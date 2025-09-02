Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Triệu chứng

Hiện tượng này có thể xảy ra định kỳ hoặc sau khi gặp chấn thương, té ngã... Trong trường hợp này, đau ở gót chân có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đau nhẹ, đau nhức đến đau mạnh. Cơn đau thường gia tăng khi bạn đứng lên hoặc di chuyển, nhưng giảm đi sau khi nghỉ ngơi. Đặc biệt, đau có thể đi kèm với cảm giác buốt hoặc nhói khi áp lực lên gót chân.

Ngủ dậy bị đau gót chân hoặc căng ở đầu bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn hạn chế khả năng vận động của bạn.

Bên cạnh đau gót chân, người bệnh cũng có thể trải qua các triệu chứng khác như: Sưng phù, viêm đỏ ở vùng gót chân hoặc bàn chân; Khi chạm vào vị trí đau, bạn có thể cảm nhận sự nóng ấm; Có thể xuất hiện cảm giác nóng sốt; Gót chân trở nên căng cứng.

Nguyên nhân

Viêm cơ gan bàn chân

Nếu bạn phải đứng lâu hoặc hoạt động thể thao như điền kinh, ngủ dậy bị đau gót chân có thể là hiện tượng phổ biến. Gót chân chứa dây chằng, còn gọi là cơ bàn chân, kéo dài từ gót chân đến ngón chân.

Những dây chằng này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ vòm bàn chân và giảm áp lực khi bạn đi bộ hoặc chạy. Khi các dây chằng này trở nên viêm nhiễm hoặc bị rách, sau một thời gian dài, điều này có thể gây ra tình trạng được gọi là viêm cơ gan bàn chân.

Viêm khớp

Viêm khớp, cụ thể là viêm khớp dạng thấp, là một bệnh liên quan đến hệ thống miễn dịch, có thể gây ra đau khớp và thậm chí biến dạng chúng. Bệnh này xuất phát từ sự tấn công của hệ miễn dịch vào niêm mạc khớp cũng như các lớp chất lỏng bên trong khớp, dẫn đến việc viêm nhiễm và đau đớn trong các khớp.

Khi bạn thức dậy và cảm thấy lòng bàn chân cứng và đau đớn đến mức không thể di chuyển, có thể đó là do viêm khớp. Loại viêm khớp này thường tác động nhiều nhất lên khớp xương cổ chân (MTP) và có thể lan đến các ngón chân. Nó cũng có thể gây đau ở bàn chân và ảnh hưởng đến khớp xương chậu và khớp xương cổ chân.

Nếu bạn thấy bàn chân đau vào buổi sáng sau khi thức dậy, đó có thể là do viêm khớp dạng vẩy nến. Để xác định loại viêm khớp cụ thể bạn đang gặp phải và để có kế hoạch điều trị phù hợp, cần phải thăm khám chuyên khoa để được đánh giá một cách chi tiết.

Đau gót chân do bàn chân bẹt

Sự đau gót chân gây ra bởi tật bàn chân bẹt thường xuất hiện khi bạn có vòm chân thấp. Trong trường hợp này, thiếu vòm chân khiến lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất khi bạn đứng, thay vì có gót chân và phần đệm phía trước của bàn chân tham gia vào việc chịu áp lực.

Mặc dù tật bàn chân bẹt có thể không gây ra đau đớn ban đầu, nhưng nó có thể dẫn đến sưng và đau ở vùng vòm chân và gót chân sau này. Hiện tượng đau nhức này thường xảy ra khi dây chằng và cơ bàn chân không được hỗ trợ đúng cách, dẫn đến căng và viêm nhiễm.

Gai xương

Đau gót chân có thể do bị gai xương, xảy ra khi xương phát triển một cách không bình thường và gây ma sát với các mô hoặc dây thần kinh trong khu vực, thường gây ra cảm giác đau.

Đau gót chân phải làm sao?

Nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt: Hạn chế chạy hoặc đứng thời gian dài, tránh đi bộ trên bề mặt cứng và các hoạt động có thể căng cơ gót chân.

Chườm đá: Trị đau gót chân bằng cách chườm đá (nhớ không đặt đá trực tiếp lên da) vào vùng gót chân đau trong khoảng 10 - 15 phút, thực hiện 3 - 4 lần mỗi ngày.

Đảm bảo giày phù hợp và có đệm lót chân: Chọn giày có kích cỡ đúng và hỗ trợ đệm lót chân. Nếu bạn tập thể dục hoặc tham gia vào một môn thể thao cụ thể, hãy chọn giày dành riêng cho hoạt động đó.

Thực hiện các bài tập duỗi cơ cẳng chân: Các bài tập này có thể giúp giảm đau gót chân khi bắt đầu mỗi sáng.

Tuy nhiên, nếu tình trạng đau kéo dài và không có dấu hiệu cải thiện sau hơn một tuần, hoặc nếu đau xảy ra ngay cả khi nằm hoặc ngồi, người bệnh nên tới bác sĩ để được tư vấn và khám sức khỏe.