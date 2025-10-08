Hà Nội miễn, giảm học phí cho học sinh công lập năm học 2025 - 2026, cam kết không lạm thu đầu năm học
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 5487/UBND-KGVX ngày 8/10/2025 về việc triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025 - 2026.
Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm minh bạch, công khai và không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.
Miễn học phí cho học sinh phổ thông, trẻ mầm non công lập
Theo UBND Thành phố, đối với năm học 2025 - 2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí.
Sở Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định:
Mức học phí và mức ngân sách nhà nước cấp bù cho các cơ sở giáo dục công lập;
Mức hỗ trợ học phí cho học sinh, trẻ em học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục (theo khung học phí của Nghị định 238/2025/NĐ-CP, nhưng không vượt mức thu thực tế của cơ sở đó).
Minh bạch các khoản thu, nghiêm cấm lạm thu
UBND Thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực hiện thu các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo đúng quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định 238/2025/NĐ-CP.
Các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu", đồng thời thực hiện công khai các khoản thu chi tài chính, cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT.
Việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Miễn, giảm, hỗ trợ học phí không cần nộp đơn
Đáng chú ý, năm học 2025 - 2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông sẽ không phải nộp đơn đề nghị miễn, giảm hoặc hỗ trợ học phí.
Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống chuyên ngành để thực hiện chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, tạo thuận lợi tối đa cho người học.
UBND Thành phố nhấn mạnh, việc triển khai chính sách học phí và hỗ trợ học phí năm học 2025 - 2026 nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý, phòng ngừa lạm thu, siết chặt kỷ cương tài chính trong nhà trường.
Do đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chính sách học phí, miễn giảm và hỗ trợ học phí.
UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã quán triệt đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn việc miễn học phí, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ học phí, đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến.
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội triển khai Nghị định số 238/2025/NĐ-CP đúng quy định; rà soát mức thu học phí năm học 2025 - 2026 không vượt mức trần quy định tại Điều 9, 10 của Nghị định.
