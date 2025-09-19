Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ

Thứ sáu, 17:33 19/09/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Dầu gội đầu Newgi.C diệt chấy tiếp tục buộc thu hồi để tiêu hủy - Ảnh 1.Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

GĐXH - Chiều 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cục Quản lý Dược cho hay, Trung tâm Kiểm nghiệm (Sở Y tế tỉnh Lào Cai) vừa có kết quả kiểm nghiệm đối với lô sản phẩm dầu gội đầu Newgi.C (gói 05 ml) mẫu tại Quầy thuốc Hoàng Thị Lụa - Công ty CP dược phẩm Yên Bái (Thôn Phạ 1, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để kiểm tra chất lượng và không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Lô sản phẩm có Số tiếp nhận Phiếu công bố: 119/24/CBMP-CT, Số lô: 010924, NSX: 18/09/2024, HSD: 18/09/27.

Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam (300C Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; nay là: 300C Nguyễn Thông, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Dầu gội đầu Newgi.C diệt chấy tiếp tục buộc thu hồi để tiêu hủy - Ảnh 2.

Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: https://trungtamthuoc.com

Theo Phiếu công bố, Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam kê khai công thức sản phẩm có chứa "Permethrin". Nhãn sản phẩm ghi công dụng "sạch tóc, hỗ trợ làm sạch chí" kèm theo hình ảnh "con chí" (con chấy).

Permethrin, số CAS: 52645-53-1 (Tên hóa học: (±)-3-phenoxybenzyl 3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate) được sử dụng với vai trò là thuốc diệt côn trùng, thuộc họ thuốc Pyrethroid nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), xếp vào nhóm thuốc diệt côn trùng (Mã ATC: P03AC04).

Tuy nhiên, Thông tư số 06/2011/TTBYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, sản phẩm Dầu gội đầu Newgi.C nêu trên không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Do đó, sản phẩm trên buộc phải đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc để tiêu hủy.

Trước ngày 17/10, Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm dầu gội đầu Newgi.C và tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Sở Y tế thành phố Cần Thơ có trách nhiệm giám sát công tác thu hồi và kiểm tra đối với Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Trước đó, tháng 11/2022, Cục Quản lý Dược cũng đã thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, thu hồi để tiêu hủy đối với lô dầu gội đầu Newgi.C 100ml của Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam, do không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số 010622; ngày sản xuất: 02/6/22; hạn dùng: 02/6/25. Trên nhãn ghi số công bố: 180/20/CBMP-CT.

Dầu gội đầu Newgi.C diệt chấy tiếp tục buộc thu hồi để tiêu hủy - Ảnh 4.Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.

Dầu gội đầu Newgi.C diệt chấy tiếp tục buộc thu hồi để tiêu hủy - Ảnh 5.Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố những tháng cuối năm 2025.

B.LOAN
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Cách tiết kiệm tiền khi đi chợ: Chi tiêu thông minh – tiêu ít vẫn có bữa cơm đủ đầy

Cách tiết kiệm tiền khi đi chợ: Chi tiêu thông minh – tiêu ít vẫn có bữa cơm đủ đầy

Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025

Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng

Cùng chuyên mục

Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7

Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Chiều 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.

Cách tiết kiệm tiền khi đi chợ: Chi tiêu thông minh – tiêu ít vẫn có bữa cơm đủ đầy

Cách tiết kiệm tiền khi đi chợ: Chi tiêu thông minh – tiêu ít vẫn có bữa cơm đủ đầy

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

Hiện nay, nhiều bà nội trợ than thở rằng “đi chợ hôm nay hết tiền nhanh hơn trước”. Thực tế, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng/ tuần mà bữa cơm gia đình vẫn đủ dinh dưỡng.

Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025

Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố những tháng cuối năm 2025.

Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?

Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Mua nhà, đất trong tháng 7 âm lịch giờ không còn bị quá kiêng kỵ nhưng khách hàng vẫn được khuyến cáo cần tỉnh táo, minh bạch khi giao dịch.

Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tại

Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tại

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Đây là những mẫu iPhone được khuyến cáo không nên mua ở thời điểm hiện tại dù cho chúng có mức giá hấp dẫn đến đâu.

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các ngân hàng và đơn vị liên quan cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.

Nông sản Việt đẩy mạnh kết nối, Bộ Công Thương đưa giải pháp nào kiểm soát chất lượng và nguồn gốc?

Nông sản Việt đẩy mạnh kết nối, Bộ Công Thương đưa giải pháp nào kiểm soát chất lượng và nguồn gốc?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Thời gian qua, nhiều trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ không ngừng mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành. Việc tăng cường kết nối nông sản thông qua kênh bán lẻ hiện đại không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao giá trị cho hàng Việt và nông sản địa phương, mà còn góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động.

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.

Xem nhiều

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.

Nông sản Việt đẩy mạnh kết nối, Bộ Công Thương đưa giải pháp nào kiểm soát chất lượng và nguồn gốc?

Nông sản Việt đẩy mạnh kết nối, Bộ Công Thương đưa giải pháp nào kiểm soát chất lượng và nguồn gốc?

Bảo vệ người tiêu dùng
Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Bảo vệ người tiêu dùng
Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025

Hà Nội: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2025

Bảo vệ người tiêu dùng
Kinh hoàng hàng vạn băng vệ sinh, bỉm trẻ em giả được sản xuất bằng công nghệ thô sơ

Kinh hoàng hàng vạn băng vệ sinh, bỉm trẻ em giả được sản xuất bằng công nghệ thô sơ

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top