Khởi điểm tiết khí Thu Phân 2025 và bí quyết giúp bạn đón tài lộc, may mắn

Chủ nhật, 16:00 21/09/2025 |
GĐXH – Là một trong 24 tiết khí quan trọng trong năm, tiết khí Thu Phân sẽ có nhiều biến đổi. Theo chuyên gia phong thủy, vào tiết Thu Phân 2025 tới, mọi người nên biết bí quyết để hút may mắn dưới đây.

Tiết khí Thu Phân 2025: Thời gian , Bí quyết hút may mắn dễ dàng cho mọi người - Ảnh 1.Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

GĐXH – Theo quan niệm dân gian, ngày 30/7 âm lịch hàng năm là ngày Quỷ Môn Quan đóng, cũng là thời điểm các vong linh trở về âm giới. 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để một tháng mới hanh thông, tài lộc.

Tiết khí Thu Phân 2025: Thời gian , Bí quyết hút may mắn dễ dàng cho mọi người - Ảnh 2.Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch 2025 sẽ vào thứ Hai 22/9/2025 dương lịch. Trong ngày này, mọi người nên làm 4 điều sau để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ cho cả tháng.

Thời gian bắt đầu tiết khí Thu Phân 2025

Tiết Thu Phân hằng năm thường bắt đầu từ ngày 23 hoặc 24/9 và kết thúc vào ngày 8/10 dương lịch. Năm 2025, tiết Thu Phân bắt đầu từ 01h19 ngày 23/9 dương lịch và kết thúc lúc 07h41 ngày 8/10 dương lịch.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Thu Phân là một trong những tiết khí quan trọng trong 24 tiết khí của năm. Thời điểm tiết Thu Phân các năm thường rơi vào giữa hoặc cuối tháng 8 âm lịch, tiếp diễn sang những ngày đầu tháng 9 âm. Đặc biệt, năm 2025 nhuận 2 tháng 6 âm nên tiết Thu Phân rơi vào nửa đầu tháng 8 âm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tiết khí vận hành theo dương lịch chứ không theo âm lịch.

Tiết khí Thu Phân 2025: Thời gian , Bí quyết hút may mắn dễ dàng cho mọi người - Ảnh 3.

Nhìn chung, tiết Thu Phân vẫn là khoảng thời gian tốt đẹp, thích hợp để làm nhiều việc lớn. Đây cũng là thời điểm chuyển giao giữa hai mùa, đánh dấu giai đoạn lao động cật lực đầu – giữa năm để bước vào những tháng cuối năm chuẩn bị cho mùa đông và đón năm mới.

Bí quyết hút may mắn trong tiết Thu Phân 2025

Tiết Thu Phân tăng cường ánh sáng trong nhà

Vào mùa thu, con người dễ cảm thấy buồn bã, cô đơn. Ánh sáng mờ ảo trong nhà có thể khiến tâm trạng thêm tiêu cực. Vì vậy, cần tăng cường chiếu sáng hợp lý, lấy ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp làm chủ đạo, đặc biệt ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ. Lưu ý không nên để ánh sáng quá chói vì sẽ phản tác dụng.

Không khí trong nhà lưu thông kém lâu ngày sẽ gây u ám, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tâm trạng và vận may. Do đó, hệ thống thông gió phải hợp lý: gió không quá mạnh, không quá bí bách. Khi ngủ, nên tránh gió lùa mạnh từ cửa sổ, khe cửa vì có hại cho cơ thể.

Dọn sạch sẽ đồ cũ, rác thải trong tiết Thu Phân

Trong nhà tích tụ nhiều đồ cũ, phủ bụi sẽ tạo ra luồng khí xấu, đồng nghĩa với cảm xúc tiêu cực chưa được giải tỏa. Lâu ngày, điều này dễ ảnh hưởng tới tinh thần, gợi nhớ chuyện cũ, dẫn đến u sầu.

Màu sắc tươi sáng, không xỉn màu trong tiết Thu Phân

Mùa Thu vốn mang sắc ảm đạm, đơn điệu. Bạn có thể bổ sung các vật dụng màu rực rỡ, thêm cây xanh lá to, dùng đèn màu hoặc các cách trang trí để tăng sức sống, tạo cảm giác tích cực.

Trong nhà nên có nhiều người, không nên ở một mình

Ngôi nhà rộng nhưng ít người ở dễ gây cảm giác trống trải, cô đơn. Mùa Thu lại càng làm con người dễ buồn bã, mất hứng thú, thậm chí dẫn đến trầm cảm.

Nhà nên hơi ẩm thay vì khô

Mùa Thu đặc trưng bởi hanh khô, sáng tối lạnh, trưa nóng, cơ thể dễ bị ảnh hưởng. Hãy giữ độ ẩm trong nhà bằng máy tạo ẩm, phun sương; đặc biệt ở miền Bắc hoặc nơi ít mưa. Có thể đặt thực phẩm dưỡng ẩm, hoa quả trong nhà để cân bằng.

