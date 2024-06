Đất nền khu vực ven Hà Nội lại bắt đầu tăng giá

Thị trường bất động sản tại Hà Nội có nhiều dấu hiệu phục hồi

Ngay từ đầu năm 2024, thị trường bất động sản tại Hà Nội có nhiều dấu hiệu phục hồi, ở hầu hết các phân khúc. Đi đầu là phân khúc chung cư. Tiếp sau đó, đất thổ cư, đất trong ngõ, biệt thự, liền kề, thậm chí đất nền ở các khu vực ven đô cũng bắt đầu dậy sóng. Khảo sát khu vực các quận, huyện ven Hà Nội như Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng… giá đất nền nửa đầu năm 2024 liên tục tăng. Cụ thể, theo khảo sát của PropertyGuru Việt Nam tại huyện Hoài Đức, giá đất nền khu vực Hoài Đức ở vị trí kinh doanh, đường hai ô tô tránh nhau thuộc xã Kim Chung cuối năm 2023 chỉ giữ ở mức từ 80 – 90 triệu đồng/m2 thì nay đã neo ở mức 83-95 triệu đồng/m2. Những thửa đất hai ô tô tránh nhau ở An Thượng, Di Trạch, La Phù đang có giá bán từ 63-80 triệu đồng/m2, tăng nhẹ 3 triệu đồng/m2 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều lô đất quanh khu vực Vân Canh, Kim Chung hiện đang rao bán tăng với giá 110 triệu đồng/m2, có nơi còn 120 triệu đồng/m2 trong khi cuối năm 2023 chỉ có giá khoảng 100 triệu đồng/m2. Tương tự, giá đất nền tại huyện Đông Anh cũng đang tăng mạnh, một thửa đất mặt đường 5m, diện tích 102m2 đang được rao bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương gần 64 triệu đồng/m2, tăng gần 1 tỷ đồng so với cuối năm 2023.

Trong khi đó, đất Đa Tốn, Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, gần Vinhomes Ocean Park đang có giá chào bán 45-52 triệu đồng/m2, tăng 2-3 triệu đồng/m2 so với cuối năm 2023. Đất Cổ Bi, mặt đường kinh doanh, cuối năm 2023 chỉ giữ giá từ 80-90 triệu đồng/m2, đến nay đã tăng lên mức 85-95 triệu đồng/m2.

Tại huyện Đan Phượng, đất nền cũng tăng lên đáng kể, hiện giá đất nền mặt đường Tân Lập tăng nhẹ khoảng 3% so với nhiều tháng trước, chạm ngưỡng 50-58 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ khu Tân Tây Đô cuối năm ngoái chỉ dao động từ 80 – 90 triệu đồng/m2 hiện nay cũng đã thiết lập mức giá từ 85-95 triệu đồng/m2 thay vì mức 80-90 triệu đồng/m2.

Từ đầu năm 2024, đất nền các khu vực ven Hà Nội liên tục tăng giá, đặc biệt phân khúc bất động sản này càng được các nhà đầu tư săn lùng mạnh trước thềm Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 chính thức có hiệu lực.