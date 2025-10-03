Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3

Trong khi cơn bão số 11 chưa đổ bộ thì người dân khắp các nơi vẫn đang phải tiếp tục đối mặt với những hậu quả của cơn bão số 10. Ngoại thành Hà Nội là một trong những khu vực nước lũ vẫn còn cao trong hôm nay (3/10) vì địa hình trũng thấp nên lũ rút rất chậm.