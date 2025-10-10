Tình trạng của Lan Phương: Có những đêm không ngủ, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao? GĐXH - Lan Phương mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ thu nhập hàng năm của cô trong phiên tòa ly hôn với chồng Tây. Cô sống tự lập, tự gánh vác mọi việc trong gia đình.

Lan Phương những ngày qua gây chú ý với khán giả bởi câu chuyện ly hôn với chồng Tây. Mới đây, cô còn bày tỏ sự căng thẳng của mình khi chồng Tây kháng cáo.

Lan Phương và 2 con gái.

Lan Phương viết: "Hôm nay tôi nhận tin: David kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Từ phiên sơ thẩm đến nay đã 22 ngày. Trong thời gian đó, tôi từng hỏi liệu anh ấy có định kháng cáo không và không nhận được một câu trả lời nào. Việc kéo dài thời gian để gây áp lực tâm lý lên tôi đã ít nhiều thành công.

Trước mắt lại là một chặng đường dài: Những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi trong chính mình để hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con và làm công việc mình yêu thích.

Dù cố không nghĩ đến, cơ thể vẫn sẽ căng ra vì lo âu. Các con vẫn bị đặt vào giữa. Và đó là điều khiến tôi day dứt nhất. Nhưng không sao, tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình".

Lan Phương hiện tại tự "chữa lành" bản thân và chăm sóc con cái.

Trong phiên tòa trước đó, với lợi thế có khả năng tài chính tốt hơn chồng, cô được kiểm sát viên đề nghị cả hai con nên được mẹ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Được biết, Lan Phương hiện sống cùng hai con trong căn hộ do mình sở hữu tại Hà Nội. Cô có thu nhập tốt mỗi năm từ việc đóng phim, quảng cáo, dự sự kiện, kinh doanh... Bên cạnh đó, cô còn có công ty riêng có vốn điều lệ 5 tỷ đồng và thu nhập thụ động từ việc cho thuê các căn hộ. Nữ diễn viên sẵn sàng lo toàn bộ chi phí nuôi con, không cần chồng Tây cấp dưỡng.

Tuy nhiên, hiện tại, chồng Tây của Lan Phương đã kháng cáo và không chấp thuận việc để Lan Phương nuôi cùng lúc 2 con gái.