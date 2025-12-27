Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/12/2025

Thứ bảy, 15:30 27/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/12/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 27/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 27/12/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 27/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 27/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 27/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 27/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 27/12/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000
Giải Nhì

O O O O 


500.000
Giải Ba

O O O 


50.000

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Người trúng hơn 60 tỷ đồng Vietlott chia sẻ ‘bí kíp’ giúp tiền tỷ về tayNgười trúng hơn 60 tỷ đồng Vietlott chia sẻ ‘bí kíp’ giúp tiền tỷ về tay

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 61 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Top