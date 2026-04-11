Dự báo thời tiết ngày 11/4: Nắng nóng gay gắt lan rộng, tuần tới đón mưa giông

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày tới (đến hết 12/4), tình trạng nắng nóng vẫn diễn biến phức tạp. Từ đêm 12-20/4, có sự chuyển biến rõ rệt khi các hình thái gây mưa bắt đầu hoạt động mạnh hơn.

Tại Bắc Bộ: ở phía Tây Bắc Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt duy trì đến hết ngày 13/4; sau đó từ 14-15/4, nhiệt độ bắt đầu giảm, nắng nóng dịu dần.

Phía Đông Bắc Bộ, sau ngày nắng nóng cục bộ 13/4, dự kiến khoảng ngày 16-17/4, sẽ đón một đợt mưa rào và giông rải rác.

Tại Trung Bộ: Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Đà Nẵng đến Đắk Lắk sẽ đón tin vui khi từ ngày 16-17/4, nắng nóng gay gắt sẽ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Cường độ nóng giảm bớt từ khoảng ngày 14-15/4; chiều tối vẫn có thể xuất hiện các cơn mưa giông bất chợt.

Cơ quan khí tượng lưu ý, sự giao thoa giữa các khối khí nóng và lạnh trong giai đoạn chuyển biến thời tiết thường dễ đi kèm các hiện tượng thiên tai cực đoan. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin ngắn hạn để có phương án ứng phó kịp thời.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 11/4 tại các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

TPHCM: Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.