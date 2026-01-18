Mới nhất
NSND Trung Anh lần đầu diễn chung phim cùng diễn viên Quốc Tuấn khiến NSND Trần Lực tò mò

Chủ nhật, 16:33 18/01/2026 | Giải trí
GĐXH - NSND Trung Anh và Quốc Tuấn hiếm hoi chung khung hình, hé lộ dự án chung khiến NSND Trần Lực và khán giả quan tâm.

Mới đây, NSND Trung Anh gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp chung với diễn viên Quốc Tuấn. Trong bài đăng, NSND Trung Anh úp mở: "Chào 61 đỉnh cao muôn trượng. Hai người 61 đây mà có cao lắm đâu. Mấy chục năm làm nghề, giờ hai thằng mới làm chung một dự án điện ảnh. Rất trân trọng bạn, cả về nghề lẫn tư cách là một con người".

Chia sẻ của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đồng nghiệp, bởi đây là lần hiếm hoi hai gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt hợp tác sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không chỉ thế, bài đăng còn hé lộ 2 nghệ sĩ gạo cội sẽ có dự án chung sắp tới càng khiến khán giả tò mò, đồn đoán.

Ngay dưới bài đăng, NSND Trần Lực tò mò: "Hai ông bạn đóng phim gì đấy?" - NSND Trung Anh hài hước đáp: "Phim bí văn mật ông ơi". Màn tương tác vô tư, thoải mái của các nghệ sĩ gạo cội khiến fan thích thú.

Trong khi đó, nghệ sĩ Tú Oanh bình luận bài đăng của đàn anh cũng hé lộ sẽ có mặt trong dự án chung với 2 nghệ sĩ sinh năm 1961, dù không có cảnh chung. 

NSND Trung Anh và Quốc Tuấn hợp tác trong dự án điện ảnh Mới gây chú ý - Ảnh 1.

NSND Trung Anh hé lộ dự án chung với diễn viên Quốc Tuấn sắp tới. (Ảnh: FBNV).

NSND Trung Anh và Quốc Tuấn hợp tác trong dự án điện ảnh Mới gây chú ý - Ảnh 2.
NSND Trung Anh và Quốc Tuấn hợp tác trong dự án điện ảnh Mới gây chú ý - Ảnh 3.

Màn tương tác của các nghệ sĩ gạo cội khiến fan tò mò.

NSND Trung Anh và diễn viên Quốc Tuấn đều là những nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt, quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc từ những năm 1990. Cả hai cùng trưởng thành từ các nhà hát kịch lớn tại Hà Nội, từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu cũng như phim truyền hình.

Dù hoạt động song song trong nhiều năm, việc cùng xuất hiện trong một dự án điện ảnh vẫn là cột mốc đáng chú ý với cả hai nghệ sĩ.

Trong sự nghiệp, NSND Trung Anh được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất điềm đạm, chắc chắn và giàu chiều sâu. Ông từng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, đặc biệt là hình ảnh người cha từng trải, gần gũi, giúp ông được gọi bằng biệt danh "ông bố quốc dân".

NSND Trung Anh và Quốc Tuấn hợp tác trong dự án điện ảnh Mới gây chú ý - Ảnh 4.

NSND Trung Anh đang gây chú ý với vai diễn trong "Lằn ranh", đặc biệt là lần đầu có "cảnh nóng" với bạn diễn kém 30 tuổi.

Hiện tại, NSND Trung Anh đang là cái tên gây chú ý khi đảm nhận vai ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh Việt Đông trong bộ phim "Lằn ranh". Vai diễn được đánh giá là có nhiều lớp tâm lý, cho thấy phong độ ổn định của nam nghệ sĩ.

Diễn viên Quốc Tuấn sinh năm 1961 và hiện đã nghỉ hưu sau thời gian công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Anh được khán giả biết đến không chỉ qua các vai diễn mà còn bởi câu chuyện hơn 20 năm đồng hành cùng con trai trong hành trình chữa bệnh. Sự bền bỉ và kiên trì của người cha nhận được nhiều sự cảm phục từ công chúng.

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc con, diễn viên Quốc Tuấn dần trở lại với các dự án điện ảnh và nghệ thuật: Người vợ cuối cùng, Mưa trên cánh bướm, Cu li không bao giờ khóc,...


