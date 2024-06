Loại nước chua ngọt thanh mát vào mùa hè hầu như ai cũng uống, tốt cho tiêu hoá và tim mạch

Cho 200g me vắt và 250ml nước sôi (khoảng 1 chén) vào tô rồi dùng muỗng dằm cho tan me. Sau đó, ngâm me cho tan trong 5 phút. Tiếp đến, bạn dùng một chiếc rây và đổ tô me vào để lọc thịt me. Hãy nhớ dùng muỗng đè mạnh để me ra hết nước. Bạn đổ chiếc rây có xác me đã lọc vào một tô khác, rồi thêm 125ml nước sôi vào rồi lọc thêm một lần nữa. Đừng quên trộn hai phần nước me lại với nhau.