Giá rau xanh ở Hà Nội 'hạ nhiệt' sau chuỗi ngày tăng gấp 2- 3 lần vì mưa bão

Giá rau đã hạ nhiệt nhưng chợ dân sinh vẫn khá vắng vẻ. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Theo ghi nhận của PV chuyên trang Gia đình và Xã hội ở các chợ dân sinh Hà Nội, ngày 15/10 tại chợ Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) giá rau xanh đã giảm từ 3.000- 5.000 đồng/kg (tuỳ loại) so với tuần trước.

Giá rau muống hiện dao động từ 12.000–15.000 đồng/bó, rẻ hơn so với thời điểm ngay sau bão khoảng 5.000–7.000 đồng/bó. Rau cải ngọt, rau mồng tơi hiện cùng mức giá 20.000 đồng/bó, trong khi một tuần trước được bán 25.000 đồng/bó. Rau ngót cũng đã giảm từ 17.000–18.000 đồng/bó xuống còn 13.000–14.000 đồng/bó.

Rau ngót, rau cải hạt nhiệt 3.000-5.000 đồng mỗi mớ. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Về nhóm củ, quả, giá cũng "dễ chịu" hơn so với vài ngày trước. Cà chua hiện được bán 35.000 đồng/kg, giảm từ mức 40.000 đồng/kg hồi tuần trước. Chanh, ớt, bí xanh, bí đỏ đồng loạt giảm khoảng 5.000–7.000 đồng/kg.

Rau; củ quả các loại đã có giá tốt hơn thời điểm ngay sau bão. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Tuy nhiên, một số mặt hàng như súp lơ vẫn giữ mức giá ổn định 40.000 đồng/kg dù trước hay sau bão. Lý giải nguyên nhân, chị Hoàng Thị Hương, tiểu thương chợ Quan Hoa cho biết: "Do súp lơ được nhập từ Trung Quốc nên giá cả không bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa bão, đồng thời vẫn giữ được chất lượng ổn định, không bị dập nát".





Chị Nguyễn Thị Tuyết, một tiểu thương khác tại chợ Quan Hoa, chia sẻ thêm: "Giá rau hiện tại không cố định. Nhập đắt thì bán đắt, nhập rẻ thì bán rẻ, chứ không có chuyện găm hàng đội giá".

Dù đã hạ nhiệt nhưng giá rau xanh ở Hà Nội vẫn ở mức khá cao so với bình thường. Nguyên nhân chính là do mưa bão kéo dài; gây ảnh hưởng nặng nề tới nguồn cung mà cầu vẫn tăng cao.

Theo các chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp, để ổn định giá rau xanh trong dài hạn, thành phố Hà Nội cần sớm quy hoạch vùng trồng rau an toàn, đầu tư hệ thống che phủ, tưới tiêu chủ động để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan. Khi nguồn cung ổn định, giá cả sẽ bền vững hơn, góp phần đảm bảo an ninh thực phẩm và giảm áp lực chi tiêu cho người dân.

Thị trường rau xanh Hà Nội đang dần phục hồi sau bão, giá cả quay về mức hợp lý hơn. Dù chưa thể “rẻ như trước”, xu hướng giảm giá mang lại niềm vui nhỏ cho nhiều gia đình, đồng thời cho thấy nỗ lực thích ứng linh hoạt của nông dân và tiểu thương trong việc ổn định nguồn hàng sau thiên tai.