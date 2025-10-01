Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Trà Vinh, Cầu Ngang, Tiểu Cần và một số khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Thứ tư, 11:08 01/10/2025

google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 1-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 1-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Trà Vinh, Cầu Ngang, Tiểu Cần và một số khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 1-5/10/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:00:00 ngày 01/10/2025

11:00:00 ngày 01/10/2025

Một phần Khóm 6, Khóm 7 - phường Nguyệt Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 01/10/2025

17:00:00 ngày 01/10/2025

Một phần Khóm 7, Khóm 8 - phường Nguyệt Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/10/2025

11:00:00 ngày 02/10/2025

Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cấp thoát nước đến Doanh trại Quân đội dãy Cấp Thoát nước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/10/2025

11:00:00 ngày 03/10/2025

Đường Hùng Vương nối dài từ cửa hàng xăng dầu Phúc Khang đến nhà trọ Phương Thảo và các hẻm (dãy hỗn hợp)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 ngày 02/10/2025

11:30:00 ngày 02/10/2025

Một phần ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Một phần ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 03/10/2025

11:30:00 ngày 03/10/2025

Mất điện một phần ấp Bông Ven xã Nhị Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:30:00 ngày 02/10/2025

09:10:00 ngày 02/10/2025

Mất điện trạm biến áp Khóm 6

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 02/10/2025

10:10:00 ngày 02/10/2025

Mất điện trạm biến áp Cosla

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 02/10/2025

11:10:00 ngày 02/10/2025

Mất điện trạm biến áp Giồng Cà Săng, Cà Săng 1.1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 02/10/2025

14:00:00 ngày 02/10/2025

Mất điện trạm biến áp Mé Láng Trà Cú 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 02/10/2025

15:00:00 ngày 02/10/2025

Mất điện trạm biến áp Công ty Định An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:40:00 ngày 02/10/2025

16:20:00 ngày 02/10/2025

Mất điện trạm biến áp Cầu Bưng Seng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 05/10/2025

12:00:00 ngày 05/10/2025

Mất điện ấp 1, ấp 2 - xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 05/10/2025

10:40:00 ngày 05/10/2025

Mất điện trạm biến áp Lưu Cừ 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 05/10/2025

13:40:00 ngày 05/10/2025

Mất điện trạm biến áp Xoài Lơ 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 05/10/2025

14:40:00 ngày 05/10/2025

Mất điện trạm biến áp Sóc Tro Dưới 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:10:00 ngày 05/10/2025

15:50:00 ngày 05/10/2025

Mất điện biến áp DNTN Hai Kháng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 01/10/2025

08:45:00 ngày 01/10/2025

Ấp 16, xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 01/10/2025

09:45:00 ngày 01/10/2025

Ấp 13, xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 01/10/2025

10:45:00 ngày 01/10/2025

Ấp 14, xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 01/10/2025

14:30:00 ngày 01/10/2025

Ấp Cây Da, xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 01/10/2025

15:45:00 ngày 01/10/2025

Ấp Bào, xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/10/2025

10:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Cây Da, xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Ấp Khoán Tiều, phường Trường Long Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Hồng Thủy
Top