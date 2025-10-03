Giăng bẫy qua điện thoại, mạo danh công an để lừa người dân
GĐXH - Phát hiện khách hàng có dấu hiệu chuyển tiền theo hướng nghi lừa đảo, một nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh nhanh trí báo cơ quan công an, giúp ngăn chặn vụ việc kịp thời và bảo vệ tài sản cho người dân.
Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/10, Công an xã Hương Đô (Hà Tĩnh) nhận thông tin phản ánh từ Chi nhánh Ngân hàng Agribank Hương Khê về việc có dấu hiệu một khách hàng bị lừa đảo, chuyển tiền cho đối tượng không rõ danh tính.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Hương Đô đã có mặt tại ngân hàng để xác minh vụ việc.
Qua xác minh ban đầu, xác định chị Nguyễn Thị Kim Ngân (ngụ thôn Đông Trà, xã Hương Đô) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng này sử dụng các thủ đoạn gian dối, đe dọa nếu chị Ngân không chuyển tiền thì sẽ bị bắt giữ.
Do quá hoảng sợ, chị Ngân đã đến ngân hàng rút số tiền tiết kiệm là 160 triệu đồng, chuẩn bị chuyển vào tài khoản 100337..... tại một ngân hàng theo yêu cầu của đối tượng.
Xác định đây là vụ lừa đảo, Công an xã Hương Đô phối hợp Ngân hàng Agribank Hương Khê kịp thời giải thích, hướng dẫn chị Ngân hiểu rõ. Sau đó chị Ngân nhận thức được vụ việc nên từ chối chuyển tiền.
Công an xã Hương Đô khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, không làm theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội, đặc biệt là các đối tượng tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
