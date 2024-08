Nam thanh niên 22 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi làm điều này chữa mất ngủ

Vừa qua, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tiếp nhận một bệnh nhân bị ngộ độc do dùng nhiều thuốc an thần chữa mất ngủ.

Theo đó, bệnh nhân nam, 22 tuổi (xã Tập Lập, huyện Thanh Sơn) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng khó thở, buồn nôn, lơ mơ.

Được biết, trước đó, bệnh nhân gặp vấn đề về tâm lý nên thường xuyên bị mất ngủ. Tìm hiểu trên mạng, bệnh nhân tự mua thuốc an thần về uống mà không có sự chỉ định của bác sĩ.

Sau khi uống 10 viên thuốc an thần, bệnh nhân gặp tình trạng trên nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ của khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc đã nhanh chóng thăm khám, chỉ định các cận lâm sàng cần thiết và xử trí cấp cứu hồi tỉnh cho người bệnh. May mắn, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục tốt. Bệnh nhân đã được xuất viện.

Đáng chú ý, theo các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, trước đó, đơn vị này cũng tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc do lạm dụng thuốc an thần. Đây là một hồi chuông cảnh báo về thói quen sử dụng thuốc an thần ở nhiều người, nhất là những người hay bị mất ngủ.

Thận trọng khi lạm dụng thuốc an thần chữa mất ngủ

Bác sĩ CKI Mai Giang Nam, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cho biết, khi mất ngủ kéo dài, một số người thường có thói quen tự ý sử dụng thuốc an thần và không đi khám tại các cơ sở y tế. Việc sử dụng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ không chỉ dẫn đến nguy cơ nghiện thuốc mà còn gây ra các biến chứng xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc an thần có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và gây ra những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe. Đặc biệt, những người nhạy cảm với thuốc hoặc mắc các bệnh lý nền như tim mạch càng phải thận trọng khi sử dụng thuốc an thần.

Các chuyên gia khuyến cáo, để khắc phục tình trạng mất ngủ, người bệnh nên tập thể dục, chơi thể thao thường xuyên. Cân bằng giữa lao động trí óc, lao động tay chân, thư giãn giải trí. Tạo môi trường yên tĩnh, không có ánh sáng khi ngủ.

Không nên dùng các thiết bị điện tử trước khi ngủ. Thay vào đó, nên nghe nhạc nhẹ nhàng, đọc sách để dễ vào giấc ngủ hơn. Ngoài ra, tắm nước ấm trước khi đi ngủ cũng giúp ngủ ngon giấc hơn.

Cùng với đó, nên sử dụng các sản phẩm chức năng và thảo dược để hỗ trợ điều trị mất ngủ trước khi sử dụng thuốc. Các thuốc an thần rất dễ bị lạm dụng, do đó chỉ được sử dụng theo đơn của bác sĩ.

Đặc biệt, khi thấy những dấu hiệu bất thường như mất ngủ thường xuyên, không nên tự đoán bệnh hoặc tự điều trị, thay vào đó hãy thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị đúng theo phác đồ.