Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Thứ ba, 15:17 02/09/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngủ dậy bị đau gót chân hoặc căng ở đầu bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn hạn chế khả năng vận động của bạn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Triệu chứng

Hiện tượng này có thể xảy ra định kỳ hoặc sau khi gặp chấn thương, té ngã... Trong trường hợp này, đau ở gót chân có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đau nhẹ, đau nhức đến đau mạnh. Cơn đau thường gia tăng khi bạn đứng lên hoặc di chuyển, nhưng giảm đi sau khi nghỉ ngơi. Đặc biệt, đau có thể đi kèm với cảm giác buốt hoặc nhói khi áp lực lên gót chân.

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?- Ảnh 1.

Ngủ dậy bị đau gót chân hoặc căng ở đầu bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn hạn chế khả năng vận động của bạn.

Bên cạnh đau gót chân, người bệnh cũng có thể trải qua các triệu chứng khác như: Sưng phù, viêm đỏ ở vùng gót chân hoặc bàn chân; Khi chạm vào vị trí đau, bạn có thể cảm nhận sự nóng ấm; Có thể xuất hiện cảm giác nóng sốt; Gót chân trở nên căng cứng.

Nguyên nhân

Viêm gan bàn chân

Nếu bạn phải đứng lâu hoặc hoạt động thể thao như điền kinh, ngủ dậy bị đau gót chân có thể là hiện tượng phổ biến. Gót chân chứa dây chằng, còn gọi là cơ bàn chân, kéo dài từ gót chân đến ngón chân. 

Những dây chằng này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ vòm bàn chân và giảm áp lực khi bạn đi bộ hoặc chạy. Khi các dây chằng này trở nên viêm nhiễm hoặc bị rách, sau một thời gian dài, điều này có thể gây ra tình trạng được gọi là viêm cơ gan bàn chân.

Viêm khớp

Viêm khớp, cụ thể là viêm khớp dạng thấp, là một bệnh liên quan đến hệ thống miễn dịch, có thể gây ra đau khớp và thậm chí biến dạng chúng. Bệnh này xuất phát từ sự tấn công của hệ miễn dịch vào niêm mạc khớp cũng như các lớp chất lỏng bên trong khớp, dẫn đến việc viêm nhiễm và đau đớn trong các khớp.

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?- Ảnh 2.

Nếu bạn thấy bàn chân đau vào buổi sáng sau khi thức dậy, đó có thể là do viêm khớp dạng vẩy nến.

Khi bạn thức dậy và cảm thấy lòng bàn chân cứng và đau đớn đến mức không thể di chuyển, có thể đó là do viêm khớp. Loại viêm khớp này thường tác động nhiều nhất lên khớp xương cổ chân (MTP) và có thể lan đến các ngón chân. Nó cũng có thể gây đau ở bàn chân và ảnh hưởng đến khớp xương chậu và khớp xương cổ chân.

Nếu bạn thấy bàn chân đau vào buổi sáng sau khi thức dậy, đó có thể là do viêm khớp dạng vẩy nến. Để xác định loại viêm khớp cụ thể bạn đang gặp phải và để có kế hoạch điều trị phù hợp, cần phải thăm khám chuyên khoa để được đánh giá một cách chi tiết.

Đau gót chân do bàn chân bẹt

Sự đau gót chân gây ra bởi tật bàn chân bẹt thường xuất hiện khi bạn có vòm chân thấp. Trong trường hợp này, thiếu vòm chân khiến lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất khi bạn đứng, thay vì có gót chân và phần đệm phía trước của bàn chân tham gia vào việc chịu áp lực.

Mặc dù tật bàn chân bẹt có thể không gây ra đau đớn ban đầu, nhưng nó có thể dẫn đến sưng và đau ở vùng vòm chân và gót chân sau này. Hiện tượng đau nhức này thường xảy ra khi dây chằng và cơ bàn chân không được hỗ trợ đúng cách, dẫn đến căng và viêm nhiễm.

Gai xương

Xảy ra khi xương phát triển một cách không bình thường và gây ma sát với các mô hoặc dây thần kinh trong khu vực, thường gây ra cảm giác đau. Khi gai xương xuất hiện ở bàn chân, chúng thường tập trung ở vùng gót chân và có thể gây ra đau dữ dội, đặc biệt là khi bạn thức dậy vào buổi sáng.

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?- Ảnh 3.

