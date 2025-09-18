Mới nhất
Chỉ cần những nguyên tắc vàng sau trong bếp, bạn sẽ thấy vượng khí, tài lộc lên từng ngày

Thứ năm, 19:01 18/09/2025 |
GĐXH - Bếp gọn gàng, bố trí chuẩn phong thủy sẽ giúp vượng khí tụ lại, gia đình no ấm, sức khỏe hanh thông và tài lộc ngày càng dồi dào. Dưới đây là nguyên tắc vàng trong bài trí phòng bếp kích hoạt tài khí và hóa giải những năng lượng xấu.

Giữ gìn vệ sinh – nền tảng của tài khí

Phòng bếp luôn phải sạch sẽ, khô ráo và không ám mùi. Bếp bẩn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tạo ra âm khí, cản trở dòng năng lượng tích cực.

Chỉ cần những nguyên tắc vàng sau trong bếp, bạn sẽ thấy vượng khí, tài lộc lên từng ngày - Ảnh 1.

Bếp gọn gàng, bố trí chuẩn phong thủy sẽ giúp vượng khí tụ lại, gia đình no ấm, sức khỏe hanh thông và tài lộc ngày càng dồi dào.

Rác thải, thức ăn thừa, dầu mỡ... cần được xử lý ngay. Không nên để bát đũa qua đêm hay để góc bếp ẩm mốc, thiếu ánh sáng.

Phân bố Thủy – Hỏa hợp lý

Trong bếp có 2 yếu tố quan trọng: Hỏa đại diện bởi bếp nấu. Thủy đại diện bởi chậu rửa, tủ lạnh.

Theo phong thủy, Thủy khắc Hỏa. Nếu đặt bếp sát hoặc đối diện bồn rửa, tủ lạnh sẽ gây xung đột ngầm trong gia đạo, dễ mất hòa khí và hao tài.

Chỉ cần những nguyên tắc vàng sau trong bếp, bạn sẽ thấy vượng khí, tài lộc lên từng ngày - Ảnh 2.

Đặt bếp ở những phương vị tốt sẽ hợp lý hơn.

Hãy bố trí bếp – chậu rửa – tủ lạnh theo dạng tam giác cân, đảm bảo thuận tiện mà vẫn tránh xung khắc.

Nhất vị – Nhị thế – Tam hướng

Đây là nguyên tắc cốt lõi trong phong thủy bếp: Nhất vị: Vị trí đặt bếp nên là tọa hung – hướng cát, tức nằm ở phương vị xấu để trấn sát, nhưng nhìn về hướng tốt để đón khí lành.

Nhị thế: Bố trí công năng trong bếp phải hợp lý, dễ thao tác, phân khu rõ ràng (nấu – rửa – sơ chế).

Tam hướng: Tránh để hướng bếp đối diện cửa chính, cửa sau, hay quay về hướng tuyệt mệnh của gia chủ.

Trên – dưới – liền kề: Không gian cần cân bằng

Không đặt bếp dưới xà ngang, trên bể nước, hay sát vách nhà vệ sinh. Những vị trí này dễ gây sát khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí cả nhà.

Chỉ cần những nguyên tắc vàng sau trong bếp, bạn sẽ thấy vượng khí, tài lộc lên từng ngày - Ảnh 3.

Hạn chế dùng màu tối, lạnh, hoặc quá chói. Tủ bếp, bàn ăn, hệ tủ phải bố trí sao cho không chắn lối đi, không tạo góc nhọn đâm vào người dùng.

Ngoài ra, cũng không nên để bếp liền kề phòng ngủ – nơi cần sự tĩnh lặng, trong khi bếp lại mang tính Hỏa động, dễ gây bất ổn tâm lý.

Bài trí nội thất hài hòa – đủ sáng, đủ khí

Gian bếp cần có ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng trắng, giúp không gian sạch sẽ, thoáng đãng. Màu sắc nên dùng tone ấm như trắng sứ, nâu gỗ, vàng kem hoặc đỏ đất để giữ ấm khí, tạo cảm giác ấm cúng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Chỉ cần những nguyên tắc vàng sau trong bếp, bạn sẽ thấy vượng khí, tài lộc lên từng ngày - Ảnh 4.Cây cảnh hóa giải phong thủy xấu ở ban công, mang đến vượng khí

GĐXH - Nếu không may ban công nằm ở hướng xấu thì bạn cũng có thể hóa giải phong thủy xấu bằng cây cảnh. Vậy hãy xem những loại cây cảnh nào sẽ giúp bạn mang đến vượng khí tốt cho ngôi nhà bạn.

Huyền Trang (T/h)
