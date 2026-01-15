Hà Nội: 22 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 15/1

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 14/1/2026 đến 12h00’ ngày 15/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 52 trường hợp vi phạm.

Trường hợp người đi xe máy chạy ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI ghi nhận 24 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 22 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ và 2 trường hợp đi ngược chiều.

Điểm sáng duy nhất vẫn thuộc về tuyến đường Lê Văn Lương, khi hệ thống tiếp tục không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện đã vượt ngưỡng 10 nghìn, cụ thể là 10.608 lượt xe đi qua. Tốc độ trung bình toàn tuyến duy trì ở mức 72 km/h. Về vi phạm, hệ thống phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Không ghi nhận trường hợp vi phạm tốc độ.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin biển số của các phương tiện vi phạm đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành quy trình phạt nguội.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng 1 14-01-2026 23:09:34 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 35F00462 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 2 14-01-2026 22:19:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 34H05685 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 3 14-01-2026 21:59:05 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 34C12068 Trắng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 4 14-01-2026 17:07:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 89C19889 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 5 14-01-2026 08:29:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15B312973 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 6 14-01-2026 08:37:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X153201 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 7 14-01-2026 08:57:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V65130 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 8 14-01-2026 09:21:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35H104609 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 9 14-01-2026 09:24:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88F49552 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 10 14-01-2026 09:24:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L537872 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 11 14-01-2026 09:30:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S622662 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 12 14-01-2026 11:55:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24P35526 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 13 14-01-2026 12:23:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G219144 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 14 14-01-2026 14:32:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H244177 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 15 14-01-2026 14:39:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18G148617 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 16 14-01-2026 15:45:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V529863 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 17 14-01-2026 16:10:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24B273193 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 18 14-01-2026 16:24:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B265873 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 19 15-01-2026 00:19:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H172152 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 20 15-01-2026 06:01:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L523429 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 21 15-01-2026 06:17:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K87339 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 22 15-01-2026 06:27:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B193441 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 23 15-01-2026 06:33:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AK00640 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 24 15-01-2026 06:46:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K100703 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 25 15-01-2026 06:48:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G110814 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 26 15-01-2026 07:06:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L140109 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 27 14-01-2026 08:14:33 Không đội mũ Xe mô tô 29Z54323 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 28 14-01-2026 09:08:22 Không đội mũ Xe mô tô 29Y371432 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 29 14-01-2026 09:35:36 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 30 14-01-2026 09:55:38 Không đội mũ Xe mô tô 29P173806 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 31 14-01-2026 11:15:32 Không đội mũ Xe mô tô 29U110889 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 32 14-01-2026 11:21:07 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 33 14-01-2026 11:26:00 Không đội mũ Xe mô tô 29AE51200 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 34 14-01-2026 11:29:21 Không đội mũ Xe mô tô 29T147514 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 35 14-01-2026 12:06:30 Không đội mũ Xe mô tô 89AC01558 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 36 14-01-2026 12:31:36 Không đội mũ Xe mô tô 29G162275 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 37 14-01-2026 12:33:36 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 38 14-01-2026 12:39:54 Không đội mũ Xe mô tô 22B121883 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 39 14-01-2026 13:24:38 Không đội mũ Xe mô tô 29X345870 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 40 14-01-2026 13:35:26 Không đội mũ Xe mô tô 29D129704 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 41 14-01-2026 13:54:14 Không đội mũ Xe mô tô 21B221398 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 42 14-01-2026 13:58:48 Không đội mũ Xe mô tô 29C143199 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 43 14-01-2026 14:55:56 Không đội mũ Xe mô tô 36B656505 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 44 14-01-2026 15:46:17 Không đội mũ Xe mô tô 29M143195 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 45 14-01-2026 16:42:03 Không đội mũ Xe mô tô 88F164123 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 46 14-01-2026 17:02:10 Không đội mũ Xe mô tô 29P191865 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 47 14-01-2026 17:24:52 Không đội mũ Xe mô tô 29T188618 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 48 14-01-2026 17:28:30 Không đội mũ Xe mô tô 30N16051 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 49 15-01-2026 07:03:35 Không đội mũ Xe mô tô 30Z519682 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 50 15-01-2026 07:09:27 Không đội mũ Xe mô tô 29AD33126 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 51 14-01-2026 14:28:09 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29E164582 Trắng GTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_02 52 14-01-2026 13:39:10 Chạy ngược chiều Xe mô tô 21F30599 Trắng GTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_01