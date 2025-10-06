Nhiều dự án nhà ở xã hội đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại Hà Nội
GĐXH - Hiện nay, tại Hà Nội hàng loạt các dự án nhà ở xã hội đang trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà, tạo điều kiện an cư giá rẻ cho nhóm đối tượng có thu nhập vừa và thấp.
Nhà ở xã hội luôn là chiếc phao cứu sinh, là hy vọng an cư của nhiều người dân và hộ gia đình có điều kiện kinh tế còn khiêm tốn. Hiện nay, tại Hà Nội, hàng loạt các dự án nhà ở xã hội đang trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà, những cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện mua nhà ở xã hội có thể tham khảo.
Những dự án nhà ở xã hội đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà
1. Dự án Ecohome 3 tại Bắc Cổ Nhuế – Chèm
Dự án nhà ở xã hội Ecohome 3 được triển khai trên khu đất gần 5.000 m2, tại Bắc Cổ Nhuế – Chèm, thuộc quận Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội. Dự án này gồm hai tòa tháp NO2 và NO3 cao 31 tầng, cung cấp tổng cộng gần 1.500 căn hộ. Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc diện thuê chuyển bán dự án này. Theo đó, trong đợt mở bán này, có 40 căn hộ diện tích 39,9-69,7 m2 được bán ra sau thời gian cho thuê 5 năm, với giá bình quân 16,3 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương 650 triệu – 1,13 tỷ đồng/căn.
2. Dự án nhà ở xã hội Phú Lãm, Hà Đông
Dự án nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lương (tức phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư hiện nay cũng đang tiếp nhận hồ sơ cho 128 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán. Dự án rộng hơn 45.000 m², gồm 5 tòa 18 tầng, tổng 1.902 căn hộ, trong đó hơn 1.100 căn để bán. Giá bán được công bố ở mức 13,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT và phí bảo trì), giá thuê từ 45.000 đồng/m/tháng.
Những dự án nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành và bàn giao trong năm 2025
Ngoài 2 dự án trên, dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cũ, với 1.340 căn cũng đã được bàn giao từ quý I/2025
Cùng với đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay cũng đang có hàng loạt dự án nhà ở xã hội quy mô lớn khác đang bước vào giai đoạn tăng tốc, dự kiến hoàn thành và bàn giao trong năm 2025. Có thể kể đến như: Dự án nhà ở xã hội Kim Hoa (Mê Linh) với 720 căn dự kiến hoàn thiện trong năm; dự án NOXH Thượng Thanh (Long Biên) với gần 2.000 căn, trước mắt đưa vào sử dụng khoảng 600 căn trong 2025.
Các dự án NOXH tại khu Uy Nỗ (952 căn), khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 (500 căn) và khu Kim Chung (1.104 căn) thuộc huyện Đông Anh cũ. Riêng dự án tại Uy Nỗ và Kim Chung được kỳ vọng bàn giao hàng trăm căn ngay trong năm.
Ngoài ra, khu nhà ở xã hội NO1 Hạ Đình với quy mô 440 căn vẫn đang thi công phần hầm, khó kịp hoàn thành theo kế hoạch.
Với tiến độ hiện tại, Sở Xây dựng Hà Nội, dự kiến năm 2025 thành phố sẽ hoàn tất ít nhất 6 dự án, bổ sung khoảng 4.730 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu 4.670 căn được Thủ tướng giao. Đây là tin vui cho nhiều người dân trong bối cảnh nhu cầu an cư giá rẻ tại đô thị vẫn ở mức rất cao, góp phần cân bằng thị trường và hỗ trợ nhóm thu nhập trung bình thấp tiếp cận cơ hội sở hữu nhà ở.
