Từ 15/8, xe gia đình không lắp ghế trẻ em không còn bị phạt tiền
GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thời gian qua đơn vị nhận được nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô và thời điểm bắt đầu xử phạt đối với hành vi vi phạm.
Theo Cục CSGT, mặc dù quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhưng trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8/2026, cơ quan chức năng chưa áp dụng xử phạt hành chính đối với hành vi không sử dụng thiết bị này.
Trước đó, tại điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025 đã sửa đổi khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Theo quy định, từ ngày 1/7/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái không được để trẻ ngồi cùng hàng ghế với mình (trừ xe chỉ có một hàng ghế). Đồng thời, người điều khiển phương tiện phải sử dụng và hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, ngoại trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.
Đến ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.
Theo quy định mới này, kể từ ngày 15/8/2026, tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn theo quy định (trừ xe kinh doanh vận tải hành khách) sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo.
Trong khi đó, hành vi để trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe chỉ có một hàng ghế) vẫn bị xử phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Cục CSGT cho biết, Nghị định 238/2026/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 118/2025/QH15. Do đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8/2026, việc xử lý vi phạm vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Thời gian tới, lực lượng CSGT trên cả nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi ô tô.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ hướng dẫn người dân lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báoThời sự - 24 phút trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết một số cá nhân đã lợi dụng những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để phát tán thông tin sai lệch, lôi kéo người dân tụ tập đông người trái quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện thủ tục hành chính sau phản ánh về chi trả chế độ cho người cao tuổiThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi báo chí phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người cao tuổi và người có công, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh quy trình để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, không để tái diễn những vụ việc tương tự.
Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch và dự kiến công bố vào tháng 11/2026, cho phép người dân tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần minh bạch hóa thông tin trước các giao dịch về đất đai và đầu tư.
Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thốngThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Trong khi Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ứng dụng, dịch vụ quảng cáo tra cứu quy hoạch có thu phí hoặc không rõ nguồn gốc. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các kênh chính thức để tránh nhầm lẫn, rủi ro.
Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến bao giờ?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn kéo dài đến thứ Tư. Trong khi nắng nóng ở Trung Bộ thu hẹp dần.
Xếp hàng dài nhận vé vào xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, người dân mong tận mắt thấy tương lai của Hà NộiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong ngày đầu mở cửa phục vụ triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội, dù phải chờ đợi khá lâu nhưng không ít người dân vẫn háo hức bởi đây là lần đầu tiên được trực tiếp tiếp cận bức tranh phát triển của Hà Nội trong một thế kỷ tới. Đồng thời mong muốn hiểu rõ hơn những tác động của quy hoạch đối với cuộc sống của mình.
Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bayThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định nhiều định hướng đột phá như lấy hạ tầng dẫn dắt phát triển, hình thành không gian kinh tế tầm thấp cho taxi bay và thiết bị bay không người lái, đồng thời phát triển đô thị theo mô hình "rừng trong phố, phố trong rừng", "làng trong thành phố, thành phố trong làng".
Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 nămThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, TP Hà Nội đã chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua bộ phim trình chiếu về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thủ đô trong thế kỷ tới.
Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầuThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố đang hội tụ đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị để bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.
Thương tâm: Hai chị em ruột ở Tuyên Quang tử vong dưới ao khi rủ nhau đi câu cáThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hai chị em ruột ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang rủ nhau ra ao gần nhà câu cá vào chiều 28/6. Trong lúc người em không may trượt chân rơi xuống nước, người chị lao tới cứu nhưng cả hai đều đuối nước tử vong, để lại nỗi đau xót cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tin sáng 29/6: Tất cả người dân đang nộp thuế chú ý quy định khai thuế mới nhất từ 1/7; Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, MessengerThời sự
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực thi hành; Người dân không nên gửi hình ảnh quan trọng qua Zalo, Messenger khi chưa biết rõ người nhận và mục đích sử dụng.