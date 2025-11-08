Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ
GĐXH - Khi xây dựng nhà thì phong thủy nhà ở là rất quan trọng. Đây là vấn đề cần thiết giúp gia đạo ngày càng thịnh vượng.
Hướng nhà hợp mệnh Thổ
Theo phong thủy, việc lựa chọn hướng cổng nhà đúng bản mệnh là rất quan trọng, do nó liên quan mật thiết với vận mệnh của gia đình.
Đối với người mệnh Thổ, hướng nhà tốt nhất cho họ là hướng Tây Nam và Đông Bắc. Hướng này giúp gia đạo có thể thu hút vượng khí, mang lại tài lộc, sự hưng thịnh cho ngôi nhà.
Màu sắc sơn nhà hợp mệnh Thổ
Màu sắc thích hợp với phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ là vàng nhạt và nâu đất. Vì hai màu này có thể mang lại sự may mắn, và thịnh vượng cho gia đình.
Theo ngũ hành tương sinh, Hỏa sinh Thổ nên màu đỏ, hồng, tím sẽ là màu tương sinh, có thể giúp kích thích tài vận cho gia chủ mệnh Thổ.
Bài trí vật phẩm cho người mệnh Thổ
Phong thủy cho biết, các đồ vật được làm từ đất sét rất hợp với mệnh Thổ, điển hình là chất liệu gốm sứ cho không gian nội thất như các loại đồ đựng bằng gốm sứ, bình cắm hoa, đồ trang trí... Đây là những đồ vật vừa hợp thẩm mỹ lại vừa tốt cho phong thủy của gia đạo.
Ngoài ra, người mệnh Thổ có thể dùng đá cẩm thạch anh tím, thạch anh tóc đỏ, thạch anh tóc vàng, đá ruby hồng ngọc đặt trên mặt tủ, bàn ăn hay bàn uống nước…cũng có thể có tác dụng trong vận may, tài lộc cho gia chủ. Tránh sử dụng các màu xanh lá cây hay xanh lục.
Thiết kế nhà hợp mệnh Thổ
Cách thiết kế nhà hợp phong thủy mệnh Thổ mà bạn có thể tham khảo như sau: Về phòng khách: Gia chủ hãy thiết kế phòng khách thuộc hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc nhằm thu hút tài lộc, vượng khí vào nhà.
Đồng thời, gia chủ nên bố trí một số bức tranh phong thủy hoặc cây xanh phong thủy tại phòng khách. Với thiết kế này sẽ giúp không gian sống thêm sang trọng, và bổ sung năng lượng tích cực cho gia đạo.
Về phòng ngủ: Bạn hãy tìm hiểu và thiết kế phòng ngủ theo hướng sao cho tương sinh với bản mệnh của mình. Nên chọn hướng Nam hoặc hướng Bắc hay hướng Đông Nam.
Theo phong thủy, đặt giường theo những hướng này có thể sẽ mang lại vận may, sinh khí cho gia chủ. Đồng thời giúp cho cuộc sống gia đình bạn hòa thuận, ít xảy ra xung đột, công việc thuận lợi.
Nói đến phòng bếp: Bếp là vị trí quan trọng trong phong thủy nhà ở, vì thế bạn cần tính toán kỹ lưỡng trước khi xây dựng. Điển hình như, không nên đặt bếp ở chính giữa phòng, dưới xà ngang hay đối diện nhà vệ sinh.
Phong thủy cho biết, nếu đặt bếp ở những vị trí trên thì có thể gây kìm hãm sự phát triển của sinh khí, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần của gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Trồng loại cây phong thủy này trước nhà, tiền tài đổ về như nước: Dễ sống, dễ chăm, hoa nở là có hỷ sựỞ - 18 giờ trước
GĐXH – Trồng cây lộc vừng trước cửa nhà chẳng khác nào đặt “nam châm hút tài”, vừa đẹp nhà vừa mang lại bình an cho gia chủ. Cây dễ sống, dễ chăm sóc và hoa nở báo hiệu hỷ sự.
Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc VũỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Suốt bốn năm trôi qua, căn biệt thự hoành tráng vẫn chưa xuất hiện khiến nhiều người không khỏi tò mò về số phận thực sự đằng sau.
Phong thủy nhà ở cho người mệnh ThủyỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Bạn là người thuộc mệnh Thủy trong ngũ hành và đang muốn tìm hiểu về cách xây nhà ở hợp phong thủy? Vậy hãy tham khảo bài viết này để biết được tổng quan phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy.
Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đìnhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, nhiều người rất quan tâm đến việc xây dựng cổng nhà theo tuổi. Có hay không việc làm cổng nhà theo tuổi sẽ đem lại điều tốt cho gia chủ, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.
Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, nó được cho là ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình. Nếu bạn đang thắc mắc và tìm hiểu về ảnh hưởng phong thủy, hãy đọc bài viết dưới đây.
Phong thủy nhà ở cho người mệnh MộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trước khi xây nhà hầu như gia chủ nào cũng tìm hiểu và xem xét bố trí nhà ở sao cho hợp phong thủy. Hãy tìm hiểu xem phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc là như thế nào qua bài viết sau.
Có gì trong căn biệt thự 'ở tạm' của vợ chồng Đoàn Di Băng?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tìm hiểu, bất động sản của vợ chồng Đoàn Di Băng nằm ở khu đắc địa trên địa bàn TP. HCM
Phong thủy nhà ở cho người mệnh KimỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở là yếu tố quan trọng, cần được quan tâm khi thiết kế, xây dựng ngôi nhà. Bạn thuộc mệnh Kim và đang muốn tìm hiểu về vấn đề này? Hãy đọc bài viết sau.
Treo ảnh phong thủy phòng khách giúp cải thiện trường khíỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Một trong những xu hướng hiện nay là gia chủ thường treo các tấm ảnh ở phòng khách để trang trí hoặc để tiện ngắm nhìn. Bài viết dưới đây mách nhỏ phong thủy treo ảnh phòng khách mà bạn nên biết.
Biệt thự rộng thênh thang của nữ diễn viên 'Thương nhớ ở ai'Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Trương Phương - nữ diễn viên được mệnh danh “lùn nhất showbiz Việt” đang có cuộc sống hạnh phúc tại New Zealand cùng chồng Tây. Cô sống trong một cơ ngơi chẳng kém gì resort, rộng thênh thang, bao quanh bởi không gian xanh mát như cổ tích, có cả rừng và suối.
Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45Không gian sống
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.