng Long tâm sự: "Mình thấy không có vai nào nhỏ cả. Mình không những không chạnh lòng mà còn thấy vui vì được đảm nhận nhân vật Bảo thông minh này".

Trong bộ phim "Gara hạnh phúc" năm ấy, Hoàng Long lấy được tình cảm yêu mến từ khán giả dù chỉ là một vai phụ. Trước những tình cảm yêu mến đó, nam diễn viên sinh năm 1993 xúc động: "Mình cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả đón nhận vai diễn một cách tích cực. Đó chính là động lực để mình phát huy và phấn đấu cho những vai diễn tiếp theo".

Hoàng Long vai Thượng úy Đông trong "Có anh, nơi ấy bình yên". Ảnh: FBNV

Sau bộ phim này, Hoàng Long bất ngờ "lột xác" khi vào vai Thượng úy Đông trong "Có anh, nơi ấy bình yên" của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Đây cũng là vai diễn có chiều sâu và đòi hỏi diễn xuất của Hoàng Long.

Ngoài đóng phim điện ảnh và truyền hình, Hoàng Long cũng ghi ấn tượng với nhiều vai diễn trên sân khấu, phim điện ảnh và kịch truyền hình. Anh từng nhận được Giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2019 với vai diễn Nguyễn Ái Quốc trong vở kịch Tổ quốc nơi cuối con đường của đạo diễn Đào Kim Oanh.

Diễn viên Hoàng Long và con trai nhỏ. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Hoàng Long đã kết hôn năm nay và vừa đón chào một cậu nhóc. Khoảng thời gian quay Gara Hạnh Phúc cũng là thời điểm khá khó khăn với nam diễn viên vì phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuy nhiên, vì bà xã anh cũng làm nghệ thuật nên rất hiểu và thông cảm cho anh. Bản thân Hoàng Long cũng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm vợ con, khi được nghỉ về thăm nhà là sẽ dành 100% thời gian cho gia đình.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền dành lời khen cho vai diễn Sen của Hoàng Long. Clip: Đỗ Quyên