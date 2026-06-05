Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 5 – 7/6/2026: Điểm danh những khu vực bị cúp điện liên tục trong ngày để sữa chữa

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 5 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 5 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 5 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Yersin (ngã 3 Yersin - Nguyễn Trãi đến Hồ Lắng), Trần Nhân Tông, Hà Huy Tập (Đ/C 64 đến ngã 3 Hà Huy Tập - Lương Thế Vinh), Trần Lê, Đường 3/4 (đầu hẽm 29 đến Bến Xe Liên Tỉnh, 1 đoạn đường An Sơn, Nguyên Tử Lực (hẽm 12P 13P), 1 đoạn đường Trần Anh Tông. (mỗi trạm cắt điện 1 đến 2 giờ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200020 - 480/6/17/2 DNTN Đại Bình - Mã trạm – tên trạm: 030200432 - Trạm 478/6/412/25 CTY AA&E

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200433 - Trạm 478/6/412/26 CTY AA&F - Mã trạm – tên trạm: 030200434 - Trạm 478/6/412/27 CTY AA&G - Mã trạm – tên trạm: 030200437 - Trạm 478/6/412/30 CTY Vũ Hưng

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 471/56/37 về hướng khu vực Đại Lào - Phường 3 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 07g30 - 08g15 - Mã trạm – tên trạm: 030220301 - 473/158 đường Lý Tự Trọng 08g15 - 09g00 - Mã trạm – tên trạm: 030220180 - 473/167 Tòa Án, đường Lý Tự Trọng 09g00 - 09g45 - Mã trạm – tên trạm: 030220231 - 473/185/14/4 đường Đinh Tiên Hoàng - Mã trạm – tên trạm: 030240041 - 474/100/1 đường Trần Phú - Mã trạm – tên trạm: 030240015 - 474/105/4/7 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Mã trạm – tên trạm: 030240010 - 474/105/A1 Trường Nông Nghiệp, đường Trần Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 10:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220250 - 473/185/17 đường Lý Thường Kiệt - Mã trạm – tên trạm: 030220260 - 473/185/27/6T1 Xưởng Cưa, đường Bùi Thị Xuân - Mã trạm – tên trạm: 030220275 - 473/185/30/20 đường Hồ Tùng Mậu - Mã trạm – tên trạm: 030240116 - 474/111/6 đường Huỳnh Thúc Kháng - Mã trạm – tên trạm: 030240039 - 474/114 đường Trần Phú - Mã trạm – tên trạm: 030240120 - 474/121 Hùng Vương, đường Trần Phú - Mã trạm – tên trạm: 030220296 - 473/185/30/9 đường Hồ Tùng Mậu - Mã trạm – tên trạm: 030220320 - 473/185/37 Bauxit, đường Lý Thường Kiệt - Mã trạm – tên trạm: 030240165 - 474/137/16A Nguyễn Tri Phương - Mã trạm – tên trạm: 030240132 - 474/137/2A/7 đường Châu Văn Liêm

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/06/2026 đến 13:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -- Mã trạm – tên trạm: 030220325 - 473/185/61 đường Lý Thường Kiệt - Mã trạm – tên trạm: 030220331 - 473/190/1 đường Phạm Ngũ Lão - Mã trạm – tên trạm: 030220330 - 473/191/3 Sân Vận Động, đường Nguyễn Công Trứ - Mã trạm – tên trạm: 030220333 - 473/191/6 đường Nguyễn Công Trứ - Mã trạm – tên trạm: 030240130 - 474/137/5 Thánh Tâm - Mã trạm – tên trạm: 030240191 - 474/146B/4 Nguyễn Trường Tộ - Mã trạm – tên trạm: 030240182 - 474/151 C.Cư Lộc Tiến, đường Trần Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Một phần thôn R’lơm thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Nhánh rẽ 478/71

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Thôn Tân Lạc 1 trụ 478/71/08

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Bảo Thuận 478/71/08A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phân đoạn 471/266/161

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: - Mất điện một phần khu vực xã Tà Hine(toàn bộ xã Đà Loan cũ) và toàn bộ khu vực xã Tà Năng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Phi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Bồng Lai, thôn Phú Thạnh, thôn Phi Nôm, thôn Bắc Hội, thôn Klong thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điCty Rau nhà Xanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã ba Chi Rông dọc đường Quốc Lộ 20 xuống đến Ngã ba Xóm Chung thuộc xã Đức Trọng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 12:00:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Bưu Điện Đức Trọng dọc đường Quốc lộ 20 xuống tới Ngã ba Chi Rông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 08:20:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Bưu Điện Đức Trọng dọc đường Quốc lộ 20 xuống tới Ngã ba Chi Rông.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/06/2026 đến 12:20:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn Hiệp Thuận, thôn Hiệp Hoà và một phần thôn Ninh Hoà thuộc xã Ninh Gia.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:30:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Một phần thôn Hai Bà Trưng xã Nam Hà Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 15:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Nam Ban Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/06/2026 đến 09:30:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đoàn Kết xã Phúc Thọ Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/06/2026 đến 14:30:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 7/6/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 7/6/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Cát An, Phổ Vinh xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Thôn 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Lộc Thắng, Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lộc Quảng, xã Bảo Lâm 1, Một phần tổ 16, tổ 20 Lộc Phát Phường 1 Bảo Lộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 7/6/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 7/6/2026.