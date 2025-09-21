Sau Hè, đồ gia dụng nhà bếp giảm sâu chưa từng thấy, giá chỉ từ 45.000 đồng/sản phẩm

Nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá

Ngày 21/9, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, tại các siêu thị điện máy, cửa hàng gia dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, các chương trình giảm giá không chỉ được các nhà bán lẻ áp dụng với chăn ga, gối đệm, hàng hóa thiết yếu tiêu dùng như thực phẩm xanh, thực phẩm tươi sống… các hình thức khuyến mại có lợi cho túi tiền người tiêu dùng cũng áp dụng với các thiết bị gia dụng nhà bếp, dụng cụ nhà bếp từ cơ bản đến thiết bị điện.

Mức giá sau giảm khiến nhiều khách hàng bất ngờ, bởi chỉ với vài chục nghìn đồng, người tiêu dùng đã có thể sở hữu những mặt hàng chính hãng, đa dạng mẫu mã, phục vụ thiết thực cho sinh hoạt hằng ngày.

Sau Hè, hàng gia dụng nhà bếp giảm sâu chưa từng thấy, giá chỉ từ 45.000 đồng/sản phẩm. Video: Bảo Loan

Ghi nhận của phóng viên tại một siêu thị trên địa bàn quận Long Biên cho thấy, ngay tại khu vực trưng bày đồ gia dụng, nhiều sản phẩm nhỏ gọn có mức giá "khó tin" là chỉ với 89.000 đồng, người tiêu dùng mua được bộ 2 thớt kháng khuẩn (tương đương khoảng 45.000 đồng/chiếc); thớt gỗ 99.000 đồng/bộ.

Ngoài ra, những sản phẩm nhà bếp khác cũng có mức giá sau giảm chưa tới 70.000 đồng/bộ, như: Bộ 6 thau đựng thực phẩm với đủ kích thước 22 – 26 – 32cm chỉ còn 59.000 đồng; bịch 4 cuộn túi đựng rác đa năng cũng chỉ dao động 59.000 và 65.000 đồng/bịch.

Với mặt hàng chảo cũng có mức giảm sâu từ 100.000 – 120.000 đồng so với giá niêm yết. Đơn cử, chảo 24cm giảm từ 379.000 đồng còn 269.000 đồng/chiếc; chảo 26cm giảm từ 419.000 đồng xuống 299.000 đồng/chiếc. Đặc biệt, chảo inox 3 lớp vốn được các chị em ưa chuộng vì độ bền và an toàn cũng đang được bán với giá sau giảm chỉ từ 219.000 – 319.000 đồng/chiếc.

Thời điểm này, các loại chảo có mức giảm sâu từ 100.000 – 120.000 đồng so với giá niêm yết. Ảnh: Bảo Loan

Mặt hàng nồi cũng là điểm nhấn trong đợt khuyến mãi này. Nồi om 20cm màu xanh có giá niêm yết 569.000 đồng cũng chỉ còn 399.000 đồng/chiếc; nồi sứ phủ nano 20cm giảm từ 459.000 đồng xuống 369.000 đồng/chiếc;

Nồi inox Kangaroo từ 319.000 đồng, giá sau giảm chỉ còn 249.000 đồng/chiếc. Với mức giá này, chị Nguyễn Thị Lan Anh (42 tuổi, ở phường Phúc Đồng, TP Hà Nội) cho biết, chị tranh thủ mua thêm 2 sản phẩm để thay thế chiếc chảo ở nhà đã sờn mặt chống dính sau 2 năm sử dụng.

Không chỉ dừng ở các vật dụng đơn giản, những thiết bị điện gia dụng có giá trị cao hơn cũng được đưa vào chương trình ưu đãi.

