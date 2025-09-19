Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.
Theo Cục Quản lý Dược, kem bôi da SPF Sun G8 Collagen ghi nhãn chỉ số chống nắng SPF là 50+ PA++++ nhưng thực tế, báo cáo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm (Sở Y tế Lâm Đồng) cho thấy, chỉ số SPF thực tế chỉ có 12,7, tiềm ẩn nguy cơ khiến người dùng chủ quan trong bảo vệ da dưới nắng.
Kem bôi da SPF Sun G8 Collagen có quy cách đóng hộp 1 chai 30ml. Trên nhãn ghi PCB: 9006/21/CBMP-HN; Số lô: 2260125; NSX: 08/01/25; HD: 07/01/28.
Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Fujifrance (Địa chỉ: Số 2726 VP5, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; nay ở tầng 2, tháp A tòa nhà Helios Tower, số 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ Bibita (Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, nay là thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội) sản xuất.
Theo Phiếu công bố, tính năng, công dụng chính của sản phẩm "dưỡng ẩm da, chống nắng, ngăn ngừa tác hại của các tia UVA, UVB và ánh nắng mặt trời lên da", không ghi thông tin có chỉ số chống nắng SPF là 50 như trên nhãn sản phẩm lưu thông.
Theo quyết định, ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo đến toàn bộ cơ sở kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng về việc dừng ngay việc lưu hành, sử dụng lô sản phẩm vi phạm này, đồng thời thu hồi triệt để, giám sát và xử lý nghiêm những đơn vị cố tình vi phạm.
Hai công ty Fujifrance và Bibita buộc phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiến hành thu hồi toàn bộ lô hàng không đạt chuẩn và tiêu hủy nếu không thể loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn. Báo cáo kết quả thu hồi phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 17/10/2025.
Sở Y tế Hà Nội giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm của hai công ty, tập trung làm rõ quá trình công bố sản phẩm, xác định chỉ số chống nắng và việc ghi nhãn sai lệch.
Trường hợp phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả hoặc vi phạm nghiêm trọng, Sở phải chuyển hồ sơ sang cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý hình sự theo quy định. Kết quả giám sát, kiểm tra phải được báo cáo về Cục trước ngày 1/11/2025.
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.
GĐXH - Chiều 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.
Hiện nay, nhiều bà nội trợ than thở rằng "đi chợ hôm nay hết tiền nhanh hơn trước". Thực tế, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng/ tuần mà bữa cơm gia đình vẫn đủ dinh dưỡng.
GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố những tháng cuối năm 2025.
Mua nhà, đất trong tháng 7 âm lịch giờ không còn bị quá kiêng kỵ nhưng khách hàng vẫn được khuyến cáo cần tỉnh táo, minh bạch khi giao dịch.
GĐXH - Đây là những mẫu iPhone được khuyến cáo không nên mua ở thời điểm hiện tại dù cho chúng có mức giá hấp dẫn đến đâu.
GĐXH - Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các ngân hàng và đơn vị liên quan cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.
GĐXH - Thời gian qua, nhiều trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ không ngừng mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành. Việc tăng cường kết nối nông sản thông qua kênh bán lẻ hiện đại không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao giá trị cho hàng Việt và nông sản địa phương, mà còn góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động.
GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.
