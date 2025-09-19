Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.
Cục Quản lý Dược cho hay, Trung tâm Kiểm nghiệm (Sở Y tế tỉnh Lào Cai) vừa có kết quả kiểm nghiệm đối với lô sản phẩm dầu gội đầu Newgi.C (gói 05 ml) mẫu tại Quầy thuốc Hoàng Thị Lụa - Công ty CP dược phẩm Yên Bái (Thôn Phạ 1, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để kiểm tra chất lượng và không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.
Lô sản phẩm có Số tiếp nhận Phiếu công bố: 119/24/CBMP-CT, Số lô: 010924, NSX: 18/09/2024, HSD: 18/09/27.
Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam (300C Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; nay là: 300C Nguyễn Thông, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
Theo Phiếu công bố, Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam kê khai công thức sản phẩm có chứa "Permethrin". Nhãn sản phẩm ghi công dụng "sạch tóc, hỗ trợ làm sạch chí" kèm theo hình ảnh "con chí" (con chấy).
Permethrin, số CAS: 52645-53-1 (Tên hóa học: (±)-3-phenoxybenzyl 3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate) được sử dụng với vai trò là thuốc diệt côn trùng, thuộc họ thuốc Pyrethroid nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), xếp vào nhóm thuốc diệt côn trùng (Mã ATC: P03AC04).
Tuy nhiên, Thông tư số 06/2011/TTBYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, sản phẩm Dầu gội đầu Newgi.C nêu trên không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.
Do đó, sản phẩm trên buộc phải đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc để tiêu hủy.
Trước ngày 17/10, Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm dầu gội đầu Newgi.C và tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.
Sở Y tế thành phố Cần Thơ có trách nhiệm giám sát công tác thu hồi và kiểm tra đối với Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.
Trước đó, tháng 11/2022, Cục Quản lý Dược cũng đã thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, thu hồi để tiêu hủy đối với lô dầu gội đầu Newgi.C 100ml của Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam, do không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.
Lô sản phẩm bị thu hồi có số 010622; ngày sản xuất: 02/6/22; hạn dùng: 02/6/25. Trên nhãn ghi số công bố: 180/20/CBMP-CT.
Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường họcBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuậnBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.
Cách tiết kiệm tiền khi đi chợ: Chi tiêu thông minh – tiêu ít vẫn có bữa cơm đủ đầyBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
Hiện nay, nhiều bà nội trợ than thở rằng “đi chợ hôm nay hết tiền nhanh hơn trước”. Thực tế, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng/ tuần mà bữa cơm gia đình vẫn đủ dinh dưỡng.
Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố những tháng cuối năm 2025.
Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
Mua nhà, đất trong tháng 7 âm lịch giờ không còn bị quá kiêng kỵ nhưng khách hàng vẫn được khuyến cáo cần tỉnh táo, minh bạch khi giao dịch.
Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tạiBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Đây là những mẫu iPhone được khuyến cáo không nên mua ở thời điểm hiện tại dù cho chúng có mức giá hấp dẫn đến đâu.
Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các ngân hàng và đơn vị liên quan cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.
Nông sản Việt đẩy mạnh kết nối, Bộ Công Thương đưa giải pháp nào kiểm soát chất lượng và nguồn gốc?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Thời gian qua, nhiều trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ không ngừng mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành. Việc tăng cường kết nối nông sản thông qua kênh bán lẻ hiện đại không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao giá trị cho hàng Việt và nông sản địa phương, mà còn góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động.
Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.
Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.