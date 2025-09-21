Sau Hè, đồ gia dụng nhà bếp giảm sâu chưa từng thấy, giá chỉ từ 45.000 đồng/sản phẩm
GĐXH - Thời điểm giao mùa, không chỉ nhiều mặt hàng thời trang, chăn ga gối đệm giảm giá, mà các sản phẩm gia dụng nhà bếp cũng giảm sâu không kém nhằm kích cầu tiêu dùng khi những tháng cuối năm đang đến gần.
Nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá
Ngày 21/9, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, tại các siêu thị điện máy, cửa hàng gia dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, các chương trình giảm giá không chỉ được các nhà bán lẻ áp dụng với chăn ga, gối đệm, hàng hóa thiết yếu tiêu dùng như thực phẩm xanh, thực phẩm tươi sống… các hình thức khuyến mại có lợi cho túi tiền người tiêu dùng cũng áp dụng với các thiết bị gia dụng nhà bếp, dụng cụ nhà bếp từ cơ bản đến thiết bị điện.
Mức giá sau giảm khiến nhiều khách hàng bất ngờ, bởi chỉ với vài chục nghìn đồng, người tiêu dùng đã có thể sở hữu những mặt hàng chính hãng, đa dạng mẫu mã, phục vụ thiết thực cho sinh hoạt hằng ngày.
Sau Hè, hàng gia dụng nhà bếp giảm sâu chưa từng thấy, giá chỉ từ 45.000 đồng/sản phẩm. Video: Bảo Loan
Ghi nhận của phóng viên tại một siêu thị trên địa bàn quận Long Biên cho thấy, ngay tại khu vực trưng bày đồ gia dụng, nhiều sản phẩm nhỏ gọn có mức giá "khó tin" là chỉ với 89.000 đồng, người tiêu dùng mua được bộ 2 thớt kháng khuẩn (tương đương khoảng 45.000 đồng/chiếc); thớt gỗ 99.000 đồng/bộ.
Ngoài ra, những sản phẩm nhà bếp khác cũng có mức giá sau giảm chưa tới 70.000 đồng/bộ, như: Bộ 6 thau đựng thực phẩm với đủ kích thước 22 – 26 – 32cm chỉ còn 59.000 đồng; bịch 4 cuộn túi đựng rác đa năng cũng chỉ dao động 59.000 và 65.000 đồng/bịch.
Với mặt hàng chảo cũng có mức giảm sâu từ 100.000 – 120.000 đồng so với giá niêm yết. Đơn cử, chảo 24cm giảm từ 379.000 đồng còn 269.000 đồng/chiếc; chảo 26cm giảm từ 419.000 đồng xuống 299.000 đồng/chiếc. Đặc biệt, chảo inox 3 lớp vốn được các chị em ưa chuộng vì độ bền và an toàn cũng đang được bán với giá sau giảm chỉ từ 219.000 – 319.000 đồng/chiếc.
Mặt hàng nồi cũng là điểm nhấn trong đợt khuyến mãi này. Nồi om 20cm màu xanh có giá niêm yết 569.000 đồng cũng chỉ còn 399.000 đồng/chiếc; nồi sứ phủ nano 20cm giảm từ 459.000 đồng xuống 369.000 đồng/chiếc;
Nồi inox Kangaroo từ 319.000 đồng, giá sau giảm chỉ còn 249.000 đồng/chiếc. Với mức giá này, chị Nguyễn Thị Lan Anh (42 tuổi, ở phường Phúc Đồng, TP Hà Nội) cho biết, chị tranh thủ mua thêm 2 sản phẩm để thay thế chiếc chảo ở nhà đã sờn mặt chống dính sau 2 năm sử dụng.
Không chỉ dừng ở các vật dụng đơn giản, những thiết bị điện gia dụng có giá trị cao hơn cũng được đưa vào chương trình ưu đãi.
Đơn cử, nồi cơm điện Sunhouse giảm mạnh từ 599.000 đồng còn 309.000 đồng/sản phẩm (mức giảm tương ứng gần 50%); bàn là quần áo còn 179.000 đồng;
Máy sấy tóc chỉ từ 199.000 – 349.000 đồng; bếp nướng điện vân đá Kangaroo hạ từ 729.000 đồng xuống còn 629.000 đồng.
Mua sắm thời điểm kích cậu dịp thấp điểm, người tiêu lợi đơn, lợi
Theo chị Lan Anh, ở góc độ người tiêu dùng với mức thu nhập trung bình của hai vợ chồng chưa đến 45 triệu đồng/tháng, các chương trình khuyến mại sâu áp dụng với các sản phẩm gia dụng quen thuộc, khiến gia đình chị Lan Anh cảm thấy "dễ thở" trong chi tiêu.
