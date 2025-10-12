Mới nhất
Hồng Đào: 'Các con có thể cãi cha mẹ, nhưng chưa từng cãi bà ngoại'

Chủ nhật, 11:11 12/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Hồng Đào sau khi gây sốt mạng xã hội với câu chuyện sẽ không chăm cháu ngoại khi về hưu, thì mới đây, chị còn tiết lộ các con bướng, cãi cha mẹ nhưng lại không cãi bà ngoại.

Hồng Đào có 2 con gái nhưng không muốn nuôi và chăm sóc cháu ngoại vì lý do đặc biệtHồng Đào có 2 con gái nhưng không muốn nuôi và chăm sóc cháu ngoại vì lý do đặc biệt

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào mới đây đã trải lòng rằng dù tương lai làm bà ngoại nhưng chị sẽ không nuôi và chăm cháu ngoại. Khi nghe lý do chị chia sẻ, ai cũng tâm đắc.

'Cục vàng của ngoại' tiếp tục gây chú ý với clip hậu trường thứ tư, khai thác sâu sắc và chân thực mối quan hệ đặc biệt giữa bà và cháu - một biểu tượng quen thuộc và thiêng liêng trong văn hóa gia đình Việt Nam.

Hồng Đào: 'Các con có thể cãi cha mẹ, nhưng chưa từng cãi bà ngoại' - Ảnh 2.

Hình ảnh nghệ sĩ Hồng Đào và Việt Hương trong phim "Cục vàng của ngoại".

Trong những ngày gần đây, loạt clip hậu trường của bộ phim "Cục vàng của ngoại" liên tục được tung ra, mang đến cho khán giả cái nhìn chân thật và gần gũi về quá trình thực hiện cũng như những câu chuyện đời thường phía sau màn ảnh. Những chia sẻ về ký ức tuổi thơ, tình cảm gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa bà và cháu, đã chạm đến trái tim nhiều người xem.

Hồng Đào: "Nếu bà trao cho cháu yêu thương thì chắc chắn cháu sẽ trao yêu thương lại"

Nghệ sĩ Hồng Đào, một gương mặt kỳ cựu khác trong phim, cũng chia sẻ một góc nhìn rất gần gũi và cảm động về tình cảm trong gia đình. Nữ nghệ sĩ kể rằng, trong nhà mình, con cháu có thể cãi cha mẹ, nhưng chưa từng cãi bà ngoại bởi từ bà luôn toát ra một tình thương chân thành và đầy bao dung.

Hồng Đào: 'Các con có thể cãi cha mẹ, nhưng chưa từng cãi bà ngoại' - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hồng Đào

"Hồng Đào nghĩ con người với con người, nhất là giữa cháu với bà, nếu bà trao cho cháu yêu thương thì chắc chắn cháu sẽ trao yêu thương lại cho bà. Mình thấy rõ ràng, ngay cả trong nhà Hồng Đào, ví dụ như khi các cháu đang tuổi teen, có thể hay cãi, Hồng Đào thì cãi, nhưng với bà ngoại thì không bao giờ các cháu cãi. Bà nói gì, la hay rầy, các cháu chỉ ngồi cười hề hề và rất nghe lời bà. Hồng Đào nghĩ là vì bà ngoại đã yêu thương các cháu một cách rất tận tình và rất trân tình.

Dù có những lúc tuổi teen các cháu cũng khó chịu, cũng có những điều khiến bà buồn lòng, nhưng mình nghĩ bà ngoại sẽ hiểu. Bà sẽ hiểu và cảm thông cho cháu của mình", Hồng Đào chia sẻ.

Việt Hương không được bà ngoại "thiên vị"

Ngoài nghệ sĩ Hồng Đào nói về bà ngoại, diễn viên Việt Hương cũng trải lòng về chuyện tình cảm gia đình. Trong clip hậu trường, nghệ sĩ Việt Hương người thủ bà Hậu trong phim cũng đã có những chia sẻ rất thật về ký ức tuổi thơ với bà ngoại, đặc biệt là cảm giác bị "bà ngoại thiên vị": "Bà ngoại không thương Hương mà thương chị Hai. Hồi Tết, hai chị em nằm ngủ, bà gõ gõ rồi kêu: 'Hà ơi, dậy đi, bà ngoại mua cho con khúc vải đẹp lắm để may đồ Tết!' Hương nằm kế bên mà bà không kêu. Hương biết là bà nghĩ Hương mạnh mẽ hơn, không cần lo như chị Hai."

Việt Hương kể thêm, bà ngoại thương chị vì chị nhìn yếu ớt, hiền lành. Còn Hương, từ nhỏ đã học giỏi, biết bảo vệ mình nên... bị "cho ra rìa". Những câu chuyện như thế không hiếm trong các gia đình Việt, và đó chính là chất liệu rất đời giúp "Cục vàng của ngoại" chạm đến cảm xúc khán giả.

Hồng Đào: 'Các con có thể cãi cha mẹ, nhưng chưa từng cãi bà ngoại' - Ảnh 4.

Diễn viên Việt Hương

"Chị của Hương hồi nhỏ được đi học võ là tại vì chị nhìn thấy yếu ớt, mình đi học múa. Mà khi chị về chị tập võ về, có khi chị đánh mình cái ngay bụng, cái bà ngoại hỏi chị Hai có sao không chứ không phải hỏi Hương", nữ diễn viên chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt Hương, bằng sự từng trải và thấu cảm, đã chạm đến một sự thật giản dị nhưng sâu sắc của một thế hệ đi trước nên có cách thể hiện yêu thương rất riêng, âm thầm, vụng về, nhưng đầy chân thành. Chị chia sẻ: "Người lớn có cách xin lỗi rất riêng. La mắng xong sẽ hỏi: 'Rồi giờ nằm đó hoài, không xuống ăn cơm hả?' Vậy là xin lỗi rồi đó. Vậy là thương đó. Đừng bỏ qua những lời xin lỗi hay cảm ơn, dù nhỏ. Nó thấm đậm lắm".

Trích hậu trường phim "Cục vàng của ngoại". 

Và có lẽ, chính từ những điều tưởng chừng nhỏ bé như vậy, ta mới hiểu: Yêu thương không cần đợi đến khi hoàn hảo mới nói ra. Nói khi còn có thể vì sẽ đến lúc ta chỉ ước mình đã nói sớm hơn.

Đỗ Quyên
