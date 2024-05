Top 2 việc làm buổi tối gây tích mỡ nội tạng, cản trở giảm cân nhiều người mắc phải

Một nghiên cứu khác cho thấy những người ăn từ 11 giờ đêm và 5 giờ sáng đã tiêu thụ hơn khoảng 500 calo mỗi ngày so với những người giới hạn lượng ăn vào giờ ban ngày. Theo thời gian, người ăn đêm trung bình tăng thêm 10 pound (4,5 kg). Do đó, ăn vào ban đêm có thể dẫn đến tăng cân nếu bạn ăn dư thừa lượng calo so với nhu cầu của cơ thể hàng ngày.Tóm lại, những người ăn vào ban đêm có xu hướng ăn nhiều hơn và do đó, tiêu thụ thêm calo. Theo thời gian, lượng calo dư thừa có thể dẫn đến tăng cân.