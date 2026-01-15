Mới nhất
Hà Nội: 22 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 15/1

Thứ năm, 21:20 15/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 14/1 đến trưa 15/1/2026), hệ thống Camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng kỷ lục. Trong khi đó tại nội đô, các lỗi vi phạm cơ bản như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều có chiều hướng gia tăng.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 14/1/2026 đến 12h00’ ngày 15/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 52 trường hợp vi phạm.

Tăng cường an toàn giao thông với Camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy chạy ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI ghi nhận 24 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 22 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ và 2 trường hợp đi ngược chiều.

Điểm sáng duy nhất vẫn thuộc về tuyến đường Lê Văn Lương, khi hệ thống tiếp tục không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.

Tăng cường an toàn giao thông với Camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện đã vượt ngưỡng 10 nghìn, cụ thể là 10.608 lượt xe đi qua. Tốc độ trung bình toàn tuyến duy trì ở mức 72 km/h. Về vi phạm, hệ thống phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Không ghi nhận trường hợp vi phạm tốc độ.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin biển số của các phương tiện vi phạm đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành quy trình phạt nguội.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượng
114-01-2026 23:09:34Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 35F00462VàngKM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
214-01-2026 22:19:49Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 34H05685VàngKM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
314-01-2026 21:59:05Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 34C12068TrắngKM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
414-01-2026 17:07:41Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 89C19889VàngKM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
514-01-2026 08:29:59Vượt đèn đỏXe mô tô15B312973Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
614-01-2026 08:37:53Vượt đèn đỏXe mô tô29X153201Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
714-01-2026 08:57:39Vượt đèn đỏXe mô tô29V65130Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
814-01-2026 09:21:47Vượt đèn đỏXe mô tô35H104609Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
914-01-2026 09:24:26Vượt đèn đỏXe mô tô88F49552Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1014-01-2026 09:24:31Vượt đèn đỏXe mô tô29L537872Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1114-01-2026 09:30:01Vượt đèn đỏXe mô tô29S622662Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1214-01-2026 11:55:08Vượt đèn đỏXe mô tô24P35526Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1314-01-2026 12:23:50Vượt đèn đỏXe mô tô29G219144Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1414-01-2026 14:32:39Vượt đèn đỏXe mô tô29H244177Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1514-01-2026 14:39:57Vượt đèn đỏXe mô tô18G148617Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1614-01-2026 15:45:48Vượt đèn đỏXe mô tô29V529863Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1714-01-2026 16:10:11Vượt đèn đỏXe mô tô24B273193Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1814-01-2026 16:24:13Vượt đèn đỏXe mô tô90B265873Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1915-01-2026 00:19:29Vượt đèn đỏXe mô tô29H172152Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2015-01-2026 06:01:09Vượt đèn đỏXe mô tô29L523429Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2115-01-2026 06:17:49Vượt đèn đỏXe mô tô30K87339Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2215-01-2026 06:27:47Vượt đèn đỏXe mô tô18B193441Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2315-01-2026 06:33:47Vượt đèn đỏXe mô tô29AK00640Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2415-01-2026 06:46:35Vượt đèn đỏXe mô tô35K100703Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2515-01-2026 06:48:31Vượt đèn đỏXe mô tô29G110814Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2615-01-2026 07:06:10Vượt đèn đỏXe mô tô29L140109Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2714-01-2026 08:14:33Không đội mũXe mô tô29Z54323Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2814-01-2026 09:08:22Không đội mũXe mô tô29Y371432Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2914-01-2026 09:35:36Không đội mũXe mô tô90B258751Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3014-01-2026 09:55:38Không đội mũXe mô tô29P173806Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3114-01-2026 11:15:32Không đội mũXe mô tô29U110889Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3214-01-2026 11:21:07Không đội mũXe mô tô35AA02940Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3314-01-2026 11:26:00Không đội mũXe mô tô29AE51200Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3414-01-2026 11:29:21Không đội mũXe mô tô29T147514Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3514-01-2026 12:06:30Không đội mũXe mô tô89AC01558Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3614-01-2026 12:31:36Không đội mũXe mô tô29G162275Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3714-01-2026 12:33:36Không đội mũXe mô tô29F163548Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3814-01-2026 12:39:54Không đội mũXe mô tô22B121883Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3914-01-2026 13:24:38Không đội mũXe mô tô29X345870Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4014-01-2026 13:35:26Không đội mũXe mô tô29D129704Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4114-01-2026 13:54:14Không đội mũXe mô tô21B221398Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4214-01-2026 13:58:48Không đội mũXe mô tô29C143199Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4314-01-2026 14:55:56Không đội mũXe mô tô36B656505Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4414-01-2026 15:46:17Không đội mũXe mô tô29M143195Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4514-01-2026 16:42:03Không đội mũXe mô tô88F164123Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4614-01-2026 17:02:10Không đội mũXe mô tô29P191865Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4714-01-2026 17:24:52Không đội mũXe mô tô29T188618Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4814-01-2026 17:28:30Không đội mũXe mô tô30N16051Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4915-01-2026 07:03:35Không đội mũXe mô tô30Z519682Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
5015-01-2026 07:09:27Không đội mũXe mô tô29AD33126Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
5114-01-2026 14:28:09Chạy ngược chiềuXe mô tô29E164582TrắngGTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_02
5214-01-2026 13:39:10Chạy ngược chiềuXe mô tô21F30599TrắngGTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_01
Tăng cường an toàn giao thông với Camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 3.Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.

