Khởi điểm tiết khí Thu Phân 2025 và bí quyết giúp bạn đón tài lộc, may mắn

Thời gian bắt đầu tiết khí Thu Phân 2025

Tiết Thu Phân hằng năm thường bắt đầu từ ngày 23 hoặc 24/9 và kết thúc vào ngày 8/10 dương lịch. Năm 2025, tiết Thu Phân bắt đầu từ 01h19 ngày 23/9 dương lịch và kết thúc lúc 07h41 ngày 8/10 dương lịch.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Thu Phân là một trong những tiết khí quan trọng trong 24 tiết khí của năm. Thời điểm tiết Thu Phân các năm thường rơi vào giữa hoặc cuối tháng 8 âm lịch, tiếp diễn sang những ngày đầu tháng 9 âm. Đặc biệt, năm 2025 nhuận 2 tháng 6 âm nên tiết Thu Phân rơi vào nửa đầu tháng 8 âm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tiết khí vận hành theo dương lịch chứ không theo âm lịch.

Nhìn chung, tiết Thu Phân vẫn là khoảng thời gian tốt đẹp, thích hợp để làm nhiều việc lớn. Đây cũng là thời điểm chuyển giao giữa hai mùa, đánh dấu giai đoạn lao động cật lực đầu – giữa năm để bước vào những tháng cuối năm chuẩn bị cho mùa đông và đón năm mới.

Bí quyết hút may mắn trong tiết Thu Phân 2025

Tiết Thu Phân tăng cường ánh sáng trong nhà

Vào mùa thu, con người dễ cảm thấy buồn bã, cô đơn. Ánh sáng mờ ảo trong nhà có thể khiến tâm trạng thêm tiêu cực. Vì vậy, cần tăng cường chiếu sáng hợp lý, lấy ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp làm chủ đạo, đặc biệt ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ. Lưu ý không nên để ánh sáng quá chói vì sẽ phản tác dụng.

Không khí trong nhà lưu thông kém lâu ngày sẽ gây u ám, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tâm trạng và vận may. Do đó, hệ thống thông gió phải hợp lý: gió không quá mạnh, không quá bí bách. Khi ngủ, nên tránh gió lùa mạnh từ cửa sổ, khe cửa vì có hại cho cơ thể.

Dọn sạch sẽ đồ cũ, rác thải trong tiết Thu Phân

Trong nhà tích tụ nhiều đồ cũ, phủ bụi sẽ tạo ra luồng khí xấu, đồng nghĩa với cảm xúc tiêu cực chưa được giải tỏa. Lâu ngày, điều này dễ ảnh hưởng tới tinh thần, gợi nhớ chuyện cũ, dẫn đến u sầu.

Màu sắc tươi sáng, không xỉn màu trong tiết Thu Phân

Mùa Thu vốn mang sắc ảm đạm, đơn điệu. Bạn có thể bổ sung các vật dụng màu rực rỡ, thêm cây xanh lá to, dùng đèn màu hoặc các cách trang trí để tăng sức sống, tạo cảm giác tích cực.

Trong nhà nên có nhiều người, không nên ở một mình

Ngôi nhà rộng nhưng ít người ở dễ gây cảm giác trống trải, cô đơn. Mùa Thu lại càng làm con người dễ buồn bã, mất hứng thú, thậm chí dẫn đến trầm cảm.

Nhà nên hơi ẩm thay vì khô

Mùa Thu đặc trưng bởi hanh khô, sáng tối lạnh, trưa nóng, cơ thể dễ bị ảnh hưởng. Hãy giữ độ ẩm trong nhà bằng máy tạo ẩm, phun sương; đặc biệt ở miền Bắc hoặc nơi ít mưa. Có thể đặt thực phẩm dưỡng ẩm, hoa quả trong nhà để cân bằng.

Chú ý giữ gìn sức khỏe

Tiết Thu Phân mát mẻ nhưng cũng là thời điểm vi khuẩn phát sinh, dễ gây dịch bệnh. Cần phòng tránh các bệnh thường gặp như đau mắt đỏ, viêm hô hấp, hen suyễn dị ứng… Buổi tối trời lạnh, nên chú ý giữ ấm, tránh tắm khuya, không dùng nước lạnh, hạn chế chất béo có hại và tuyệt đối không hút thuốc.

