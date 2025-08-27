Mới nhất
Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia

Thứ tư, 07:25 27/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Anh Tú, Dương Hoàng Yến có phần mở màn ấn tượng tại concert "Việt Nam trong tôi" dưới cơn mưa rào không ngớt.

Concert quốc gia có Soobin, Hòa Minzy diễn tối nay 26/8 liệu có bị hoãn vì bão số 5?Concert quốc gia có Soobin, Hòa Minzy diễn tối nay 26/8 liệu có bị hoãn vì bão số 5?

GĐXH - Do ảnh hưởng của bão Kajiki, nhiều khán giả đang thắc mắc, tò mò về concert "Việt Nam trong tôi" liệu có diễn ra đúng kế hoạch tối 26/8?

Bất chấp cơn mưa tầm tã, đúng 20h tối 26/8, tại Sân Bắc – Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), concert "Việt Nam trong tôi" chính thức mở màn, hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám & Quốc khánh 2/9. Đáng chú ý, hàng nghìn khán giả vẫn đội mưa xem concert trong tâm thế hào hứng, phấn khích.

Trước khi đêm nhạc diễn ra, BTC đăng thông báo chia sẻ sâu sắc với đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 5. Cùng với những giai điệu tự hào, BTC đã đặt hòm quyên góp ngay tại khu vực sân khấu và phát động chương trình quyên góp trực tuyến qua mã QR. Mỗi tấm lòng của quý khán giả sẽ trở thành một nhịp yêu thương, gửi đến bà con miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại do bão lũ.

Mở đầu đêm concert, Dương Hoàng Yến và Anh Tú thể hiện tinh thần nhiệt huyết khi trình diễn tiết hết mình dưới trời mưa tầm tã. Các tiết mục của hai ca sĩ được khán giả ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình.

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia- Ảnh 2.
Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia- Ảnh 3.

Dưới con mưa tầm tã, Dương Hoàng Yến và Anh Tú trình diễn mở màn trong concert quốc gia "Việt Nam trong tôi" tối 26/8. Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Bộ VH-TT&DL.

Phần trình diễn dưới mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú.

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia- Ảnh 4.
Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia- Ảnh 5.

Khoảnh khắc ấn tượng của Dương Hoàng Yến, Anh Tú ở "concert quốc gia".

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia- Ảnh 6.

Ngay sau đêm concert bùng nổ, Dương Hoàng Yến bày tỏ: "Một đêm concert thật đáng nhớ. Bất chấp cơn mưa tầm tã, Yến cùng anh chị em nghệ sĩ vẫn hết mình trên sân khấu concert "Việt Nam trong tôi". Cảm ơn tất cả các khán giả đã đồng hành và cháy hết mình cùng Yến".

Trước đó, Anh Tú có những chia sẻ về niềm vinh dự khi được biểu diễn trong sự kiện trọng đại. "Tôi tự hào được miệt mài cống hiến giọng ca, tiếng hát của mình trong những chương trình chính luận của đất nước, nhất là trong một năm quá nhiều những sự kiện trọng đại này. Trước khi là một nghệ sĩ, tôi trước hết là một công dân Việt Nam, một người con của quê hương. Mong mỏi rằng mỗi khán giả có thêm niềm tự hào với quê hương Việt Nam, lại có thêm động lực để cùng sống thật tốt, thật đẹp", anh chia sẻ.

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia- Ảnh 7.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ bất chấp cơn mưa trong đêm concert.

Concert Việt Nam trong tôi là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Trước giờ concert diễn ra, trời đổ mưa nặng hạt kèm gió lớn, gây cản trở cho cả đơn vị tổ chức lẫn khán giả đi xem concert. Dẫu vậy, bất chấp điều kiện thời tiết xấu, người dân vẫn đổ xô về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Hình ảnh khán giả mặc áo mưa, cầm ô ngồi xem concert được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Ngoài Anh Tú và Dương Hoàng Yến, concert còn quy tụ nhiều nghệ sĩ V-pop nổi bật như Soobin, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Quân A.P...

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia- Ảnh 8.

Hoà Minzy, Đức Phúc, Erik… thăng hoa cùng concert “Việt Nam trong tôi”.

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia- Ảnh 9.

Những hình ảnh ấn tượng trong đêm concert "Việt Nam trong tôi".

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia- Ảnh 10.

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia- Ảnh 11.

Khán giả mặc trời mưa nặng hạt vẫn háo hức hoà vào không khí náo nhiệt concert "Việt Nam trong tôi". Nguồn: Báo Văn hóa.

An Khánh
