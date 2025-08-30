4 điểm trùng hợp thú vị của 2 người mẹ trong 'Mưa đỏ'

Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh GĐXH - Đoàn phim "Mưa đỏ" đã mang tinh thần "người lính" từ màn ảnh ra đời thực, khi xuất hiện trang trọng trong buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sự kiện này không chỉ là niềm vinh dự của các diễn viên mà còn tái khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của bộ phim về lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

2 người mẹ, cùng tên, cùng tuổi, cùng nỗi đau

"Mưa đỏ" đã đạt mức doanh thu gần 280 tỷ đồng - con số kỷ lục với một bộ phim lịch sử vừa ra rạp 10 ngày ra rạp. Tính đến nay, bộ phim đã có hơn 1 triệu vé bán ra và tỷ lệ lấp đầy trung bình 44%.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Mặc dù còn một số hạn chế nhỏ ở kịch bản, diễn xuất, tổng thể nội dung phim vẫn được đánh giá cao. Tác phẩm không chỉ góp phần tái hiện một trong những chương bi tráng nhất của lịch sử dân tộc, mà còn trở thành nén tâm nhang gửi đến những người chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do.

Sức hút của "Mưa đỏ" giúp cho dàn diễn viên trong phim nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Trong đó, vai diễn những bà mẹ trong tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng gây xúc động.

Hai diễn viên Thúy Hà đều vào vai những người mẹ có con hy sinh trong "Mưa đỏ".

Đinh Thúy Hà đảm nhận vai bà Vân, mẹ của Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - người chiến sĩ trẻ xuất thân trí thức, gác bút nghiên ra trận. Còn Thân Thúy Hà thủ vai bà Kiều, mẹ của phản diện Quang (Steven Nguyễn) - người lính ở "phía bên kia chiến tuyến". Dù ở 2 đầu chiến tuyến, song họ cùng chung nỗi đau mất con nơi bom đạn.

Mới đây, diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ chia sẻ 4 điểm thú vị về 2 người mẹ trong phim khiến khán giả thích thú. "2 người mẹ 'Mưa đỏ', cùng một nỗi đau, cùng tên Thúy Hà, cùng năm sinh 1978. Vân - Mẹ Cường và Kiều- Mẹ Quang, lỡ như mà chữ lót là Thúy nữa thì Thúy Vân - Thúy Kiều chấn động tâm can luôn", Thân Thúy Hà chia sẻ.

Đáp lại "mẹ Quang" Thân Thúy Hà, diễn viên Đinh Thị Thúy Hà - mẹ Cường - hài hước chia sẻ: "Mình ghét cô này lắm, đến cả truyền hình trực tiếp mà còn nhầm tên. Vẫn xướng tên Thân Thúy Hà chứ không đọc Đinh Thúy Hà nữa chứ. Ấy thế mà cả 2 cái con người này lại cùng nhau vào 'Mưa đỏ'".

2 bà mẹ "Mưa đỏ" ngoài đời thực.

Hôn nhân đời thực tương đồng đến bất ngờ của 2 bà mẹ "Mưa đỏ"

Trên màn ảnh, Đinh Thúy Hà luôn vào vai những người phụ nữ yêu thương hy sinh cho gia đình và ngoài đời thực chị cũng tạm gác sự nghiệp để lấy chồng, sinh con năm 20 tuổi. Thời điểm sinh con trai thứ 2, chị đã dành toàn tâm sức cho con vì cậu bé không được khỏe mạnh. Năm 2018, Đinh Thúy Hà và chồng ly hôn trong nhiều điều tiếc nuối. Thời gian đầu khi ly hôn, chị đã không ăn uống trong nhiều ngày.

Nữ diễn viên chia sẻ các con là người động viên tinh thần, giúp chị vượt qua nỗi đau đổ vỡ. "Các con liên tục nhắn tin, gọi điện, thậm chí nói trực tiếp với tôi: Mẹ phải ăn, mẹ không yêu thương mình thì sẽ chẳng ai có thể yêu thương mẹ được nữa". Nhờ các con mà tôi mới đủ sức đứng dậy.

Đinh Thúy Hà bên 2 con trai.

Giờ đây khi mọi thứ đã dần ổn định, nhìn lại, tôi thấy vừa tiếc nuối vừa ân hận. Lẽ ra, tôi phải mạnh mẽ, phải làm điểm tựa cho các con. Nhưng thực tế lại ngược lại, chính các con mới là chỗ dựa, là người nâng đỡ tinh thần để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy", Đinh Thúy Hà tâm sự.

Dù được các con ủng hộ việc đón nhận tình yêu mới, nữ diễn viên vẫn chọn cuộc sống độc thân vì chưa gặp được người phù hợp. Chị cho biết bản thân khó mở lòng vì biến cố hôn nhân đã trở thành một nỗi ám ảnh khó nguôi ngoai. Ở thời điểm vụn vỡ nhất, nhiều người muốn đến bên san sẻ, đồng hành cùng Thúy Hà nhưng đều bị chị khước từ.

Thân Thúy Hà dù chuyên trị vai ác trên màn ảnh nhưng ngoài đời chị lại là hình mẫu người mẹ hoàn hảo. Sau 2 năm kết hôn và có một con trai, chị và chồng "đường ai nấy đi. Chị tâm sự, bản thân từng ngỡ sẽ hạnh phúc viên mãn khi lấy chồng, sinh con nhưng giờ đây lại tìm thấy niềm vui khi tận hưởng cuộc sống độc thân.

Thân Thúy Hà làm mẹ đơn thân.

Năm 2019, Thân Thúy Hà âm thầm sang Mỹ sinh con gái thứ 2 và tiếp tục làm mẹ đơn thân vì "chỉ muốn có con chứ không hề có ý định đi bước nữa". Chị cũng giữ kín hoàn toàn danh tính bố đứa trẻ.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thường ngày. Hiện tại, Thân Thúy Hà sống cùng hai con trong một biệt thự khang trang ở TP.HCM.

Dàn diễn viên "Mưa đỏ" thích thú giao lưu với khán giả.







