Không cần tập thể dục, người phụ nữ trung niên chia sẻ bí quyết giảm hơn 31kg trong 3 tháng

Giảm cân hơn 31kg trong 3 tháng

Hành trình giảm cân của Ana Reyes đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Cô Ana Reyes ở Sydney, Úc đã giảm cân mạnh mẽ. Cô giảm được 31.5 kg trong vòng 3 tháng. Chia sẻ với tờ Daily Mail, cô nói: "Tôi không thể tin được người trong gương là chính mình. Tôi không thể leo cầu thang, sơn móng chân một cách dễ dàng. Điều đó thật khủng khiếp". Năm nay, Reyes chỉ mới bước qua tuổi 50, nên việc cô ấy không thể thao tác những hoạt động đơn giản quả thực rất đáng buồn.

Reyes cho biết, cô đã từng rất khổ sở với ngoại hình quá cỡ của mình và càng nhìn bản thân thì lại càng thấy mặc cảm. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã thay đổi. Nhờ sự quyết tâm bền bỉ, giờ đây, khi nhìn vào Reyes, chẳng ai nghĩ người phụ nữ này đã là mẹ của hai đứa con và là bà của năm người cháu.

Reyes nói nhiều người hay tuyệt thực để giảm cân, nhưng cô thì không chọn cách này. Trong suốt quá trình giảm cân, cô ăn sáng bằng trái cây, thường là táo, dâu và ăn thêm sữa chua. Cô ăn salad và rau củ thay cho bữa trưa và ăn nhiều thịt bít tết, cá vào bữa tối. Sau 3 tháng kiên trì và tự nghiêm khắc với chính mình, thành quả Reyes đạt được là một vóc dáng thon gọn, tuyệt vời.

Thực vậy, ăn trái cây giúp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và flavonoid. Đồng thời, cung cấp các khoáng chất như natri và kali ngăn ngừa các tổn thương gốc tự do cho cơ thể hiệu quả. Với hàm lượng chất xơ cao, các loại trái cây khi được kết hợp sẽ giúp cải thiện tiêu hóa, làm đẹp da...

9 loại trái cây nên ăn vào bữa sáng, giúp giảm cân và tăng sinh collagen

Trái cây giúp giảm cân và tăng sinh collagen: Trái cây có múi

Trái cây họ cam quýt, bao gồm cam, bưởi, chanh, là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ, kali. Chúng có đặc tính chống viêm, giải độc và cải thiện sức khỏe tim mạch. Nguồn vitamin C dồi dào trong những loại quả này không chỉ giúp nạp năng lượng mà còn tăng collagen cho làn da trẻ trung, đồng thời giúp giảm cân.

Trái cây giúp giảm cân và tăng sinh collagen: Táo

Táo giàu chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa, là nguồn cung cấp quercetin (một loại flavanoid) có đặc tính chống virus và vi khuẩn. Đồng thời có thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Theo Healthline, trong táo còn rất giàu chất xơ vừa giúp no lâu vừa tránh ăn vặt vô cớ vào buổi sáng. Từ đó giúp giảm cân.

Trái cây giúp giảm cân và tăng sinh collagen: Quả mâm xôi

Nhỏ bé nhưng đầy hương vị, quả mâm xôi là một loại quả dễ dàng bổ sung cho rất nhiều loại bữa sáng khác nhau. Bạn có thể làm sinh tố, ăn cùng yến mạch hoặc sữa chua, bánh mì... Loại quả này tuy nhỏ nhưng cung cấp các chất dinh dưỡng thực vật đa dạng. Vì chúng ta ăn cả quả, bao gồm vỏ và hạt nên có thể dễ dàng thu được các chất dinh dưỡng chống oxy hóa, chống viêm. Quả mâm xôi cũng là nguồn cung cấp vitamin C và chất xơ tuyệt vời. Không chỉ là lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu ngày mới, giúp giảm cân, chúng còn tăng sinh collagen, giúp làn da luôn trẻ đẹp.

Trái cây giúp giảm cân và tăng sinh collagen: Lựu

Lựu rất giàu anthocyanin, giúp bảo vệ các tế bào đang tái tạo chống lại tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, ruột kết, phổi và vú. Hạt lựu cũng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn nhiều so với khẩu phần trái cây tương đương. Ngoài chất chống oxy hóa, lựu còn là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin K, kali, chất xơ và folate, cần thiết cho làn da khỏe mạnh.

Trái cây giúp giảm cân và tăng sinh collagen: Việt quất

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một cốc nhỏ việt quất có chứa tới 4g chất xơ, rất thích hợp để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Chúng cũng rất giàu vitamin C, mangan, giúp chữa lành vết thương trên da nhanh hơn nhờ khả năng tăng sinh collagen. Đặc biệt, việt quất có chứa chất dinh dưỡng thực vật gọi là polyphenol, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ các bệnh mãn tính khác.

Trái cây giúp giảm cân và tăng sinh collagen: Kiwi

Kiwi có thể không phổ biến như táo và quả mọng nhưng là loại trái cây tuyệt vời để ăn vào bữa sáng. Chúng rất giàu vitamin C, không chỉ giúp tăng miễn dịch cho ngày mới đầy năng lượng mà còn làm đẹp da. Nó cũng giàu chất xơ, có thể làm tăng cảm giác no và giúp tiêu hóa tốt hơn.

Trái cây giúp giảm cân và tăng sinh collagen: Dưa lưới

Dưa lưới rất giàu vitamin A, C, kali và chất xơ. Nó chứa hàm lượng nước rất cao nên rất phù hợp để ăn vào buổi sáng nếu bạn không muốn uống nước. Loại trái cây này cũng rất ít calo nên bạn không cần lo lắng về việc phải ăn bao nhiêu.

Lưu ý khi dùng trái cây vào bữa sáng để giảm cân

Theo thông tin từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một bữa ăn sáng lành mạnh cần đảm bảo có đầy đủ các nhóm chất: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Do đó, các loại ngũ cốc như gạo, mì, ngô, khoai củ... vẫn cần được chú trọng trong bữa sáng. Do đó, danh sách những loại trái cây nên ăn vào bữa sáng cần hiểu cho đúng: Bạn sử dụng chút trái cây bên cạnh một bữa sáng đủ chất. Chú ý, cần ăn trái cây sau khi đã ăn lót dạ, tránh trường hợp chỉ ăn hoa quả khi bụng rỗng, có thể gây hại dạ dày, đường ruột.

