Sau tuổi 40, lặp lại thói quen này khi ăn sẽ nguy hiểm hơn bạn tưởng

Theo nghiên cứu về nhịp sinh học, cơ thể con người có “đồng hồ nội tại” điều chỉnh hoạt động tiêu hóa, chuyển hóa và hormone theo thời gian trong ngày.

Khi ăn tối muộn, đặc biệt sau 20h, cơ thể rơi vào trạng thái “lệch nhịp”.

Ăn tối muộn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

Hệ tiêu hóa là cơ quan chịu ảnh hưởng đầu tiên. Dạ dày phải hoạt động khi đáng lẽ cần nghỉ ngơi, làm tăng nguy cơ trào ngược và rối loạn tiêu hóa. Hệ chuyển hóa cũng bị tác động khi khả năng đốt năng lượng giảm vào ban đêm, khiến năng lượng dư thừa dễ chuyển thành mỡ.

Đặc biệt, hệ nội tiết bị ảnh hưởng rõ rệt. Nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism cho thấy ăn muộn có thể làm giảm độ nhạy insulin và tăng nguy cơ tích mỡ.

Ăn tối muộn ảnh hưởng đến lipid máu

Thói quen ăn tối muộn liên quan đến tăng chất béo trung tính và cholesterol "xấu" LDL. Đây là 2 yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch.

Nguyên nhân là do vào ban đêm, hoạt động của enzyme phân giải chất béo trung tính sẽ giảm đáng kể. Đồng thời, nồng độ hoóc môn insulin vẫn cao nếu ăn muộn, làm tăng tổng hợp chất béo trung tính trong gan. Hệ quả là làm lipid tích tụ trong gan và máu, dẫn đến tăng cholesterol.

Tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) đang gia tăng nhanh ở người trung niên. Giờ ăn tối là một yếu tố đáng chú ý.

Một nghiên cứu quan sát tại Nhật Bản, được công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy những người có thói quen ăn tối trong vòng 2 giờ trước khi ngủ có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ cao hơn đáng kể so với nhóm ăn tối sớm hơn, cụ thể là trước khi ngủ ít nhất 3 giờ.

Ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ

Ăn muộn không chỉ làm thay đổi quá trình tiêu hóa mà còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và hoóc môn. Khi ăn trễ, cơ thể tiết ra insulin, làm giảm hoóc môn melatonin giúp ngủ sâu. Sự gián đoạn này dễ dẫn đến khó ngủ, thậm chí thiếu ngủ thường xuyên. Tình trạng thiếu ngủ kết hợp với ăn tối muộn còn làm tăng tích tụ mỡ nội tạng, đặc biệt ở người trên 40 tuổi, theo Medical News Today.

Chỉ cần ăn sớm hơn 1–2 giờ, cơ thể đã có thể cải thiện đáng kể khả năng tiêu hóa và chuyển hóa.

Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra GĐXH – Nhiều người vẫn duy trì thói quen uống nước ép trái cây vào buổi sáng vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm có thể khiến vòng bụng của bạn ngày càng to ra.