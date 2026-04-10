Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vững
GĐXH - Hà Nội đang tăng cường xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đất, điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; đồng thời tạo nền tảng để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo hướng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Những năm gần đây, tình trạng ngập cục bộ tại nhiều khu vực nội đô Hà Nội diễn ra ngày càng thường xuyên, đặc biệt sau các trận mưa lớn.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ hệ thống thoát nước cũ kỹ, quá tải trong khi diện tích bê tông hóa ngày càng gia tăng, khiến khả năng thấm nước tự nhiên suy giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, thành phố đang tìm kiếm các giải pháp mang tính căn cơ hơn, trong đó nổi bật là việc phát triển không gian ngầm phục vụ thoát nước.
Một trong những công trình tiêu biểu đang được triển khai là bể điều tiết nước ngầm tại khu vực trước cửa chợ Hàng Da.
Đây là dự án quy mô lớn nằm trong khu vực lõi đô thị, được kỳ vọng sẽ góp phần xử lý hiệu quả tình trạng ngập kéo dài tại các tuyến phố như Đường Thành, Bát Đàn, Phùng Hưng hay Nhà Hỏa – những điểm thường xuyên "quá tải" mỗi khi mưa lớn.
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, dung tích khoảng 2.500m³, được khởi công từ đầu năm 2026.
Khi đi vào vận hành, bể sẽ đóng vai trò như "túi chứa tạm thời", giúp điều tiết lượng nước mưa đổ về trong thời gian ngắn, giảm áp lực cho hệ thống cống thoát hiện hữu. Đây cũng là một trong những bể ngầm đầu tiên được xây dựng trong khu vực nội thành, đánh dấu bước chuyển mới trong tư duy quy hoạch hạ tầng của Hà Nội.
Đáng chú ý, dự án áp dụng công nghệ thi công hiện đại với các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn kết hợp bê tông toàn khối. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian thi công, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh, đồng thời bảo đảm tiến độ hoàn thành trong thời gian ngắn.
Không dừng lại ở các dự án riêng lẻ, Hà Nội đang xây dựng chiến lược tổng thể nhằm kiểm soát ngập úng trong dài hạn.
Giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là thời điểm then chốt để thành phố hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, hiện đại và linh hoạt hơn trước những biến động thời tiết.
Theo định hướng mới, tư duy thoát nước không chỉ dừng ở việc "xả nhanh" mà chuyển sang "giữ lại – phân bổ – tái sử dụng".
Điều này đồng nghĩa với việc tăng cường các không gian chứa nước như hồ điều hòa ở khu vực còn quỹ đất, đồng thời phát triển các bể ngầm tại những khu vực đã đô thị hóa cao, nơi việc mở rộng mặt bằng là không khả thi.
Một điểm đáng chú ý là Hà Nội đang nghiên cứu áp dụng mô hình "thành phố bọt biển" – giải pháp đô thị cho phép hấp thụ và lưu trữ nước mưa ngay trong lòng đô thị.
Mô hình này đã được nhiều quốc gia phát triển triển khai thành công, giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước và hạn chế nguy cơ ngập lụt trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tảThời sự
GĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.