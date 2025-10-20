Kịp thời ngăn chặn vụ chiếm đoạt gần 400 triệu đồng qua chiêu lừa 'nhận hỗ trợ'

Trước đó, khoảng 11h ngày 19/10, chị P.T.D. (SN 1977, trú tại thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa) nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0528015229. Người gọi tự xưng là cán bộ công an xã, thông báo chị thuộc diện nhận tiền hỗ trợ dành cho trẻ em dưới 16 tuổi và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục trên “Cổng dịch vụ công quốc gia”.

Chị P.T.D. trình báo sự việc với Công an.

Đối tượng sau đó kết bạn Zalo với chị D. qua tài khoản mang tên “Phạm Quốc Huy”, hướng dẫn tải về hai ứng dụng “dich-vu-cong-quoc-gia.com” và “UC” để “nhận hỗ trợ”. Khi chị D làm theo và quét khuôn mặt xác thực, tài khoản Vietcombank Digibank lập tức bị đổi mật khẩu, không thể truy cập.

Do đã được tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, chị D. nhanh chóng gọi điện báo trực ban Công an xã. Công an sau đó phối hợp với ngân hàng kịp thời phong tỏa tài khoản, ngăn chặn việc chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Công an xã Yên Hòa cảnh báo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc xác thực sinh trắc học qua ứng dụng không chính thống. Khi nhận cuộc gọi khả nghi, cần báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.