Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ

Cục Quản lý Dược cho hay, Trung tâm Kiểm nghiệm (Sở Y tế tỉnh Lào Cai) vừa có kết quả kiểm nghiệm đối với lô sản phẩm dầu gội đầu Newgi.C (gói 05 ml) mẫu tại Quầy thuốc Hoàng Thị Lụa - Công ty CP dược phẩm Yên Bái (Thôn Phạ 1, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để kiểm tra chất lượng và không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Lô sản phẩm có Số tiếp nhận Phiếu công bố: 119/24/CBMP-CT, Số lô: 010924, NSX: 18/09/2024, HSD: 18/09/27.

Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam (300C Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; nay là: 300C Nguyễn Thông, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: https://trungtamthuoc.com

Theo Phiếu công bố, Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam kê khai công thức sản phẩm có chứa "Permethrin". Nhãn sản phẩm ghi công dụng "sạch tóc, hỗ trợ làm sạch chí" kèm theo hình ảnh "con chí" (con chấy).

Permethrin, số CAS: 52645-53-1 (Tên hóa học: (±)-3-phenoxybenzyl 3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate) được sử dụng với vai trò là thuốc diệt côn trùng, thuộc họ thuốc Pyrethroid nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), xếp vào nhóm thuốc diệt côn trùng (Mã ATC: P03AC04).

Tuy nhiên, Thông tư số 06/2011/TTBYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, sản phẩm Dầu gội đầu Newgi.C nêu trên không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Do đó, sản phẩm trên buộc phải đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc để tiêu hủy.

Trước ngày 17/10, Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm dầu gội đầu Newgi.C và tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Sở Y tế thành phố Cần Thơ có trách nhiệm giám sát công tác thu hồi và kiểm tra đối với Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Trước đó, tháng 11/2022, Cục Quản lý Dược cũng đã thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, thu hồi để tiêu hủy đối với lô dầu gội đầu Newgi.C 100ml của Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam, do không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm. Lô sản phẩm bị thu hồi có số 010622; ngày sản xuất: 02/6/22; hạn dùng: 02/6/25. Trên nhãn ghi số công bố: 180/20/CBMP-CT.

