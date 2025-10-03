Mới nhất
Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3

Thứ sáu, 19:23 03/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Mực nước trên các sông Bùi, sông Đáy dâng cao, vượt ngưỡng báo động 3 đã biến nhiều xã ven sông của TP Hà Nội thành những "ốc đảo". Hàng trăm hộ dân đang phải gồng mình chống chọi với trận lũ lớn, tài sản, hoa màu có nguy cơ mất trắng...

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 1.

Trong khi cơn bão số 11 chưa đổ bộ thì người dân khắp các nơi vẫn đang phải tiếp tục đối mặt với những hậu quả của cơn bão số 10. Ngoại thành Hà Nội là một trong những khu vực nước lũ vẫn còn cao trong hôm nay (3/10) vì địa hình trũng thấp nên lũ rút rất chậm.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội tại các xã Trần Phú và Quảng Bị (TP Hà Nội), những "rốn lũ" ven sông Bùi, nước lũ dâng cao đã nhấn chìm các con đường liên thôn, liên xã.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 3.

Tại nhiều khu vực, nước dâng cao quá thắt lưng, có nơi hơn 1 mét, khiến mọi hoạt động giao thông gần như tê liệt.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 4.

“Cứ sau mỗi đợt mưa lớn, cả làng tôi lại biến thành một ốc đảo. Đường làng ngập sâu, trường học, trạm y tế đều bị bao vây bởi nước. Năm nào cũng vậy, nhưng năm nay lũ đến nhanh và dai dẳng hơn, nhiều nhà phải sơ tán đồ đạc lên tầng hai để tránh ngập hỏng,” một người dân làng Thuần Lương, xã Trần Phú, mệt mỏi chia sẻ trong lúc lội bì bõm qua dòng nước đục ngầu.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 5.

Dọc các tuyến đê sông Bùi, người dân cùng lực lượng chức năng đã gia cố những điểm yếu bằng bao cát, cố gắng ngăn dòng nước đang mấp mé mặt đê. Nhiều đoạn nước đã tràn bờ, liên tục đổ vào đồng ruộng và khu dân cư.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 6.

Chỉ trong khoảng 2 tháng, người dân xã Trần Phú đã phải 2 lần "chạy lũ" do nước sông Bùi dâng, lần thứ nhất hồi cuối tháng 8 và lần này do ảnh hưởng bởi bão số 10.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 7.

Hàng loạt nhà dân khu vực ven sông tại xã Trần Phú hiện đang bị cô lập, chìm trong nước.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 8.

Tại xóm Đồng Dâu (xã Quảng Bị), nhiều khu vực ven sông ngập sâu từ 0,5-1m, vì đã "quen" với cảnh ngập lụt đa phần các hộ dân tại đây đều đã trang bị thuyền - phương tiện chuyển được duy nhất lúc này.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 9.

Đến khoảng 14 giờ trưa 3/10, nước tiếp tục tràn qua đê bao Bùi 2, đoạn qua các xã Xuân Mai, Trần Phú. Còn tại đê Bùi 1, đoạn đi qua xã Xuân Mai và Trần Phú, nước lũ chảy cuồn cuộn, dâng mấp mé bờ đê.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 10.

“Ở đây chúng tôi đã quen với cảnh chạy lũ, nhưng càng ngày thiên tai càng bất thường. Nếu không có giải pháp căn cơ thì năm nào người dân vùng này cũng sẽ phải sống chung với cảnh bị cô lập hàng tuần lễ,” bà Trần Thị Hồng, một hộ dân xã Quảng Bị chia sẻ.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 11.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp đã chìm sâu dưới nước. Nhiều ao cá, chuồng trại chăn nuôi cũng chịu chung số phận.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 12.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông Bùi, Tích, Cầu, Cà Lồ đều đã đạt ngưỡng báo động 3, mức báo động cao nhất.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 13.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định, trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm sau xuống; mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục xuống chậm.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 14.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, các khu vực ven sông có độ sâu ngập từ 0,2 - 0,5m, có nơi ngập sâu hơn 0,5m; thời gian ngập có thể kéo dài từ 2 - 3 ngày. Các địa phương ven các tuyến sông nêu trên cần đề phòng nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.

Lũ lớn tại Hà Nội: Cuộc sống người dân vùng rốn lũ bị cô lập - Ảnh 15.

Mặc dù lũ có dấu hiệu chững lại, nhưng thời gian ngập còn kéo dài. Trong khi đó, chỉ khoảng 1 tuần nữa, bão số 11 sẽ đổ bổ, gây mưa lớn tại miền Bắc, cuộc sống của người dân vùng "rốn lũ" Hà Nội dự kiến sẽ còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong những ngày tới.

Hà Nội: Lũ sông Bùi vượt báo động 3, làng mạc ven sông biến thành 'ốc đảo'

Hà Nội: Lũ sông Bùi vượt báo động 3, làng mạc ven sông biến thành 'ốc đảo'.

Hà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nướcHà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nước

GĐXH - Ngày 2/10, mực nước sông Hồng (qua TP Hà Nội) đã đạt đỉnh ở mức 9,56m (trên BĐ1 là 0,06m), mực nước dâng cao gây ngập tại nhiều khu vực ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực.

Trung Sơn
