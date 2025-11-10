Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 10/11/2025

Thứ hai, 15:49 10/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 10/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 9/11/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 9/11/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 9/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 10/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 10/11/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

10/11/2025

L: 11C2

L: T45

L: 25-T11K2

Giải đặc biệt

837009

643667

166946

Giải nhất

92841

29113

96953

Giải nhì

95173

08033

58501

Giải ba

69540

05881

73177

51137

57286

80196

Giải tư

14231

44852

29190

50078

37646

06789

30671

68253

07551

92488

54897

07416

78843

57313

36862

95515

86785

71137

98184

46922

78001

Giải năm

5064

4279

6290

Giải sáu

7264

9320

1812

2174

5130

8752

6156

5694

9335

Giải bảy

157

364

326

Giải tám

86

79

87


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 10/11/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

10/11/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt

609238

832197

Giải nhất

88907

37959

Giải nhì

78601

73760

Giải ba

11480

23784

62741

04427

Giải tư

10278

66117

66577

24177

04248

50973

40023

99686

41137

63063

02279

51948

53235

73044

Giải năm

9213

8600

Giải sáu

5340

4700

5736

9263

3932

7922

Giải bảy

732

895

Giải tám

42

59

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 10/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 10/11/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
