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Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện thủ tục hành chính sau phản ánh về chi trả chế độ cho người cao tuổi

Thứ ba, 16:10 30/06/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Sau khi báo chí phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người cao tuổi và người có công, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh quy trình để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, không để tái diễn những vụ việc tương tự.

Hà Nội rà soát thủ tục hành chính cho người cao tuổi: Cải cách cần thiết 2026 - Ảnh 1.Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026

GĐXH - Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch và dự kiến công bố vào tháng 11/2026, cho phép người dân tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần minh bạch hóa thông tin trước các giao dịch về đất đai và đầu tư.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy liên quan đến phản ánh những bất cập trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người cao tuổi, trong đó, có trường hợp cụ bà 97 tuổi tại phường Ngọc Hà bị làm khó khi làm giấy ủy quyền, khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TP Hà Nội, chi nhánh số 3. 

Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại, không để lặp lại các trường hợp tương tự; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính, nhất là trong việc phục vụ người có công, người cao tuổi và các nhóm yếu thế.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội được giao lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với các vụ việc báo chí phản ánh. Trên cơ sở đó, làm rõ những thiếu sót, sai phạm trong quá trình thực thi công vụ của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định.

Hà Nội rà soát thủ tục hành chính cho người cao tuổi: Cải cách cần thiết 2026 - Ảnh 2.

Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh quy trình để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, không để tái diễn những vụ việc tương tự. 

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân; hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần hoặc phát sinh bức xúc do không được hướng dẫn, hỗ trợ đầy đủ.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải rà soát toàn bộ danh sách các đối tượng đang hưởng chính sách trên địa bàn thành phố nhằm tránh tình trạng thất lạc hồ sơ hoặc chậm trễ trong giải quyết chế độ. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện quy trình phối hợp liên thông giữa các cơ quan, đơn vị để bảo đảm việc cập nhật dữ liệu được đồng bộ, chính xác, phục vụ công tác chi trả các chế độ, chính sách thông suốt.

Theo chỉ đạo, các đơn vị cũng cần thiết lập đường dây nóng gắn với bộ phận "phản ứng nhanh", công khai thông tin để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính. Quy trình giải quyết thủ tục cũng phải được điều chỉnh theo hướng ưu tiên đối với người cao tuổi, người có công và các đối tượng yếu thế.

Đối với những trường hợp đặc biệt, Thường trực Thành ủy yêu cầu nghiên cứu áp dụng các hình thức chi trả phù hợp theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người thụ hưởng.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội được yêu cầu báo cáo kết quả triển khai các nội dung nêu trên trước ngày 15/7.

Ngoài ra, Thường trực Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo, gắn với trách nhiệm triển khai Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các tổ chức Đảng, đảng viên và người đứng đầu các đơn vị để xảy ra tình trạng chậm chi trả chế độ an sinh xã hội.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ tiến hành kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý và kỷ luật nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.

Hà Nội rà soát thủ tục hành chính cho người cao tuổi: Cải cách cần thiết 2026 - Ảnh 3.Vụ cụ bà gần 100 tuổi gặp khó khi làm giấy ủy quyền: Hà Nội sẽ rà soát quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm cán bộ

GĐXH - Liên quan đến vụ việc cụ bà gần 100 tuổi tại Hà Nội phải trực tiếp đến điểm phục vụ hành chính công để làm giấy ủy quyền, gây nhiều bức xúc trong dư luận, ngày 25/6, ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố xác định đây là sự việc rất đáng tiếc và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

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