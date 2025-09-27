Nhà đất tăng giá, người cho thuê vẫn nhiều nỗi lo
GĐXH - Hiện nay, giá nhà đất tại Hà Nội tăng cao kéo theo giá cho thuê cũng leo thang. Tuy nhiên, dù giá thuê tăng, không ít chủ nhà vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Từ năm 2024 đến nay, cùng với đà tăng nóng của bất động sản Thủ đô, giá cho thuê các loại hình nhà ở cũng tăng đáng kể. Khảo sát trên batdongsan.com.vn vào tháng 9/2025 cho thấy, giá cho thuê nhiều phân khúc nhà đất đã tăng mạnh.
Với căn hộ chung cư, tùy khu vực, vị trí và diện tích, giá thuê phổ biến dao động 8–20 triệu đồng/căn. Riêng chung cư cao cấp, mức giá có thể lên tới 50–60 triệu đồng/tháng. Nhà riêng mặt phố, thuận lợi cho kinh doanh, được chào thuê từ vài chục đến gần 100 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, nhà riêng trong ngõ hiện có giá phổ biến 6–15 triệu đồng/tháng. Loại hình phòng trọ, chung cư mini – vốn được sinh viên, lao động trẻ và các gia đình có thu nhập trung bình lựa chọn – cũng ghi nhận mức tăng 5–10% tùy khu vực.
Chị Nguyễn Hạnh (Hà Đông, Hà Nội), chủ một tòa căn hộ dịch vụ, cho biết vừa điều chỉnh tăng giá thuê khoảng 10%: "Ngoài chi phí đầu tư nội thất và khấu hao, tôi còn phải nâng cấp cơ sở hạ tầng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, buộc phải tăng giá để cân đối chi phí". Theo chị Hạnh, việc minh bạch lý do tăng giá giúp khách thuê dễ chấp nhận và tạo sự thoải mái cho cả hai bên.
Trong khi đó, chị Phạm Thanh Thủy – chủ một căn hộ chung cư 80m² trên đường Nguyễn Trãi (Hà Đông) – cho biết, giá thị trường khoảng 14 triệu đồng/tháng, nhưng chị hạ xuống 12 triệu đồng để thu hút khách lâu dài. Tuy vậy, tình trạng giá thuê tăng khiến nhiều người đi thuê lo ngại, khó gắn bó dài hạn, dẫn đến việc chủ nhà thường xuyên phải mất công đăng tin, dẫn khách, tìm người thuê mới.
Tương tự, chị Trang – chủ một căn nhà 3 tầng, 2 phòng ngủ (34m²) tại xã An Khánh – chia sẻ, dù đưa ra mức giá hợp lý, thậm chí thấp hơn thị trường, nhưng sau hơn một tháng vẫn chưa tìm được khách thuê. Thời điểm rơi vào tháng 7 âm lịch càng khiến người thuê ngần ngại, chỉ đến khảo sát chứ chưa quyết định ký hợp đồng.
Thực tế cho thấy, giá nhà tăng kéo theo giá cho thuê tăng chưa hẳn mang lại niềm vui cho chủ nhà. Bởi phần lớn người đi thuê vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ, phòng trọ phù hợp với khả năng tài chính của mình, khiến thị trường cho thuê tồn tại nhiều thách thức.
