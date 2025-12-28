Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 28/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 28/12/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 28/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 28/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 28/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 28/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
Lãi suất liên ngân hàng tăng, 'kéo' theo áp lực thanh khoản cuối năm, NHNN tiếp tục 'bơm' ròngBảo vệ người tiêu dùng - 19 phút trước
GĐXH - Nhìn lại diễn biến thị trường lãi suất trong tuần từ ngày 22–26/12 cho thấy lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại. Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn gia tăng trong giai đoạn cao điểm nhu cầu vốn cuối năm.
Chợ quê Tân Mỹ (Tuyên Quang) rộn ràng, hút khách nhờ đặc sản địa phương giá rẻ, chỉ từ 5.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 50 phút trước
GĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.
Canh đào nở đúng Tết, làng đào Hà Đông vào mùa cao điểmSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi gió lạnh tràn về và nhịp sống bắt đầu hối hả hơn, các vườn đào ở khu vực các xã mới thuộc quận Hà Đông cũ (Hà Nội) cũng bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm.
SUV cỡ nhỏ đua giảm giá cuối năm tại Việt Nam, thậm chí chỉ ngang sedan hạng B: Suzuki Fronx, Hyundai Venue rẻ chưa từng thấyGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ đang giảm giá kích cầu dịp cuối năm không chỉ Kia Sonet hay Hyundai Venue mà ngay cả Suzuki Fronx mới ra mắt gần đây cũng được giảm giá mạnh.
Giá vàng hôm nay 28/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý tăng, giảm ra sao?Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.
Xe máy điện giá 28 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị an toàn, công suất lớn, rẻ hơn Vision thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thể thao, trang bị an toàn đầy đủ cùng động cơ công suất lớn trong phân khúc đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý cho người dùng đô thị, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người trẻ.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam thiết kế sang trọng, động cơ mạnh, pin bền rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu gây chú ý với thiết kế sang trọng, động cơ 1200W, tốc độ 60 km/h, nhiều tiện ích và mức giá dễ tiếp cận.
Đào sớm khoe sắc, phục vụ bà con chơi trước TếtSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, tại một số tuyến đường, khu chợ, hình ảnh những cành đào lác đác trổ bông được bày bán khiến nhiều người yêu hoa thích thú.
Hà Nội ra lộ trình 2 năm giải tỏa dứt điểm 'chợ cóc', chợ tạm theo nguyên tắc '6 rõ'Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.
SUV cỡ nhỏ giá 335 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam thiết kế cá tính, trang bị tiện ích sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - SUV cỡ nhỏ pin lithium chạy xa 401km/1 lần sạc, thiết kế cá tính giúp gia tăng độ phủ ở phân khúc xe điện phổ thông.