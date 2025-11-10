Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 10/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 10/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 10/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
10/11/2025
L: 11C2
L: T45
L: 25-T11K2
|Giải đặc biệt
837009
643667
166946
|Giải nhất
92841
29113
96953
|Giải nhì
95173
08033
58501
|Giải ba
69540
05881
73177
51137
57286
80196
|Giải tư
14231
44852
29190
50078
37646
06789
30671
68253
07551
92488
54897
07416
78843
57313
36862
95515
86785
71137
98184
46922
78001
|Giải năm
5064
4279
6290
|Giải sáu
7264
9320
1812
2174
5130
8752
6156
5694
9335
|Giải bảy
157
364
326
|Giải tám
86
79
87
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
10/11/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
609238
832197
Giải nhất
88907
37959
|Giải nhì
78601
73760
|Giải ba
11480
23784
62741
04427
|Giải tư
10278
66117
66577
24177
04248
50973
40023
99686
41137
63063
02279
51948
53235
73044
|Giải năm
9213
8600
|Giải sáu
5340
4700
5736
9263
3932
7922
|Giải bảy
732
895
|Giải tám
42
59
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
