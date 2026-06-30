Từ 15/8, xe gia đình không lắp ghế trẻ em không còn bị phạt tiền

Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, TP Hà Nội đã chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua bộ phim trình chiếu về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Theo Cục CSGT, mặc dù quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhưng trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8/2026, cơ quan chức năng chưa áp dụng xử phạt hành chính đối với hành vi không sử dụng thiết bị này.

Trước đó, tại điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025 đã sửa đổi khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thời gian qua đơn vị nhận được nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô và thời điểm bắt đầu xử phạt đối với hành vi vi phạm. Ảnh minh họa

Theo quy định, từ ngày 1/7/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái không được để trẻ ngồi cùng hàng ghế với mình (trừ xe chỉ có một hàng ghế). Đồng thời, người điều khiển phương tiện phải sử dụng và hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, ngoại trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Đến ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Theo quy định mới này, kể từ ngày 15/8/2026, tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn theo quy định (trừ xe kinh doanh vận tải hành khách) sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo.

Trong khi đó, hành vi để trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe chỉ có một hàng ghế) vẫn bị xử phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết, Nghị định 238/2026/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 118/2025/QH15. Do đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8/2026, việc xử lý vi phạm vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Thời gian tới, lực lượng CSGT trên cả nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi ô tô.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ hướng dẫn người dân lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

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