Đau gót chân có thể do bị gai xương, xảy ra khi xương phát triển một cách không bình thường và gây ma sát với các mô hoặc dây thần kinh trong khu vực, thường gây ra cảm giác đau.

Đau gót chân phải làm sao?

Nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt: Hạn chế chạy hoặc đứng thời gian dài, tránh đi bộ trên bề mặt cứng và các hoạt động có thể căng cơ gót chân.

Chườm đá: Trị đau gót chân bằng cách chườm đá (nhớ không đặt đá trực tiếp lên da) vào vùng gót chân đau trong khoảng 10 - 15 phút, thực hiện 3 - 4 lần mỗi ngày.

Đảm bảo giày phù hợp và có đệm lót chân: Chọn giày có kích cỡ đúng và hỗ trợ đệm lót chân. Nếu bạn tập thể dục hoặc tham gia vào một môn thể thao cụ thể, hãy chọn giày dành riêng cho hoạt động đó.

Thực hiện các bài tập duỗi cơ cẳng chân: Các bài tập này có thể giúp giảm đau gót chân khi bắt đầu mỗi sáng.

Tuy nhiên, nếu tình trạng đau kéo dài và không có dấu hiệu cải thiện sau hơn một tuần, hoặc nếu đau xảy ra ngay cả khi nằm hoặc ngồi, người bệnh nên tới bác sĩ để được tư vấn và khám sức khỏe.

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quanCảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

GĐXH - Sốt phát ban ở trẻ em dễ bị nhầm với bệnh khác. Đây là những dấu hiệu sớm và cách xử lý đúng để bảo vệ trẻ khỏi biến chứng nguy hiểm.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Cùng chuyên mục

4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe

4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe

Sống khỏe - 1 giờ trước

Món chè là thức ăn vặt được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều và bảo quản sai cách sẽ gây hại cho sức khỏe.

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Sốt phát ban ở trẻ em dễ bị nhầm với bệnh khác. Đây là những dấu hiệu sớm và cách xử lý đúng để bảo vệ trẻ khỏi biến chứng nguy hiểm.

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Bệnh thận mạn tính âm thầm nhưng nguy hiểm. 5 dấu hiệu cảnh báo buổi sáng và nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt cảnh giác.

3 quy tắc sống còn cho người tăng huyết áp

3 quy tắc sống còn cho người tăng huyết áp

Sống khỏe - 20 giờ trước

Tăng huyết áp hay huyết áp cao bị coi là “kẻ giết người thầm lặng”, không có biểu hiện chỉ đến khi bệnh nhân xuất hiện suy tim, suy thận, đột quỵ.

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - "Tôi năm nay 45 tuổi, hàng ngày điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân, cuối cùng chính tôi cũng mắc bệnh này", bác sĩ chia sẻ.

Việc làm đơn giản trước 24 giờ giúp bảo vệ sức khỏe khi đi xem diễu binh A80

Việc làm đơn giản trước 24 giờ giúp bảo vệ sức khỏe khi đi xem diễu binh A80

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các sự kiện đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro như kiệt sức, bệnh lý cấp tính, chen lấn hoặc ngạt khí. Việc chuẩn bị chu đáo sẽ giúp bảo vệ sức khỏe mỗi cá nhân trong những dịp này.

5 thời điểm ăn quả chà là tươi tốt nhất cho sức khỏe không phải ai cũng biết

5 thời điểm ăn quả chà là tươi tốt nhất cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chà là có nhiều đường tự nhiên và cũng chứa nhiều calo. Việc “cắn dọc ngọt, cắn ngang chát” của chà là tươi thực chất xuất phát từ cấu trúc sợi và phần nhựa bên trong quả.

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ đã quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não.

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa thu chính là mùa của những loại rau củ quả vàng cho sức khỏe. Top 10 gợi ý dưới đây sẽ giúp gan thanh lọc tốt hơn, tim mạch khoẻ mạnh hơn.

Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần?

Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Một số thành phần trong bia có thể có lợi cho sức khỏe đường ruột nhưng bạn không nên uống bia ngay sau khi tập thể thao.

Xem nhiều

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Bệnh thường gặp

GĐXH - Hai chân như "đeo chì" khi đi bộ, leo cầu thang ngày càng khó khăn, nhiều người thường đổ lỗi cho tuổi già. Nhưng có thể bạn không biết, đôi chân yếu ớt đằng sau đó có thể ẩn chứa những cảnh báo về sức khỏe.

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp
Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp
Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp
Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top