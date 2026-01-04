Tin sáng 4/1: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc thấp nhất 4 độ C; Hà Nội triển khai phương án đón người dân trở lại sau Tết Dương lịch

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc thấp nhất 4 độ C

Miền Bắc bước sang ngày thứ ba chịu tác động của không khí lạnh. Sáng ngày 3/1, mức nhiệt thấp nhất là 4 độ C được ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao khoảng 1.500 m, giảm hơn bốn độ so với hôm 2/1.

Ảnh minh họa

Một số khu vực núi cao cũng ghi nhận nhiệt độ thấp như Sa Pa (Lào Cai) 7 độ, Đồng Văn (Tuyên Quang), Nguyên Bình (Cao Bằng), Tam Đảo (Phú Thọ) 8 độ, Ngân Sơn (Thái Nguyên), Pha Đin (Điện Biên) 9 độ C.

Tại Hà Nội, trạm Ba Vì nhiệt độ xuống 12 độ, bốn trạm Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông và Láng 13 độ.

Tại miền Trung mức nhiệt dưới 15 độ cũng được ghi nhận ở trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa), trong khi đó một số vùng núi như A Lưới (Huế) 16 độ, Trà My (Đà Năng), Ba Tơ (Quảng Ngãi) 19 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng xuống Trung và Nam Trung Bộ gây gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ; Quảng Trị đến Huế 16-19 độ. Vùng núi cao của Bắc Bộ có thể xảy ra băng giá.

Ngoài ra, không khí lạnh có thể gây mưa rào, giông, lốc sét, mưa đá cho khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đăk Lăk.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Hà Nội triển khai phương án đón người dân trở lại sau Tết Dương lịch

Dự kiến vào chiều 4/1, lượng người dân từ các tỉnh, thành quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ gia tăng nhanh chóng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội theo đó cũng đã triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến cửa ngõ, vành đai, bến xe và các trục hướng tâm.

Hệ thống camera AI được khai thác để theo dõi lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, hỗ trợ lực lượng chức năng điều chỉnh phương án phân luồng, điều tiết giao thông sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng bố trí cán bộ, phương tiện từ sớm tại những khu vực dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài trong khung giờ cao điểm chiều và tối. Các phương án được duy trì xuyên suốt ngày 4/1 và tiếp tục điều chỉnh theo diễn biến thực tế của lưu lượng phương tiện.

Tại cửa ngõ phía Đông Thành phố, các tuyến Cổ Linh, Đàm Quang Trung được tổ chức ứng trực kết hợp tuần tra lưu động. Lưu lượng phương tiện được theo dõi qua hệ thống camera giao thông nhằm kịp thời điều chỉnh hướng lưu thông khi có dấu hiệu gia tăng đột biến.

Ở khu vực cửa ngõ phía Nam, các tuyến Giải Phóng, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1B, khu vực Ngọc Hồi - Pháp Vân được bố trí lực lượng điều tiết trực tiếp tại hiện trường. Dữ liệu từ hệ thống camera giao thông được sử dụng để đo đếm lưu lượng phương tiện, qua đó điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao trọng điểm, hạn chế xung đột giao thông trong giờ cao điểm.

Cùng với công tác điều tiết, một số điểm thi công ảnh hưởng đến giao thông đã được tháo dỡ rào chắn, tổ chức lại phương án lưu thông.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài tại các tuyến, cửa ngõ trọng điểm

CSGT TPHCM xử lý 6.399 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày

NLĐ đưa tin, ngày 3/1, đại diện Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT - Công an TPHCM đo nồng độ cồn.

Trước đó, Phòng CSGT - Công an TPHCM đã chỉ đạo các đội, trạm CSGT chủ động rà soát, xác định các tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông; tăng cường bố trí lực lượng tập trung xử lý hành vi vi phạm, nhất là về nồng độ cồn trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Từ ngày 31-12-2025 đến 2-1-2026, lực lượng CSGT TPHCM đã xử lý 6.399 trường hợp vi phạm, trong đó có 2.075 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Phòng CSGT đánh giá đây là những con số đáng báo động, cho thấy sự chủ quan của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, từ đó làm tăng khả năng dẫn đến tai nạn.

Phòng CSGT - Công an TPHCM khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao nhận thức về việc bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng qua việc tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Làm rõ người đàn ông đưa thông tin thất thiệt về công an

Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh L.V.S (sinh năm 1982, trú tại thôn Làng Nhớn 1, phường Cam Đường) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Anh S nhận sai về thông tin mình đăng tải. Ảnh: Công an Lào Cai.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường phối hợp với Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Lào Cai phát hiện tài khoản Facebook mang tên "Sy Van Sy" đăng tải, chia sẻ nội dung thông tin không đúng sự thật liên quan đến lực lượng công an, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức. Tiến hành xác minh, công an đã triệu tập chủ tài khoản Facebook nêu trên là L.V.S đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh S đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do thiếu hiểu biết pháp luật, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích các quy định của Luật An ninh mạng và những hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, anh S đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, Công an phường Cam Đường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh L.V.S số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức".

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm số tiền lớn để trả lại

Ngày 3/1, Công an xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị vừa hỗ trợ một phụ nữ trả lại số tiền lớn cho người chuyển nhầm qua tài khoản.

Bà Trần Thị Lan trả lại số tiền 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm qua tài khoản. Ảnh: Võ Hiền

Trước đó, tài khoản ngân hàng của bà Trần Thị Lan (ngụ xã Cam Lộ) bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng từ người lạ.

Nghĩ rằng có người chuyển nhầm số tiền nêu trên cho mình, bà Lan liền đến Công an xã Cam Lộ trình báo sự việc. Bà mong muốn cơ quan công an tìm người chuyển nhầm tiền và chuyển trả lại số tiền đã nhận được.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Cam Lộ đã tiến hành làm rõ sự việc. Đơn vị này xác định người chuyển nhầm số tiền nêu trên là bà Đỗ Thị Then (ngụ phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang).

Công an xã Cam Lộ đã nhanh chóng liên hệ, mời bà Then và bà Lan cùng đến trụ sở để làm thủ tục, chuyển trả lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm.

Theo Công an xã Cam Lộ, việc tự giác trả lại tài sản không chỉ thể hiện đạo đức, lối sống đẹp, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người dân sống trung thực, nghĩa tình, thượng tôn pháp luật.