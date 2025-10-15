Giá rau xanh ở Hà Nội 'hạ nhiệt' sau chuỗi ngày tăng gấp 2- 3 lần vì mưa bão
GĐXH - Sau chuỗi ngày mưa bão kéo dài khiến giá rau xanh tăng gấp 2-3 lần đến nay thị trường rau củ tại Hà Nội đã dần “hạ nhiệt”. Nhiều loại rau quen thuộc như rau muống, rau ngót, rau cải... đồng loạt giảm giá từ 3.000–7.000 đồng/bó, giúp bữa cơm gia đình thêm phần “dễ thở” hơn.
Giá rau đã hạ nhiệt nhưng chợ dân sinh vẫn khá vắng vẻ. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh
Theo ghi nhận của PV chuyên trang Gia đình và Xã hội ở các chợ dân sinh Hà Nội, ngày 15/10 tại chợ Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) giá rau xanh đã giảm từ 3.000- 5.000 đồng/kg (tuỳ loại) so với tuần trước.
Giá rau muống hiện dao động từ 12.000–15.000 đồng/bó, rẻ hơn so với thời điểm ngay sau bão khoảng 5.000–7.000 đồng/bó. Rau cải ngọt, rau mồng tơi hiện cùng mức giá 20.000 đồng/bó, trong khi một tuần trước được bán 25.000 đồng/bó. Rau ngót cũng đã giảm từ 17.000–18.000 đồng/bó xuống còn 13.000–14.000 đồng/bó.
Rau ngót, rau cải hạt nhiệt 3.000-5.000 đồng mỗi mớ. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh
Về nhóm củ, quả, giá cũng "dễ chịu" hơn so với vài ngày trước. Cà chua hiện được bán 35.000 đồng/kg, giảm từ mức 40.000 đồng/kg hồi tuần trước. Chanh, ớt, bí xanh, bí đỏ đồng loạt giảm khoảng 5.000–7.000 đồng/kg.
Rau; củ quả các loại đã có giá tốt hơn thời điểm ngay sau bão. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh
Tuy nhiên, một số mặt hàng như súp lơ vẫn giữ mức giá ổn định 40.000 đồng/kg dù trước hay sau bão. Lý giải nguyên nhân, chị Hoàng Thị Hương, tiểu thương chợ Quan Hoa cho biết: "Do súp lơ được nhập từ Trung Quốc nên giá cả không bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa bão, đồng thời vẫn giữ được chất lượng ổn định, không bị dập nát".
Giá rau xanh hạ nhiệt sau mưa bão
Chị Nguyễn Thị Tuyết, một tiểu thương khác tại chợ Quan Hoa, chia sẻ thêm: "Giá rau hiện tại không cố định. Nhập đắt thì bán đắt, nhập rẻ thì bán rẻ, chứ không có chuyện găm hàng đội giá".
Dù đã hạ nhiệt nhưng giá rau xanh ở Hà Nội vẫn ở mức khá cao so với bình thường. Nguyên nhân chính là do mưa bão kéo dài; gây ảnh hưởng nặng nề tới nguồn cung mà cầu vẫn tăng cao.
Theo các chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp, để ổn định giá rau xanh trong dài hạn, thành phố Hà Nội cần sớm quy hoạch vùng trồng rau an toàn, đầu tư hệ thống che phủ, tưới tiêu chủ động để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan. Khi nguồn cung ổn định, giá cả sẽ bền vững hơn, góp phần đảm bảo an ninh thực phẩm và giảm áp lực chi tiêu cho người dân.
Thị trường rau xanh Hà Nội đang dần phục hồi sau bão, giá cả quay về mức hợp lý hơn. Dù chưa thể “rẻ như trước”, xu hướng giảm giá mang lại niềm vui nhỏ cho nhiều gia đình, đồng thời cho thấy nỗ lực thích ứng linh hoạt của nông dân và tiểu thương trong việc ổn định nguồn hàng sau thiên tai.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 15/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9%Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Từ 5h sáng, nhiều khách hàng đã không có điện dùngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Thị trường bất động sản cuối 2025, đầu 2026: Giá nhà khó giảm, nhưng tăng nóng sẽ chấm dứtXu hướng - 6 giờ trước
GĐXH - “Giá nhà khó giảm nhưng tăng nóng sẽ được kiểm soát”, đây là nhận định của TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) về xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn cuối 2025, đầu 2026.
Techcombank: Vay nhanh, lãi nhẹ, giải ngân đến 100 triệu nhanh chóngSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Vay tiêu dùng tín chấp trả góp là giải pháp vay nhanh không cần tài sản đảm bảo, lãi tính trên dư nợ giảm dần, quy trình tối giản giấy tờ, giải ngân chỉ trong vài phút sau phê duyệt, thao tác hoàn toàn trên Techcombank Mobile.
Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc điều chỉnh theo thế giới, một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơnGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Tại phiên điều chỉnh sáng nay (15/10), giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng khoảng 300.000 đồng/kg. Một số thương hiệu trong nước tiếp tục ngừng tiếp nhận đơn đặt hàng do biến động mạnh của thị trường.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Chỉ những khu vực này nằm trong diện bị cúp điệnSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới theo chiều đi lên?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 146 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn điều chỉnh thêm 4 triệu đồng, lên sát vàng miếng.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, pin siêu khỏe, có chế độ lùi xịn chẳng kém dòng cao cấp, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện phổ thông mới chạy tới 200 km/lần sạc, giá chỉ ngang xe ga xăng nhưng sở hữu trang bị nhiều công nghệ hiện đại như lùi xe, ga tự động và hỗ trợ leo dốc.