Chị Mai Hương (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình chị có thói quen thay thớt định kỳ khoảng 6 tháng một lần. "Thớt dùng lâu dễ bị rãnh dao, khó rửa sạch hết vi khuẩn. Nhìn thì vẫn còn dùng được nhưng tôi vẫn thay để đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả nhà. Thớt gỗ thì hay bị ẩm mốc, còn thớt nhựa đôi khi bong ra mạt nhỏ, chẳng yên tâm khi chế biến đồ ăn nên gia đình tôi thay định kỳ".
Theo chị Hương, chỉ với chưa đầy 100.000 đồng, chị đã có thể mua được bộ thớt để thay chính bộ thớt tại nhà.
Chị Hà Thị Cúc – nhân viên quầy gia dụng tại một trung tâm điện máy tại Hà Nội cho biết, việc đồng loạt giảm giá thiết bị nhà bếp xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
Thứ nhất, sau mùa hè chính là thời điểm 'vàng' để kích lại sức mua đối với mặt hàng gia dụng nhà bếp - sản phẩm vốn có mức tiêu thụ chậm hơn so với các sản phẩm làm mát trong mùa Hè vừa qua.
Vì vậy các siêu thị và trung tâm điện máy đồng loạt tung khuyến mãi để kích cầu là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Thứ hai, từ tháng 9 đến tháng 11 cũng được xem là "mùa sale Thu", là bước đệm cho chuỗi sự kiện mua sắm lớn như Black Friday, Ngày Độc thân 11/11, Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Do đó, nhiều thương hiệu chọn giảm giá sớm để đón đầu nhu cầu của người tiêu dùng.
Theo chị Cúc, lý do thứ ba khiến các đơn vị bán lẻ đẩy hàng thời điểm này chính là chi phí lưu kho cao đối với các sản phẩm nhập khẩu, nên giảm giá cũng là cách để giải phóng hàng, chuẩn bị cho những lô sản phẩm mới về trước cao điểm cuối năm.
Có thể thấy, đợt giảm giá thiết bị nhà bếp đang mở ra cơ hội tiết kiệm đáng kể cho người tiêu dùng. Từ các vật dụng chỉ vài chục nghìn đồng đến những thiết bị điện tử vài trăm nghìn đồng, tất cả đều mang lại lựa chọn phong phú, phù hợp với nhu cầu thực tế.
Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu bình ổn ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 21/9, giá vàng SJC niêm yết ở mức mức 131 – 133 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Xe ga 113cc giá 24 triệu đồng: Cốp rộng ngang Lead, rẻ hơn Vision, giá chỉ bằng Wave AlphaGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe ga 113cc khiến Honda Lead bị 'đe dọa' khi sở hữu tính năng xịn chẳng kém nhưng giá lại siêu rẻ.
Giá nhà phố thương mại tại quận Hoàng Mai cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Hoàng Liệt, Yên Sở hay Định Công?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
SUV hạng A giá 270 triệu đồng của Suzuki: Thiết kế long lanh, ngang tầm Toyota Raize, rẻ hơn Morning và Grand i10Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A của Suzuki sở hữu thiết kế và trang bị ăn đứt Kia Morning và Hyundai Grand i10, giá bán siêu rẻ chỉ từ 270 triệu đồng.
Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ giảm giá trực tiếp tới 50%, nhiều thương hiệu chăn ga gối đệm còn tặng kèm quà cho khách mua sắm dịp giao mùa. Người tiêu dùng hưởng lợi lớn khi vừa mua được sản phẩm với giá chỉ từ 122.000 đồng.
Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá rẻ chỉ như Vision nhưng được thiết kế, trang bị tính năng chẳng kém SH, Air Blade.
Giá cho thuê chung cư tại quận Hoàng Mai cũ: Khu vực nào có giá ‘mềm’ hơn – Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai trước đây đang ở ngưỡng khá cao.
Giá vàng hôm nay 20/9: Giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng, giá vàng trong nước ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.686 USD/ounce, tăng thêm 40,4 USD/ounce so với phiên liền trước.
Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng B có giá bán hợp lý lại đang được ưu đãi lớn, trang bị hiện đại và thiết kế ngoại thất rất bắt mắt, cuốn hút người hâm mộ.
Ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank: Gửi tiết kiệm ngân hàng nào có lãi suất 12 tháng cao nhất?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Lãi suất huy động 12 tháng tại quầy của nhóm Big4 ngân hàng hiện dao động trong khoảng 4,6 - 4,7%/năm đối với khách hàng cá nhân và 4,1 - 4,2%/năm đối với khách hàng tổ chức.
SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở ÝGiá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng B mang thương hiệu Ý có trang bị nổi bật nhưng giá lại không cao hơn chiếc hatchback Kia Morning tới từ Hàn Quốc quá nhiều.