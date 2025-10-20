Luật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 3 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.
Theo Công an tỉnh Lào Cai thông tin, ngày 17/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.
Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam bao gồm: Lê Đức Dũng (SN 1982, trú tại tổ Minh Tân 5, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai); Tô Thị Bình (SN 1993, trú tại khối phố Tân Hợp, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) và Lý Thị Mai Hương (SN 1999, trú tại xã Tiến Thắng, tỉnh Bắc Ninh).
Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng Lê Đức Dũng, Tô Thị Bình và Lý Thị Mai Hương đã cấu kết, dàn dựng kịch bản để Lý Thị Mai Hương xuất cảnh sang Trung Quốc, giả vờ kết hôn với một người đàn ông tên Từ Kiến Cương (Xu Jiangang). Mục đích chính là chiếm đoạt số tiền "sính lễ" 400 triệu đồng mà ông Cương phải chi trả.
Sau khi Hương sang Trung Quốc và sinh sống khoảng 1 tuần, Lê Đức Dũng xác nhận đã nhận đủ 400 triệu đồng. Lập tức, Hương bỏ trốn về Việt Nam với sự giúp sức của Tô Thị Bình.
Sau đó được các đối tượng chia nhau số tiền chiếm đoạt được. Dũng hưởng lợi 250 triệu đồng, Hương 80 triệu đồng và Bình 70 triệu đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi.
Ngày 17/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.
