Trang bị kiến thức giới tính cho học sinh: Giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Sáng 13/4, Trung tâm Y tế TP Vinh phối hợp Trạm Y tế Trung Đô (phường Trường Vinh) và Trường THCS Trung Đô tổ chức buổi truyền thông giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên – thanh niên cho 1.540 học sinh.

Hơn 1.500 học sinh Trường THCS Trung Đô vừa được truyền thông trực tiếp về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản.

Tại chương trình, báo cáo viên Phòng Dân số đã cung cấp các kiến thức thiết thực về tâm sinh lý tuổi dậy thì, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, cũng như cách chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn, phù hợp với lứa tuổi. Nội dung được truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, giúp học sinh dễ tiếp cận và chủ động hơn trong quá trình trưởng thành.

Buổi truyền thông diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi trong chăm sóc sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi học đường.

Buổi truyền thông diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi trong chăm sóc sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi học đường.

Không chỉ tại Trung Đô, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Y tế TP Vinh đã tổ chức 7 buổi truyền thông tại nhiều trường học trên địa bàn như Nghi Thu, Nghi Phú, Vinh Tân, Trung Đô, Nghi Hòa, Hưng Dũng, Trường Thi, với tổng số 5.691 học sinh tham gia.

Thực tế cho thấy, truyền thông tại trường học đang là giải pháp hiệu quả, giúp học sinh được tiếp cận sớm với kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Hoạt động này cũng góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 có 90% vị thành niên, thanh niên được cung cấp, cập nhật kiến thức về dân số và sức khỏe sinh sản theo Quyết định 537/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục đa dạng hóa hình thức truyền thông, mở rộng phạm vi tiếp cận, nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng dân số trẻ – nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

