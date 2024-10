Đê Yên Nghĩa xuất hiện 3 điểm sụt lún, Hà Nội tạm thời cấm các phương tiện di chuyển

Hôm nay (24/10), UBND quận Hà Đông (Hà Nội) vừa có văn bản về sự cố đê Yên Nghĩa tại vị trí K22+300- K22+335 và yêu cầu các đơn vị liên ngành kiểm tra, rà soát, cảnh báo người dân và các phương tiện không đi qua khu vực xảy ra sự cố sụt lún; dựng rào chắn và đặt các biển cảnh báo.

Cùng ngày, lực lượng liên ngành của UBND quận Hà Đông và phường Yên Nghĩa đang họp khẩn bàn giải pháp khắc phục sự cố sụt lún và hạn chế ùn tắc giao thông trên tuyến.



Trước mắt, lực lượng liên ngành của địa phương đã tạm cấm lưu thông từ Quốc lộ 6 lên đê Tả Đáy, cấm ô tô có trọng tải từ 1,25 tấn trở lên và xe ô tô 16 chỗ trở lên.

17 biển cấm đã được đặt tại nhiều điểm, dự kiến lực lượng chức năng sẽ cắm thêm 2 điểm cảnh báo nữa là 19 điểm. Khoảng 100 mét đường trên đê Yên Nghĩa được dựng rào chắn tại điểm sụt lún nghiêm trọng.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Để đảm bảo an toàn đối với các phương tiện, UBND quận Hà Đông đã yêu cầu các đơn vị liên ngành kiểm tra, rà soát, cảnh báo người dân và các phương tiện không đi qua khu vực xảy ra sự cố sụt lún.

