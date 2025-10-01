Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Trà Vinh, Cầu Ngang, Tiểu Cần và một số khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 1-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 1-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 1-5/10/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 01/10/2025
11:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần Khóm 6, Khóm 7 - phường Nguyệt Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần Khóm 7, Khóm 8 - phường Nguyệt Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/10/2025
11:00:00 ngày 02/10/2025
Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cấp thoát nước đến Doanh trại Quân đội dãy Cấp Thoát nước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
11:00:00 ngày 03/10/2025
Đường Hùng Vương nối dài từ cửa hàng xăng dầu Phúc Khang đến nhà trọ Phương Thảo và các hẻm (dãy hỗn hợp)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 02/10/2025
11:30:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Mất điện một phần ấp Bông Ven xã Nhị Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Trà Cú
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:30:00 ngày 02/10/2025
09:10:00 ngày 02/10/2025
Mất điện trạm biến áp Khóm 6
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 02/10/2025
10:10:00 ngày 02/10/2025
Mất điện trạm biến áp Cosla
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 02/10/2025
11:10:00 ngày 02/10/2025
Mất điện trạm biến áp Giồng Cà Săng, Cà Săng 1.1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 02/10/2025
14:00:00 ngày 02/10/2025
Mất điện trạm biến áp Mé Láng Trà Cú 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 02/10/2025
15:00:00 ngày 02/10/2025
Mất điện trạm biến áp Công ty Định An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:40:00 ngày 02/10/2025
16:20:00 ngày 02/10/2025
Mất điện trạm biến áp Cầu Bưng Seng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 05/10/2025
12:00:00 ngày 05/10/2025
Mất điện ấp 1, ấp 2 - xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 05/10/2025
10:40:00 ngày 05/10/2025
Mất điện trạm biến áp Lưu Cừ 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 05/10/2025
13:40:00 ngày 05/10/2025
Mất điện trạm biến áp Xoài Lơ 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 05/10/2025
14:40:00 ngày 05/10/2025
Mất điện trạm biến áp Sóc Tro Dưới 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:10:00 ngày 05/10/2025
15:50:00 ngày 05/10/2025
Mất điện biến áp DNTN Hai Kháng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 01/10/2025
08:45:00 ngày 01/10/2025
Ấp 16, xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 01/10/2025
09:45:00 ngày 01/10/2025
Ấp 13, xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 01/10/2025
10:45:00 ngày 01/10/2025
Ấp 14, xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 01/10/2025
14:30:00 ngày 01/10/2025
Ấp Cây Da, xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 01/10/2025
15:45:00 ngày 01/10/2025
Ấp Bào, xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
10:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp Cây Da, xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Ấp Khoán Tiều, phường Trường Long Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, bạc được nhiều người lựa chọn. Người mua cho rằng, giá bạc hiện tại rất phù hợp với mức thu nhập phổ thông.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 1/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóaBảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước
GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.
Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập, thị trường đất ở tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”.
Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồngGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Lãi suất ngân hàng hôm nay dù không tăng lãi suất huy động nhưng ngân hàng công bố tặng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho người gửi tiền.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC vẫn lập kỷ lục mới, vàng nhẫn lên 134 triệu đồng/lượng.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá 250 triệu đồng trang bị hiện đại không kém xe tiền tỷ, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Xe đa dụng MPV 7 chỗ xăng lai điện mới chỉ tiêu hao 2,42L/100km, trang bị hiện đại, giá thành rẻ liệu sẽ về Việt Nam trong tương lai gần.
Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với giá chưa tới 18 triệu đồng, kiểu dáng Vespa sang trọng, chạy 95 km/lần sạc và nhiều tiện ích hiện đại là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 110cc hông chỉ làm cho khách hàng quên đi Honda Vision và Lead nhờ thiết kế khá sang trọng, đẹp mắt, mà còn đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho khách hàng với mức giá rẻ như Wave Alpha.