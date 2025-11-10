Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 9/11/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 9/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 10/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 10/11/2025

Thứ Hai TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau 10/11/2025 L: 11C2 L: T45 L: 25-T11K2 Giải đặc biệt 837009 643667 166946 Giải nhất 92841 29113 96953 Giải nhì 95173 08033 58501 Giải ba 69540 05881 73177 51137 57286 80196 Giải tư 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 Giải năm 5064 4279 6290 Giải sáu 7264 9320 1812 2174 5130 8752 6156 5694 9335 Giải bảy 157 364 326 Giải tám 86 79 87



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 10/11/2025

Thứ Hai Phú Yên Thừa Thiên Huế 10/11/2025 XSPY XSTTH Giải đặc biệt 609238 832197 Giải nhất 88907 37959 Giải nhì 78601 73760 Giải ba 11480 23784 62741 04427 Giải tư 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 Giải năm 9213 8600 Giải sáu 5340 4700 5736 9263 3932 7922 Giải bảy 732 895 Giải tám 42 59

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 10/11/2025

Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



