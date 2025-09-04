Thiếu tá Huy quyết kiểm tra trang trại lợn Hồng Phát

Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 phim "Có anh, nơi ấy bình yên", không chấp nhận kết quả công bố của chính quyền về nguyên nhân cá chết hàng loạt, người dân xã Tiên Phong đã có động thái mạnh mẽ hơn.

Người dân tập trung, căng băng rôn, hô hào đòi công ty Hồng Phát ngừng hoạt động vì trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường. Người dân nói muốn gặp ông chủ để đối thoại, kiểm tra trại lợn. Thậm chí, người dân hô hào nhau trèo vào bên trong trang trại lợn. Tuy nhiên, đám nhân viên của trang trại lợn ra ngăn cản, thách thức và đuổi người dân về. Đã xảy ra xô xát giữa người dân và nhân viên của trang trại lợn.



Người dân tập trung để yêu cầu gặp chủ trang trại lợn Hồng Phát.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó chủ tịch xã Xuân (Bá Anh) và Thiếu tá Huy (Tuấn Tú) muốn kiểm tra trại lợn của công ty Hồng Phát nhưng ngay lập tức bị từ chối. "Lợn nhạy cảm lắm, dịch bệnh, xong nó lăn ra chết là em chết luôn. Có ai chịu trách nhiệm cho em đâu, cả chục nghìn con lợn có mà", phía Hồng Phát nói.

Thiếu tá Huy đề nghị khi vào kiểm tra sẽ tuân thủ mọi quy trình khử khuẩn của trang trại lợn, lập tức Hồng Phát tỏ ra hào hứng mời vào ở vài ngày, thực hiện "3 cùng" với trang trại và làm xét nghiệm theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Phó chủ tịch Xuân nêu ý kiến muốn giảm bớt các thủ tục thì Hồng Phát lại tỏ ra doanh nghiệp đang bị làm khó sẽ phải làm đơn để phản ánh. Hồng Phát cho rằng đang bị chính quyền làm khó, dân quấy phá, không yên ổn để làm ăn.

Thiếu tá Huy và Phó chủ tịch xã Xuân muốn kiếm tra trang trại lợn nhưng đều bị từ chối.

Trong khi đó, Chủ tịch xã Thứ (NSƯT Thanh Bình) hỏi Phó Chủ tịch xã Xuân lý do chưa giải quyết được những rắc rối ở xã, để người dân phản ánh ầm ĩ, gây bất ổn tình hình trên địa bàn... Ông Thứ lo ngại phía trên sẽ biết chuyện và ảnh hưởng đến cái ghế chủ tịch xã của ông.



Chủ tịch xã Thứ thúc giục cấp dưới giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh ở trong xã.

Tập 22 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 4/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.