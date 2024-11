Tin sáng 16/11: Tin mới nhất về không khí lạnh miền Bắc; thu hồi ‘Giải thưởng Thanh niên sống đẹp’ đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương

Tin sáng 15/11: Lương hưu năm 2025 có tăng không? Từ 20/11, áp dụng quy định mới về lãi suất tiền gửi GĐXH - Ngoài việc thay đổi về độ tuổi được nghỉ hưu, thì cách tính lương hưu năm 2025 cũng được điều chỉnh khi Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực thi hành.

2 phi công nhảy dù khỏi máy bay Yak-130 xuất viện

PLO đưa tin, ngày 15/11, Bệnh viện Quân y 13 đóng tại TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã hoàn tất thủ tục ra viện cho hai phi công nhảy dù thoát khỏi máy bay quân sự Yak-130 khi đang bay huấn luyện hôm 6/11.

Trung tướng Phạm Trường Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn thăm hỏi, động viên 2 phi công nhảy dù khỏi máy bay Yak-130

Hai phi công đã kịp nhảy dù trước khi máy bay rơi là Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 940 và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 940.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 13, đến nay sau 8 ngày điều trị, sức khỏe của hai phi công đã hoàn toàn bình phục và đủ điều kiện xuất viện.

Trước đó, sáng 7/11, Bệnh viện Quân y 13 tiếp nhận hai phi công trong tình trạng tinh thần tốt, tỉnh táo, các thông số huyết động ổn định nhưng có nhiều vết thương xây xát ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Bệnh viện Quân y 13 đã khám, làm xét nghiệm, chụp phim, hội chẩn để đánh giá toàn diện sức khỏe, ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân trên. Những ngày sau đó, hai bệnh nhân có biểu hiện của hội chứng tiêu cơ vân cấp do vận động quá mức.

Bệnh viện Quân y 13 lập tức tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Quân y 175 để thống nhất ra phác đồ điều trị.

Qua quá trình điều trị và theo dõi, các biểu hiện của hội chứng này giảm dần. Đến nay, tất cả các xét nghiệm của hai phi công đều trở về bình thường, đủ tiêu chuẩn sức khỏe để xuất viện.

Tin mới nhất về không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 15-16/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Trung Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo, từ đêm 16/11 đến ngày 24/11, Bắc Bộ mưa vài nơi. Khoảng 18/11, một đợt không khí lạnh tăng cường khả năng tràn về miền Bắc khiến nền nhiệt khu vực này giảm, trời rét về đêm và sáng sớm.

Theo biểu đồ nhiệt từ cơ quan khí tượng, khả năng từ ngày 19/11, do tác động của không khí lạnh bổ sung, miền Bắc giảm khoảng 3 - 5 độ C. Trời nhiều mây, rét về đêm và sáng. Ngày trời lạnh và có mưa vài nơi. Khoảng cuối tháng 11, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về cường độ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng sẽ hoạt động mạnh trong tháng 12/2024 – 2/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Bóc trần thủ đoạn mua vàng kém chất lượng đem đi cầm

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Nhật Trường (SN 1984, trú tỉnh Long An); Lê Vĩnh Phúc (SN 1979, ở tỉnh An Giang) và Đinh Thùy Sang (SN 1981, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 4/11, Công an TP Huế nhận đơn tố giác của một chủ tiệm vàng trên địa bàn nghi ngờ nhóm đối tượng lừa cầm vàng để chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) xác định, đây là nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chuyên nghiệp. Công an tiến hành thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội cũng như xác định nơi ẩn nấp của các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, do thiếu tiền trả nợ nên Trường nảy sinh ý định mua vàng kém chất lượng trên mạng để đi lừa cầm ở các tiệm vàng lấy tiền.

Để thực hiện hành vi, Trường rủ Phúc và Sang cùng ra Huế. Các đối tượng mua nhẫn và mặt tượng vàng kém chất lượng có khắc các thương hiệu của Công ty vàng bạc đá quý có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh nhằm qua mặt các tiệm vàng.

Khi đến các tiệm vàng, nhóm đối tượng chỉ cầm chứ không bán để đánh vào sự lơ là, mất cảnh giác của các chủ tiệm trong khâu kiểm tra. Các đối tượng cũng khai tên giả, giao dịch tại nhiều cơ sở khác nhau để tránh bị phát hiện.

Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong 2 ngày 3-4/11, nhóm đối tượng thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo. Vật chứng thu giữ gồm 10 nhẫn vàng và 7 tượng dây chuyền.

Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hai chị em bị khởi tố vì livestream ‘buôn’ chuyện đời tư người khác

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Phương Anh (SN 1994, trú tại Hà Nội) và chị gái là Hoàng Mai Anh để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Ảnh minh họa

Nạn nhân trong vụ việc là chị M. trú tại Hà Nội. Chị M. có quan hệ họ hàng với hai chị em Phương Anh.

Trước đó, Phương Anh và chị M. thường xuyên tâm sự về đời sống riêng tư. Tuy nhiên, do hai gia đình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và Phương Anh chê bai, đánh giá chuyện đời tư của chị M.

Sự việc lên tới đỉnh điểm vào ngày 12/6, gia đình chị M. đã đến nhà Phương Anh để nói chuyện và hai bên tiếp tục cãi nhau.

Lúc này, Phương Anh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream (phát trực tiếp) nói về bí mật đời tư, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị M. và đưa hình ảnh lên mạng xã hội để mọi người tránh gia đình chị.

Ngoài ra, Mai Anh hỗ trợ tìm hình ảnh và chia sẻ bài viết của Phương Anh. Vụ việc khiến chị M. căng thẳng, trầm cảm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Thu hồi ‘Giải thưởng Thanh niên sống đẹp’ đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương

Theo TPO, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (Ủy ban TƯHLHTN Việt Nam) vừa có công văn thông báo thu hồi Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Công văn được gửi tới Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trúc Phương đã bị thu hồi giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2020. Ảnh: TL

Nội dung công văn nêu: Ngày 11/10/2020, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯHLHTN Việt Nam tổ chức trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương là một trong 27 gương được trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 (theo Quyết định khen thưởng số 72-QĐKT/TWH ngày 5/10/2020).

Căn cứ điều 10 tại Quy chế sửa đổi, bổ sung giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" (Ban hành kèm theo Quyết định số 603-QĐ/TWH ngày 2/8/2024) quy định về việc thu hồi giải thưởng nếu xảy ra các trường hợp sau: "Cá nhân, tập thể gian dối trong việc kê khai thành tích; hiện vật, giải thưởng bị sử dụng sai mục đích hoặc bị lợi dụng vào những việc vi phạm pháp luật; cá nhân được nhận giải thưởng có hành vi vi phạm pháp luật".

Vì vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯHLHTN Việt Nam quyết định thu hồi giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 đối với chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương do vi phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 14/11, Công an TPHCM thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương (SN 1994, ngụ Quận 1) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Được biết, Nguyễn Đỗ Trúc Phương sinh ra trong một gia đình khá giả ở Quận 1, TP.HCM. Điều kiện kinh tế vững vàng khiến cô không cần bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Sau 10 năm du học ở Australia, cuối năm 2019, Phương trở về gia đình quản lý công việc kinh doanh.

Trên trang cá nhân của mình, Trúc Phương thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, hiện tại, trang Facebook cá nhân của cô này đã tạm khóa.

Tối 15/11, giá vàng nhẫn tăng tiếp, vàng miếng SJC bất động

Cuối ngày 15/11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng SJC niêm yết mua vào 80 triệu đồng/lượng, bán ra 83,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với buổi sáng.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại lại có biến động ngược chiều. Giá vàng nhẫn 99,99 được Công ty SJC mua vào 79,5 triệu đồng/lượng, bán ra 82 triệu đồng/lượng, chiều mua vào tăng mạnh 400.000 đồng trong khi chiều bán ra tăng 200.000 đồng/lượng.

Công ty DOJI điều chỉnh giá vàng nhẫn trơn lên tới 81 triệu đồng/lượng mua vào, 82,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Biên độ chênh lệch giá mua – bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao từ 1,7 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/lượng, bất chấp giá vàng biến động với biên độ hẹp hơn trong vài ngày nay.

Giá vàng trong nước phục hồi trở lại theo đà tăng của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch ở mức 2.572 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD mỗi ounce so với sáng 15/11. Dù vậy, nếu so với vùng đỉnh lịch sử, mỗi ounce vàng vẫn đang giảm khoảng 220 USD/ounce.

Kim loại quý tăng trở lại khi chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế rời khỏi mốc đỉnh trong 2 năm qua, từ mốc 106,6 điểm xuống còn khoảng 106,3 điểm. Đồng thời, giới phân tích cho rằng thị trường xuất hiện lực cầu bắt đáy khi giá vàng lao dốc trong thời gian ngắn về mức thấp nhất gần 3 tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 79,1 triệu đồng/lượng.