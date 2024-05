Tin sáng 2/5: Ninh Dương Lan Ngọc nói gì sau thông tin rời showbiz?; nắng nóng kỷ lục, rừng cháy đỏ rực một vùng trong đêm

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn' GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Vụ nổ nồi hơi ở Đồng Nai: Đã phát hiện trục trặc, kiểm tra một ngày trước đó

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về vụ tai nạn lao động nổ nồi hơi đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ nồi hơi. Ảnh: NLĐ

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 8 giờ ngày 1/5 tại khu vực nồi hơi, xưởng bán thành phẩm của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh), đóng tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Công ty do ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình.

Công ty này có khoảng 200 lao động, riêng thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động có 42 công nhân đang làm việc.

Phía công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước, công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm.

Trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4.

Đến sáng 1/5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người chết, 5 người bị thương. Nhà xưởng hư hỏng nặng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương. UBND tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong là 20 triệu đồng, người bị thương là 10 triệu đồng.

Thợ điện giả danh công an hẹn hò, lừa tiền phụ nữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Quang

Theo cơ quan điều tra, Quang làm nghề sửa chữa điện máy. Từ cuối năm 2022, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, Quang đã sử dụng app hẹn hò trên mạng xã hội để làm quen với nhiều phụ nữ, trong đó có chị N.T.N.H ở TP.Long Khánh (Đồng Nai).

Khi làm quen, Quang sử dụng thông tin giả với tên Nguyễn Đình Chung (SN 1981, nghề nghiệp công an, đang công tác tại Phòng Ma túy thuộc Công an TP. Hà Nội). Thông qua mạng xã hội Quang đặt mua trang phục Công an nhân dân; cấp hàm Thượng tá; bảng tên ghi tên “Nguyễn Đình Chung”, số hiệu “409-203”, chức vụ “Phó Đội trưởng”; mũ kepi; còng số 8... Quang mặc trang phục công an rồi chụp hình gửi cho những người mà mình đang lừa gạt. Quang còn đến nhà chụp hình chung với chị H. để tạo lòng tin.

Tin tưởng vào những thông tin này, chị H. đã đồng ý làm quen và nảy sinh tình cảm với Quang. Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2024, Quang thường xuyên đưa ra nhiều thông tin gian dối như bản thân phải đi công tác vùng sâu, vùng xa, biên giới rất nguy hiểm; dùng những tin nhắn có nội dung giả mạo rằng mình thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy phân công nhiệm vụ rồi gửi cho chị H; cần tiền để đóng thuế đất; cần tiền để bồi thường thiệt hại và sửa chữa xe ô tô do bị tai nạn trong quá trình đi công tác; cần tiền để xin chuyển công tác từ lĩnh vực ma túy sang lĩnh vực kinh tế nhằm có công việc nhẹ nhàng hơn và thuận tiện cho việc kết hôn, chăm sóc chị H... Tổng cộng, Quang đã chiếm đoạt của chị H. 242.500.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Quang đã dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 4/2024, chị H. phát hiện ra việc Quang không phải là cán bộ công an nên đã tố cáo đến Công an phường Phú Bình (TP. Long Khánh). Tại Cơ quan Công an, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã thu giữ trang phục, vật dụng cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi lừa đảo của Quang và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Ninh Dương Lan Ngọc sắp sang Australia du học

Liên quan đến thông tin Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz, ngày 1/5, Tiền phong đưa tin, đại diện của Ninh Dương Lan Ngọc đã xác nhận thông tin nữ diễn viên sẽ vắng mặt tại Việt Nam trong khoảng hai tháng. Trong vài ngày tới, người đẹp sẽ sang Australia để đi du học.

Việc du học Australia giữa lúc sắp debut trong vai trò thành viên nhóm LUNAS, đại diện của Lan Ngọc nói phía công ty và các thành viên tạo điều kiện để nữ diễn viên hoàn thành việc học.

"Chúng tôi thông báo việc Lan Ngọc du học đến đơn vị quản lý nhóm LUNAS để các bên sắp xếp, chuẩn bị cho dự án debut. Trước khi sang Australia, Lan Ngọc và nhóm nhạc chuẩn bị quà gửi đến người hâm mộ", đại diện của nữ diễn viên nói.

