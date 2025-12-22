Tuyên Quang: Câu kết doanh nghiệp phía sau, cán bộ Ban QLDA chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 22/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Trọng Hinh (SN 1983, trú tại thôn 2, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 1, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2021, khi là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ), Lò Trọng Hinh đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công để câu kết, móc nối với doanh nghiệp do chính Hinh đứng sau điều hành.

Cán bộ Ban Quản lý dự án tại Hà Giang (cũ) đã câu kết doanh nghiệp “sân sau”, lập hồ sơ khống, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người dân.

Đối tượng Hinh đã tự ý lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình; mua vật tư, máy móc và thuê nhân công nhưng không báo cáo, không thống nhất với Ban Quản lý dự án theo quy định.

Bằng thủ đoạn gian dối, Hinh còn lập hợp đồng thuê nhân công không đúng thực tế, qua đó gây thiệt hại tài sản cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.