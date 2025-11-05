Quy định tiệc cưới Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương gây chú ý
GĐXH - Tiết lộ đầu tiên về tiệc cưới vào ngày 9/11 của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương khiến fan bất ngờ.
Sau đám cưới tại Quảng Trị vào ngày 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 9/11. Đám cưới của họ hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý với nhiều quy định tiệc cưới đặc sắc. Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã chia sẻ tấm thiệp cưới của Đỗ Thị Hà, tiết lộ phong cách đơn giản nhưng sang trọng.
Theo đó, vợ chồng Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới ở một khách sạn 5 sao sang trọng tại Hà Nội. Đáng chú ý, trong thiệp cưới hé lộ quy định màu sắc trang phục, ngoài màu đen và be thì khách mời nam có thể mặc màu trắng, khách mời nữ diện đồ màu hồng.
Nhiều người dành lời khen rằng Hoa hậu Đỗ Thị Hà rất khéo léo khi chọn các tông màu cơ bản, hầu như ai cũng có sẵn trang phục màu trắng, đen, be trong tủ đồ nên không phải đau đầu lo nghĩ tìm kiếm quần áo phù hợp.
Trước đó, không ít đám cưới đình đám showbiz gây chú ý với nhiều quy định khắt khe không chỉ trang phục, độ tuổi... Vì thế, nàng hậu cũng "ghi điểm" vì sự "dễ tính" này.
Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe thiệp cưới của người chị em thân thiết.
Với sự kiện này, rất nhiều ngôi sao của làng giải trí được cho là sẽ hiện diện. Ngoài Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Bảo Ngọc cũng đã nhận được thiệp mời dự tiệc cưới.
Trước đó, các hoa hậu, á hậu gồm Thanh Thủy, Kiều Duy, Ngọc Thảo, Minh Thư... có mặt trong dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà vào lễ ăn hỏi 16/10, cũng sẽ có mặt tại tiệc cưới ở Hà Nội.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê Thanh Hóa, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và từng đại diện Việt Nam tại Miss World 2021. Trong nhiều năm qua, người đẹp hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực người mẫu, thương hiệu và truyền thông.
Ông xã cô, doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải. Cặp đôi có thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định về chung một nhà.