"Về kế hoạch hoạt động và ra mắt những sản phẩm đầu tiên của LUNAS, chúng tôi sắp xếp phù hợp với lịch trình chung của từng thành viên trong nhóm nhạc. Việc Ninh Dương Lan Ngọc đi Australia du học được thông báo từ trước nên chúng tôi có những phương án phù hợp nhất để LUNAS hoạt động hiệu quả, mang đến khán giả những sản phẩm chất lượng", đại diện của LUNAS nói.

Theo Phunutoday, Lan Ngọc cho biết mình ngỡ ngàng đối diện "sóng gió" không hay về đời tư khi thông báo sang nước ngoài du học. Nữ diễn viên chia sẻ: "Không biết mọi người đi học có sóng gió không chứ tôi đi học sóng gió quá trời luôn. Tôi không nghĩ việc mình đi học được nhiều người quan tâm đến như vậy, thành ra có rất nhiều câu chuyện xoay quanh khiến tôi không biết cuối cùng mình có đi học thiệt hay không".

Trước những tin đồn thất thiệt, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết: "Ngọc đi học ngắn hạn thôi à, không có lâu đâu, mỗi nơi học tí chứ không phải từ bỏ sự nghiệp đâu ạ. Chỉ là dừng lại không chạy show lắt nhắt thì mình tập trung hơn, chứ em không có trốn đi đẻ mọi người đừng đồn tội nghiệp con bé, có chồng là có con liền à nên đừng lo".

Trước đó, Lan Ngọc thừa nhận sau thành công của vai diễn đầu tay, cô chưa có sự bứt phá trong 13 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Điều đó khiến Lan Ngọc trăn trở rất nhiều. "Đúng là trong nghề của mình, em vẫn chưa thực sự tỏa sáng và em cũng đau đáu về nó rất nhiều", cô trải lòng.

Trước chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc, các chị đẹp cùng đội ủng hộ Lan Ngọc khi cô quyết định tạm dừng hoạt động để sang Australia du học. Mỹ Linh khen ngợi đàn em là người có nghị lực khi dám bỏ lại thành công ở phía sau để bắt đầu hành trình mới.

Còn Thu Phương khuyến khích Lan Ngọc bước ra khỏi vòng an toàn bởi theo giọng ca Hải Phòng, cuộc sống chỉ thực sự là một câu chuyện khi bắt đầu đối diện với khó khăn, thử thách.

Lan Ngọc cho biết, sau khi hoàn thành ghi hình cho chương trình, nữ diễn viên sẽ thực hiện kế hoạch du học của mình. Cô cũng tiết lộ đã thu xếp xong cho gia đình nên bây giờ muốn tập trung vào sự nghiệp bản thân.

Thông tin người phụ nữ bán 3 quả dứa 500 nghìn đồng ở phố cổ là không chính xác

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội và báo chí đăng tải thông tin phản ánh về việc "người phụ nữ bán hàng rong bán 3 quả dứa với giá 500 nghìn đồng cho du khách nước ngoài" đã gây bức xúc dư luận.

Do đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Đào nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hình ảnh vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Công an đã mời người bán hàng rong tên là N.T.T (SN 1968, trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đến làm việc. Bà này khai nhận, tối 27/4, bà đang bán hàng tại ngã tư Hàng Đường- Hàng Buồm thì có hai nữ du khách nước ngoài nói tiếng Anh đến hỏi mua dứa.

Lúc này, bà T. bán một quả dứa đã gọt sẵn để trong túi nilon cắt làm 4 và giơ 5 ngón tay báo giá 50.000 đồng. Sau đó, hai nữ khách đưa tờ 500 nghìn đồng và được bà T. trả lại 450 nghìn đồng.

Trả tiền xong, hai nữ du khách tự lấy thêm 2 quả dứa chưa gọt nhưng người phụ nữ không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã. Một nữ du khách đã hất đồ đạc của bà T. trên xe xuống đất. Sự việc khiến người dân gần đó tập trung lại xem và can ngăn, khuyên bà T. trả lại tiền cho du khách.

Một số người dân nói rằng, giá 50 nghìn đồng/quả dứa là đắt và có ý bảo bà T. trả lại tiền cho khách. Sau đó, bà T. trả lại tờ 500 nghìn đồng cho khách, lấy lại 450 nghìn đồng và không bán hàng nữa. Hai du khách nước ngoài cũng bỏ đi ngay sau đó.