Chú ý giữ gìn sức khỏe

Tiết Thu Phân mát mẻ nhưng cũng là thời điểm vi khuẩn phát sinh, dễ gây dịch bệnh. Cần phòng tránh các bệnh thường gặp như đau mắt đỏ, viêm hô hấp, hen suyễn dị ứng… Buổi tối trời lạnh, nên chú ý giữ ấm, tránh tắm khuya, không dùng nước lạnh, hạn chế chất béo có hại và tuyệt đối không hút thuốc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Tiết khí Thu Phân 2025: Thời gian , Bí quyết hút may mắn dễ dàng cho mọi người - Ảnh 4.Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

GĐXH – Bình hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7. Theo chuyên gia phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng đặt lên ban thờ vào dịp này cần được lưu ý để mang lại may mắn và sinh khí.


Hà My
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9 giúp gia chủ mọi việc hanh thông

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9 giúp gia chủ mọi việc hanh thông

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9 giúp gia chủ phát lộc phát tài

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9 giúp gia chủ phát lộc phát tài

Cách tham gia cúng thí thực – cúng cô hồn tháng 7 âm lịch tại chùa và cúng sao cho đúng để gia đình bình an

Cách tham gia cúng thí thực – cúng cô hồn tháng 7 âm lịch tại chùa và cúng sao cho đúng để gia đình bình an

Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộc

Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộc

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê tít

Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê tít

- 9 giờ trước

GĐXH - Từ ốc luộc lá chanh gừng sả thơm lừng, ốc xào me chua ngọt, ốc xào bơ tỏi béo ngậy cho đến ốc hấp tiêu xanh cay nồng... tất cả đều khiến ai thưởng thức một lần là “ghiền” mãi không thôi.

Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc

Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc

- 9 giờ trước

GĐXH – Tiết Thu Phân sẽ bắt đầu từ ngày 23/9 – 8/10. Cùng với sự thay đổi của tiết trời, vận khí phong thủy của 12 con giáp cũng biến đổi. Dưới đây là cách khai vận cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân để vận khí hanh thông, đón cát lành.

Những điều “kiêng kỵ” khi đặt máy tính

Những điều “kiêng kỵ” khi đặt máy tính

- 13 giờ trước

GĐXH - Máy tính đã trở thành một vật dụng thiết yếu với mỗi chúng ta. Bên cạnh đó nó cũng ảnh hưởng lớn tới phong thủy nhà ở và công việc của bạn. Cùng tìm hiểu những lưu ý khi đặt máy tính ở nhà giúp bạn “ăn lên làm ra”.

Xa màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV giờ là Thượng úy công an, U40 viên mãn, sở hữu nhiều bất động sản

Xa màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV giờ là Thượng úy công an, U40 viên mãn, sở hữu nhiều bất động sản

- 13 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dài vắng mặt trên màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV một thời giờ là Thượng úy công an, có cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 với nhiều ngôi nhà mơ ước.

Cây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháu

Cây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháu

- 15 giờ trước

GĐXH - Trồng cây cạnh mộ vừa tốt, vừa không tốt, chủ yếu là do việc chọn loại cây phong thủy phù hợp và cách trồng chính xác để làm đẹp cho nghĩa trang và mang lại may mắn, phú quý cho con cháu.

Những điều đại kỵ khi bố trí bàn ăn

Những điều đại kỵ khi bố trí bàn ăn

- 17 giờ trước

GĐXH - Việc bố trí bàn ăn theo phong thủy luôn có nhiều điều kiêng kỵ, khi phạm vào những điều này dễ gặp điều không may mắn. Gia chủ nên lưu ý tránh những điều sau để mang đến bình an, sức khỏe và tài lộc cho bản thân và gia đình.

Trồng đinh lăng đúng chỗ, gia chủ dễ hút lộc, tiền vào như nước

Trồng đinh lăng đúng chỗ, gia chủ dễ hút lộc, tiền vào như nước

- 20 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm phong thủy, cây đinh lăng vốn được xem là loài cây mang lại nhiều điều cát tường, giúp xua tan tà khí, bảo vệ bình yên cho gia đạo. Nếu đặt đúng vị trí cây đinh lăng sẽ giúp thu hút tài lộc và may mắn.

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo quan niệm dân gian, ngày 30/7 âm lịch hàng năm là ngày Quỷ Môn Quan đóng, cũng là thời điểm các vong linh trở về âm giới. 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để một tháng mới hanh thông, tài lộc.

Ngày mai cuối tháng 7 âm nên có một mâm lễ tạ này để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an đắc linh ứng

Ngày mai cuối tháng 7 âm nên có một mâm lễ tạ này để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an đắc linh ứng

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo nghi lễ truyền thống, cuối tháng 7 âm nên chuẩn bị mâm lễ tạ. Vậy vì sao tháng cô hồn cần tri ân?

Vật phẩm trấn trạch canh giữ nhà cửa, xua đuổi tà khí

Vật phẩm trấn trạch canh giữ nhà cửa, xua đuổi tà khí

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm của dân gian, việc sử dụng các biểu tượng, đồ tạo tác có thể xua đuổi tà khí cho căn nhà vững vàng. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây xem đó là những vật phẩm nào.

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Không gian sống
Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

