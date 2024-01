Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 29 – 5/2/2024): Nhiều khu dân cư nằm trong diện mất điện dài

30/01/2024 từ 07:00 - 13:30

* Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 2+14+15+26+27; - Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; - Xã Nghĩa An: TBA Nam An 1+2+3+5+6+7+8. * Các TBA chuyên dùng: - May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), NG Văn Thắng (Nhôm Đức Thắng 1), C.ty Đăng Quang, Môi trường xanh, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt, DN Đặng Văn Phong, Siêu thị The City.