Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Kịp thời ngăn chặn vụ chiếm đoạt gần 400 triệu đồng qua chiêu lừa 'nhận hỗ trợ'

Thứ hai, 18:36 20/10/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của một người dân địa phương.

Trước đó, khoảng 11h ngày 19/10, chị P.T.D. (SN 1977, trú tại thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa) nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0528015229. Người gọi tự xưng là cán bộ công an xã, thông báo chị thuộc diện nhận tiền hỗ trợ dành cho trẻ em dưới 16 tuổi và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục trên “Cổng dịch vụ công quốc gia”.

Kịp thời ngăn chặn vụ chiếm đoạt gần 400 triệu đồng qua chiêu lừa 'nhận hỗ trợ' - Ảnh 1.

Chị P.T.D. trình báo sự việc với Công an.

Đối tượng sau đó kết bạn Zalo với chị D. qua tài khoản mang tên “Phạm Quốc Huy”, hướng dẫn tải về hai ứng dụng “dich-vu-cong-quoc-gia.com” và “UC” để “nhận hỗ trợ”. Khi chị D làm theo và quét khuôn mặt xác thực, tài khoản Vietcombank Digibank lập tức bị đổi mật khẩu, không thể truy cập.

Do đã được tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, chị D. nhanh chóng gọi điện báo trực ban Công an xã. Công an sau đó phối hợp với ngân hàng kịp thời phong tỏa tài khoản, ngăn chặn việc chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Công an xã Yên Hòa cảnh báo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc xác thực sinh trắc học qua ứng dụng không chính thống. Khi nhận cuộc gọi khả nghi, cần báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oanNhững thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hết sức tinh vi, đó là bẫy tuyển dụng ảo nhắm vào tâm lý tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" và "chat sex" để tống tiền của người dùng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Cô giáo bất ngờ nhận hơn 20 tỷ chuyển nhầm: 'Tôi bàng hoàng, sợ bị lừa đảo'

Cô giáo bất ngờ nhận hơn 20 tỷ chuyển nhầm: 'Tôi bàng hoàng, sợ bị lừa đảo'

Tin sáng 11/10: Đưa đoàn tàu 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang; cụ bà 75 tuổi suýt mất 300 triệu đồng vì lừa đảo

Tin sáng 11/10: Đưa đoàn tàu 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang; cụ bà 75 tuổi suýt mất 300 triệu đồng vì lừa đảo

Giây phút tỉnh táo giúp cụ bà 80 tuổi thoát bẫy của những kẻ giả danh công an lừa đảo

Giây phút tỉnh táo giúp cụ bà 80 tuổi thoát bẫy của những kẻ giả danh công an lừa đảo

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Cùng chuyên mục

Bé trai 4 tuổi bị bỏ lại trên taxi, giấy tờ trong hành lý hé lộ thông tin bất ngờ

Bé trai 4 tuổi bị bỏ lại trên taxi, giấy tờ trong hành lý hé lộ thông tin bất ngờ

Thời sự - 54 phút trước

Sau khi người phụ nữ thuê taxi chở con đi gặp cha rồi bặt tin, tài xế bất ngờ phát hiện bé trai 4 tuổi bị bỏ lại trên xe, bên cạnh là giấy tờ mang quốc tịch Nhật Bản.

Luật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ

Luật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 3 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.

Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cùng với di tích đền Trần, chùa Phổ Minh ở Ninh Bình một trong những địa chỉ tâm linh nổi tiếng, gây ấn tượng với du khách và là nơi lưu giữ những “báu vật xanh vô giá” nhưng không phải ai cũng biết.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 đổi hướng khó lường, miền Trung hứng mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 12 đổi hướng khó lường, miền Trung hứng mưa lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, do tương tác với không khí lạnh, bão số 12 (Fengshen) khả năng đổi hướng liên tục trên Biển Đông. Từ đêm 22-26/10, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt camera AI đang được lắp đặt trên nhiều tuyến phố của Thủ đô nhằm tăng cường giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống "mắt thần" này không chỉ tự động phát hiện vi phạm mà còn có khả năng điều tiết giao thông, truy vết tội phạm, hứa hẹn sẽ thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị và ý thức của người dân.

Thái Nguyên: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT hy sinh cứu 3 em nhỏ

Thái Nguyên: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT hy sinh cứu 3 em nhỏ

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho đồng chí Phan Văn Thành - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy xảy ra vào trưa 20/10 trên cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong tại chỗ...

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, do nghi ngờ bé L nói dối và nghĩ đến việc bé gái là con riêng của vợ, đối tượng tức giận đã ra tay bạo hành cháu bé.

Tiếng nói Xanh 3 'hack não' với thể thức Nghị viện Anh lần đầu được áp dụng

Tiếng nói Xanh 3 'hack não' với thể thức Nghị viện Anh lần đầu được áp dụng

Xã hội - 9 giờ trước

Thể thức thi đấu Nghị viện Anh trong Bảng Tiếng Anh của cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 được đánh giá là bước đổi mới ấn tượng, giúp thí sinh rèn luyện tư duy đa chiều và thảo luận sâu hơn về các chủ đề xanh.

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, từ ngày 20/10 có 4 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ, đón nhận nhiều tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống.

Xem nhiều

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, từ ngày 20/10 có 4 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ, đón nhận nhiều tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống.

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Đời sống
Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Đời sống
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top