Để làm rõ thông tin, Công an phường Hàng Đào đã mời một số người dân chứng kiến đến làm việc. Họ cũng khẳng định bà T. bán 50 nghìn đồng/túi dứa.

Theo cơ quan chức năng, bà T. chưa có tiền án tiền sự và chưa từng vi phạm pháp luật. Bà T. cũng không chèo kéo du khách để bán với giá cao nên không đủ căn cứ xử phạt.

Tuy nhiên, bà T. vi phạm trong việc bán hàng rong nên Công an phường Hàng Đào đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Nắng nóng kỷ lục, rừng cháy đỏ rực một vùng trong đêm

Sáng 1/5, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Vương Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 600 người để phát đường băng cản lửa và tập trung khống chế vụ cháy rừng tại xã Nam Thái và thị trấn Nam Đàn, không để đám cháy lan rộng, ảnh hưởng tới khu vực dân cư.

Ngọn lửa từ vụ cháy khiến cả một vùng đỏ rực trong đêm

Được biết, trong đêm 30/4, đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có mặt trực tiếp tại khu vực cháy rừng tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn để động viên các lực lượng chữa cháy, đồng thời chỉ đạo các lực lượng tiếp tục các phương án chữa cháy rừng.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30/4, tại khu vực Khe Ớt, chân núi Đụn, xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương lực lượng chức năng phát hiện rừng bị cháy. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, UBND huyện Thanh Chương huy động trên 150 người (gồm Quân sự, Công an, Kiểm lâm, công chức xã, Đội cơ động số 1) tham gia dập lửa.

Do rừng thông và keo có nhiều thảm thực vật, lá thông khô và thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra và khó kiểm soát; đã thiêu rụi hơn 10 ha rừng trên địa bàn xã Thanh Khai (Thanh Chương), sau đó lan sang khu vực rừng hỗn hợp thuộc địa bàn thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Ngay trong chiều 30/4, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, công an, nhân dân và các lực lượng chức năng khẩn trương khống chế đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái (huyện Nam Đàn).

Đến 0 giờ ngày 1/5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân hai huyện Thanh Chương và Nam Đàn đang khẩn trương dùng mọi biện pháp, phương tiện để dập lửa, khi nhiều ha rừng hỗn hợp đang chìm trong biển lửa.

Do thời tiết nắng nóng kỷ lục kéo dài, vụ cháy vẫn có diễn biến phức tạp, hiện huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương vẫn đang huy động hàng trăm người dùng mọi biện pháp để dập lửa. Các đơn vị thuộc Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn cũng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia chữa cháy.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thông tin, sáng 1/5, lửa lại bùng lên phía rừng thuộc xã Thanh Khai (giáp ranh với xã Nam Thái), hiện đang huy động lực lượng lên khống chế, dập tắt vụ cháy.

138 người chết do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 -1/5, toàn quốc xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, làm 138 người chết, 285 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Chư Sê (Gia Lai) hôm 30/4. Ảnh: VNN

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa thông tin, trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 77.431 trường hợp vi phạm, phạt tiền 170 tỷ 122 triệu đồng, tạm giữ 1.163 ô tô; 28.015 mô tô và 561 phương tiện khác; tước 14.987 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, xử lý 21.369 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 21.088 trường hợp vi phạm tốc độ, 87 trường hợp vi phạm có sử dụng ma túy.

Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, làm 138 người chết, 285 người bị thương. Trong đó có 346 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 137 người chết, 285 người bị thương; 1 vụ tai nạn đường thủy làm 1 người chết.

Ngoài ra, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã nhận hơn 26 ý kiến phản ánh từ người dân. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách; va chạm giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường và các khu vực du lịch nghỉ dưỡng.

Sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin thêm, từ sáng đến trưa ngày 1/5, tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô Hà Nội, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc. Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phương tiện lưu thông dễ dàng.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm và tại các trạm thu phí, có xuất hiện tình trạng ùn ứ do một số lái xe không kiểm tra tài khoản ETC (không còn tiền trong tài khoản - PV), dẫn đến không thể lưu thông qua trạm. Nhân viên tại các trạm thu phí đã hướng dẫn kịp thời để giải quyết tình huống.