Đơn cử, nồi cơm điện Sunhouse giảm mạnh từ 599.000 đồng còn 309.000 đồng/sản phẩm (mức giảm tương ứng gần 50%); bàn là quần áo còn 179.000 đồng;

Máy sấy tóc chỉ từ 199.000 – 349.000 đồng; bếp nướng điện vân đá Kangaroo hạ từ 729.000 đồng xuống còn 629.000 đồng.

Bịch 4 cuộn túi đựng rác đa năng cũng chỉ dao động 59.000 và 65.000 đồng/bịch. Ảnh: Bảo Loan kép

Mua sắm thời điểm kích cậu dịp thấp điểm, người tiêu lợi đơn, lợi

Theo chị Lan Anh, ở góc độ người tiêu dùng với mức thu nhập trung bình của hai vợ chồng chưa đến 45 triệu đồng/tháng, các chương trình khuyến mại sâu áp dụng với các sản phẩm gia dụng quen thuộc, khiến gia đình chị Lan Anh cảm thấy "dễ thở" trong chi tiêu.

Chị Mai Hương (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình chị có thói quen thay thớt định kỳ khoảng 6 tháng một lần. "Thớt dùng lâu dễ bị rãnh dao, khó rửa sạch hết vi khuẩn. Nhìn thì vẫn còn dùng được nhưng tôi vẫn thay để đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả nhà. Thớt gỗ thì hay bị ẩm mốc, còn thớt nhựa đôi khi bong ra mạt nhỏ, chẳng yên tâm khi chế biến đồ ăn nên gia đình tôi thay định kỳ".

Theo chị Hương, chỉ với chưa đầy 100.000 đồng, chị đã có thể mua được bộ thớt để thay chính bộ thớt tại nhà.

Chị Hà Thị Cúc – nhân viên quầy gia dụng tại một trung tâm điện máy tại Hà Nội cho biết, việc đồng loạt giảm giá thiết bị nhà bếp xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, sau mùa hè chính là thời điểm 'vàng' để kích lại sức mua đối với mặt hàng gia dụng nhà bếp - sản phẩm vốn có mức tiêu thụ chậm hơn so với các sản phẩm làm mát trong mùa Hè vừa qua.

Có thể thấy, đợt giảm giá thiết bị nhà bếp đang mở ra cơ hội tiết kiệm đáng kể cho người tiêu dùng. Từ các vật dụng chỉ vài chục nghìn đồng đến những thiết bị điện tử vài trăm nghìn đồng, tất cả đều mang lại lựa chọn phong phú, phù hợp với nhu cầu thực tế. Ảnh: Bảo Loan

Vì vậy các siêu thị và trung tâm điện máy đồng loạt tung khuyến mãi để kích cầu là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thứ hai, từ tháng 9 đến tháng 11 cũng được xem là "mùa sale Thu", là bước đệm cho chuỗi sự kiện mua sắm lớn như Black Friday, Ngày Độc thân 11/11, Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Do đó, nhiều thương hiệu chọn giảm giá sớm để đón đầu nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo chị Cúc, lý do thứ ba khiến các đơn vị bán lẻ đẩy hàng thời điểm này chính là chi phí lưu kho cao đối với các sản phẩm nhập khẩu, nên giảm giá cũng là cách để giải phóng hàng, chuẩn bị cho những lô sản phẩm mới về trước cao điểm cuối năm.

Có thể thấy, đợt giảm giá thiết bị nhà bếp đang mở ra cơ hội tiết kiệm đáng kể cho người tiêu dùng. Từ các vật dụng chỉ vài chục nghìn đồng đến những thiết bị điện tử vài trăm nghìn đồng, tất cả đều mang lại lựa chọn phong phú, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồng GĐXH - Không chỉ giảm giá trực tiếp tới 50%, nhiều thương hiệu chăn ga gối đệm còn tặng kèm quà cho khách mua sắm dịp giao mùa. Người tiêu dùng hưởng lợi lớn khi vừa mua được sản phẩm với giá chỉ từ 122.000 đồng.

Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học GĐXH - Chiều 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.



