Nam đạo diễn nổi tiếng vừa rời 'vũ trụ VFC' sau 25 năm gắn bó là ai?
GĐXH - Đạo diễn Khải Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thuộc VTV vừa bất ngờ thông báo nghỉ việc sau 25 năm gắn bó với VFC.
Trên trang Facebook cá nhân, đạo diễn Khải Anh vừa thông báo quyết định dừng công việc tại VTV sau 25 năm gắn bó. Anh cũng chia sẻ về hành trình của mình và hé lộ lý do dẫn đến quyết định thay đổi. Nam đạo diễn viết: “Hai mươi lăm năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn để gặp thử thách mới”.
Đạo diễn Khải Anh tiết lộ, 4 tháng qua là khoảng thời gian cần thiết để nhìn lại, suy ngẫm và tự đặt câu hỏi liệu mình có dám chọn con đường khó hơn nếu được làm lại từ đầu. Sau thời gian suy nghĩ, anh quyết định nói "có". Bản thân nam đạo diễn còn muốn con đường khó hơn, cam go hơn vì tin rằng thử thách càng lớn, phần thưởng càng xứng đáng.
"Tự do sáng tạo, dám mạo hiểm, và một lần nữa được cảm giác run lên vì háo hức. Đây không phải là cuộc chia tay, mà gọi đây như là chuyển server trong một trò chơi: Vẫn là trò chơi quen thuộc - kể chuyện bằng hình ảnh - nhưng luật chơi mới, bản đồ mới, đối thủ mới. Và tôi thích thế” - Đạo diễn Khải Anh ví von, đồng thời khẳng định niềm đam mê với nghề vẫn còn nguyên vẹn.
Bài đăng của đạo diễn Khải Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người gửi lời chúc và mong anh sẽ thoả sức đam mê ở môi trường mới.
Đạo diễn Nguyễn Khải Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội, là con trai của NSND Khải Hưng. Ngay từ khi còn trẻ, đạo diễn Khải Anh đã trở thành người nổi tiếng với những dự án phim được khán giả VTV đón nhận. Cho đến nay, nam đạo diễn đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét với các tác phẩm truyền hình nổi bật trên sóng VTV như: "Những ngọn nến trong đêm", "Tuổi thanh xuân", "Ngày ấy mình đã yêu", "Người phán xử", "Yêu hơn cả bầu trời", "Mê cung"…
Sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, ngay từ nhỏ Khải Anh đã đam mê về phim ảnh, sau khi tốt nghiệp THPT Thăng Long, anh nối nghiệp cha theo học nghề đạo diễn. Ra trường, anh đầu quân cho VFC. Tại đây, anh cùng ê-kíp của mình cho ra mắt nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích. Cái tên Khải Anh dần trở nên quen thuộc với công chúng.
Khải Anh là đạo diễn "cứng" ở VFC với nhiều dự án phim đình đám và trở thành Phó Giám đốc VFC. Tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2018 - giải thưởng thường niên của Hội điện ảnh, Khải Anh vinh dự nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở mục phịm truyền hình với bộ phim "Ngày ấy mình đã yêu".Trong chương trình "Táo quân", Khải Anh trở thành đạo diễn phụ trách, trợ giúp cho tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Bên cạnh đó, Khải Anh còn tham gia chỉ đạo nhiều phim ngắn, phim Tết và chương trình giải trí.
Về đời tư, đạo diễn Khải Anh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với MC Đan Lê. Trải qua sóng gió để có cái kết đẹp, câu chuyện tình yêu của MC Đan Lê và đạo diễn Khải Anh được người hâm mộ nhận xét là "giống như một bộ phim truyền hình".
Đan Lê và Khải Anh quen và yêu từ hồi học sinh. Họ là tình đầu của nhau từ khi cùng ngồi trên ghế nhà trường. Khi mới 21 tuổi, Khải Anh đã muốn cưới Đan Lê làm vợ. Thế nhưng, vì một lý do đã khiến tình cảm của anh và Đan Lê rẽ sang ngã khác. Sau khi chia tay và đều trải qua những mối quan hệ khác, thậm chí cả cuộc hôn nhân khác, họ trở lại bên nhau. Hiện tại, dù tất bật với công việc nhưng Khải Anh vẫn dành thời gian cho gia đình.
(Ảnh: Tư liệu, FB nhân vật)
