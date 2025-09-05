Nam MC có tên đặc biệt nhất VTV tiết lộ phản ứng của 2 con khi thấy bố trong những ngày đất nước cờ hoa rực rỡ

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng GĐXH - Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ.





Sau chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), MC Hạnh Phúc là cái tên được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều khán giả thích thú khi tên của MC chương trình có ý nghĩa đặc biệt, cho rằng anh được chọn để gửi gắm thông điệp riêng. Chia sẻ với Gia đình & Xã hội về điều này, MC Hạnh Phúc tâm sự: "Thực sự đó là một cảm xúc rất đặc biệt. Khi đứng ở vị trí quan trọng trong chương trình tôi không nghĩ nhiều về cá nhân mình, mà tôi đang làm nhiệm vụ đại diện cho cả một ê-kíp truyền hình, để chuyển tải trọn vẹn niềm tự hào và hạnh phúc của cả dân tộc trong ngày lễ trọng đại.

Cái tên “Hạnh Phúc” của tôi bỗng nhiên được nhiều người nhắc đến và tôi coi đó là một sự trùng hợp thú vị, một món quà tình cờ mà lịch sử và sự kiện đã mang lại và tôi may mắn được nhận món quà ấy. Bởi trong những ngày đất nước cờ hoa rợp đỏ, niềm hạnh phúc nó đâu phải tên gọi của riêng tôi, mà là tiếng lòng chung, cảm xúc chung, là niềm vui lan tỏa trong từng người dân khi thấy sức mạnh đoàn kết, khí thế và niềm tin vào tương lai".

MC Hạnh Phúc dẫn chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành đại lễ 2/9.

Khi được hỏi về phản ứng của 2 con khi thấy bố trên sóng truyền hình những ngày đất nước cờ hoa rực rỡ, nam MC tự hào chia sẻ: "Hai bé vẫn còn nhỏ, nhưng khi nhìn thấy bố trên tivi trong những ngày đất nước rợp cờ hoa, các con đều thích thú. Vợ tôi cũng luôn tạo thói quen cho các con xem bố dẫn trên tivi mặc dù thời gian cho xem với các con còn nhỏ là phải hạn chế. Bé Trứng 4 tuổi, Bé Voi 10 tháng nhưng đều rất hiểu chuyện. Mỗi lần chỉ cần nghe tiếng bố trên tivi là đều cười ngay.

Với tôi, hạnh phúc lớn nhất không chỉ là được khán giả ghi nhận, mà là được các con tự hào về bố của mình".

Mặc dù có tình yêu với nghề như thế nhưng theo Hạnh Phúc, anh không đặt áp lực và sẽ không bao giờ đặt áp lực cho các con phải theo nghề.

"Tôi mong các con có thể làm điều mình đam mê – bởi chỉ có đam mê từ trái tim các con mới được là chính mình, bung nở tài năng. Chúng tôi sẽ chỉ dẫn dắt và định hướng cái gì phù hợp cái gì chưa. Nhưng tôi tin, qua những hình ảnh và trải nghiệm mà gia đình cùng chia sẻ, các con sẽ lớn lên với tình yêu đất nước, với sự tôn trọng công việc, và với tinh thần sống tử tế – đó mới là điều quan trọng nhất", nam MC chia sẻ.

"Khi con đưa tay vươn về phía lá cờ, bố vẫn cứ đinh ninh rằng, đó chẳng phải vô thức. Bóng dáng Tổ quốc như gần thêm một chút, thành niềm kiêu hãnh rất đỗi ngây thơ trong tâm hồn của 2 đứa trẻ. Tình yêu nước đôi khi bắt đầu từ những khoảnh khắc bình dị thế này thôi", MC Hạnh Phúc chia sẻ.



